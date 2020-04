I SIERRA LEONE: I 2015 var lege Monica Thallinger på jobb for Leger uten grenser i Sierra Leone. Her desinfiseres hun etter å ha vært inne i høyrisikoområdet i ebola-sykehuset. Foto: Leger uten grenser

Jobbet med ebola i Afrika: Manglet aldri smittevernutstyr

Lege Monica Thallinger jobbet døgnet rundt under ebolautbruddet i Sierra Leone. Frykt for mangel på smittevernutstyr var aldri et spørsmål.

Thallinger leder beredskapsgruppen på Bærum sykehus. I januar fulgte hun nøye med på corona-nyhetene fra Kina. Med feltarbeidet fra Ebola-utbruddet godt i minne, fikk hun en følelse av at Norge måtte forberede seg.

– I slutten av februar fortalte jeg mine kolleger at vi måtte trene på smittevern. Folk var skeptiske, noen mente jeg overdrev. Det var også holdningen på sosiale medier, også blant flere legekolleger som bagatelliserte og lo det vekk. Jeg sto derimot på mitt.







– Så ble øyelegen på Ullevål smittet. Da tror jeg folk innså at det også hadde kommet hit. Da var det lettere å få gehør, sier Thallinger.

Verste-fall-scenario

41-åringen som er vant med kriser og krig er tydelig på at sykehuset i Vestre Viken må forberede seg på et verste-fall-scenario: Om lag 200 innleggelser og mellom 20 og 40 intensivpasienter. Det er mange flere enn de egentlig har kapasitet til. De må omorganisere.

Thallinger har tidligere stått i verste-fall-situasjoner for Leger uten grenser. I 2011 tok hun imot tusenvis av somaliske flyktninger i Etiopia. I 2015 sto hun i førstelinjen under ebolautbruddet i Sierra Leone.

Da jobbet hun døgnet rundt. Nå gjør hun det samme, bare hjemme i Norge.

– Jeg er vant med det fra Leger uten grenser, men det er surrealistisk å skulle jobbe sånn her hjemme, sier Thallinger.

Manglet aldri utstyr

Ifølge VGs oversikt er det nå innlagt 13 personer med corona på Bærum sykehus. To personer har dødd. Sykehuset er i gul beredskap.

BÆRUM SYKEHUS: Lege Monica Thallinger leder beredskapsgruppen på Bærum sykehus. Hun er også feltarbeider i Leger uten grenser. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Vi er inne en roligere periode på landsbasis, men jeg tror vi ser ettervirkningene av tiltakene fra 12. mars. Hva det innebærer, vet vi ikke, sier Thallinger, som frykter konsekvensene av fulle matbutikker og busser.

– Hva er det største usikkerhetsmomentet på sykehuset om dagen?

– Det er smittevern og hvordan vi skal håndtere pasientene i praksis. Det har også vært en usikkerhet med mangel på utstyr. Vi hadde ikke det problemet da vi jobbet med ebola. Mangel på utstyr var aldri et spørsmål, sier Thallinger.

– Er det et paradoks at man opplever usikkerhet med tilgang til smittevernutstyr i Norge og ikke under feltarbeid i Afrika?

– Det kan man si er et paradoks. Det sier noe om at man ikke har vært forberedt på en sånn situasjon her hjemme, sier Thallinger.

Hun sier det er mange likheter mellom situasjonen under ebola i Sierra Leone og nå corona. Særlig med tanke på å få folk til å forstå alvoret og endre holdninger og handlinger.

Uklare signaler

Mangel på smittevernutstyr har vært en stor frykt i Helse-Norge de siste ukene.

Hvis smitte skulle bryte ut blant førstelinjen på sykehusene, kan det føre til dramatiske konsekvenser. I Italia er godt over 6000 helsearbeidere smittet. De siste dagene har det imidlertid kommet større leveranser med utstyr til Norge.

Thallinger frykter ikke for at Bærum sykehus vil mangle utstyr med det første.

– For min og vår del er det likevel uklart hvor mye utstyr man har nasjonalt. Det synes jeg er vanskelig å forholde seg til. Jeg er vant til fra nødhjelpsarbeid at det er vanntette logistiske systemer og tilgang til utstyr. Her er det utrolig vanskelig å forstå de signalene som kommer ovenfra, sier Thallinger.

Redde pasienter

Ikke bare er frykten for utstyrsmangel er tema. Selve utstyret kan også bidra til redsel hos pasientene, sier Thallinger.

– Det er vanskelig å vise nærhet og omsorg med store hvite drakter og visir. Særlig pasienter som er alvorlig syke, som skal på respirator, kan bli redde.

– Det opplevde jeg også under ebolautbruddet. Det er noen minutter og sekunder som er ... hvor man opplever dødsangsten i øynene til pasienten. Det er fryktelig vanskelig, sier Thallinger.

Hun håper inderlig ikke at Norge kommer i samme situasjon som Italia: hvor man av ressurs- og kapasitetshensyn må prioritere hvem som skal behandles for virussmitte.

– Det vil være utrolig vanskelig. Vi står i liv og død vurderinger hver dag, men det vil bli noe helt annet. Det utfordres oss på et helt annet plan moralsk og etisk, sier hun.

