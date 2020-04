KREVENDE: Kristin Larsen og Håvard Bjørke driver Rauland Skisenter.

Mistet én tredjedel av omsetningen på dagen: – Ganske brutalt

RAULAND (VG) Sesongbedriftene i Vest-Telemark blør. Nå må mange vente på ny sesong, før de kan tjene penger igjen.

For mindre enn 10 minutter siden

Et 20-talls benker står stilt opp mot veggen til Rauland Skisenter.

De tomme skiheisene henger som perler på en snor oppover alpinbakken, mens 49 løyper ligger urørte under den skyfrie himmelen.

Det var ikke sånn eierne Kristin Larsen og Håvard Bjørke hadde sett for seg at påsken skulle bli.

– Skiglade folk, fantastiske forhold. Det koker, mye latter og glede. Musikk og god stemning, sier Larsen om hvordan det hadde sett ut her en normal påske.

For landets alpindestinasjoner, innebar coronakrisen en bråstopp for resten av sesongen. 30 prosent av omsetningen til Rauland Skisenter, forsvant på dagen.

Selv om regjeringen bestemmer seg for å lette på de nasjonale restriksjonene etter påske, har ikke sesongbedriftene samme mulighet til å hente seg inn.

– Det er klart det er dramatisk. Mars og april utgjør en stor del av omsetningen som vi skulle ha levd og tært på frem til neste sesong. Det er det som gjør at vi frykter at det blir tøft for mange i den bransjen. Vi må vente på en ny sesong, sier Larsen.

TOMME SKIHEISER: Eierne av Rauland Skisenter anslår at det ville ha vært 10.000 personer i bakkene gjennom påskeuken.

les også Har påskefjellet for seg selv: – Ikke med glede at vi går her alene

79 prosent i fare for konkurs

En rapport om næringslivet i Vest-Telemark, tegner et dystert bilde av situasjonen bedriftene står i. På spørsmål fra Vest-Telemarkrådet, svarer 40 prosent av bedriftene at de står i fare for konkurs.

Verst er det i Vinje kommune, der Rauland ligger. Her svarer 79 prosent av overnattings- og serveringsvirksomhetene det samme.

– Det er dramatisk. Næringssjefen formidler en ordentlig fortvilelse blant bedriftene over den utfordringen de nå står overfor, sier rådmann Jan Myrekrok i Vinje.

– Dere har selv valgt å innføre innreiserestriksjoner til kommunen. Hvorfor mener dere det er nødvendig?

– Det er kommuneoverlegens vurdering, at den merbelastningen som dette vil være for kommunen sin helsetjeneste, ikke ville ha vært forsvarlig, sier han.

TOMT SKIANLEGG: Skisentereier Håvar Bjørke sier at de ville hatt 300.000 heisturer i løpet av en normal påske.

les også Hilsen fra påskefjellet i Sverige: – Kan ikke lovfeste sunn fornuft

Sendte hjem 100 ansatte

Det er langfredag da VG møter Larsen og Bjørke i bunnen av alpinbakken.

Gjennom hele påskeuken ville det kanskje ha vært 10.000 skiturister i bakken, anslår Bjørke. Derfor har de forståelse for de lokale restriksjonene.

– Med tanke på smittevern, hadde vært direkte uforsvarlig å feire påske på vanlig måte. Ingen har opplevd en slik nedstengning i nyere tid, og vi har alle hatt behov for litt tid til å tilpasse oss. Jeg tror det var helt riktig av kommunen, å gå hardt ut og heller lette opp senere, sier han.

Rauland er det man kan kalle en snøsikker destinasjon. Skisentereierne, som også er samboere, forteller om en vintersesong som gikk så det suste.

– Men du kan si, det var kjedelig å avslutte med å sende hjem 100 ansatte og hive noen 100 kilo med mat, vaske, rydde og bare låse. Det er ganske brutalt, sier Bjørke.

les også Hilsen fra påskefjellet i Sverige: – Kan ikke lovfeste sunn fornuft

Taper 10 millioner

Omsetningstapet på 10 millioner kroner kom som et sjokk.

Nå jobber de hardt for å synliggjøre og forklare utfordringene sesongbaserte bedrifter står overfor.

– Det er sånn sett bra det som har kommet, men det må på en bedre måte omfavne bedrifter som vår, sier Larsen.

Hun står samtidig fast på at Rauland Skisenter skal komme seg gjennom dette, og sier at hun fortsatt har tro på fremtiden.

– Men at dette blir veldig tøft for mange, er ikke til å stikke under en stol. Det blir det for oss og, sier hun.

Publisert: 12.04.20 kl. 13:11

Les også

Mer om Næringsliv Vinje Påske Coronaviruset Bedrift Telemark Hytteforbud

Fra andre aviser