INNLAGT: Lily Bandehy (71) har vært innlagt på hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Foto: Privat

Helsepersonell uten beskyttelse: – Jeg ble helt rystet

– Leger og sykepleiere bruker hverken munnbind eller hansker, sier Lily Bandehy (71), som hadde et medisinsk inngrep på ved Ullevål sykehus denne uken.

– Disse heltene i helsevesenet er så verdifulle for oss alle nå, så jeg ble helt rystet da jeg så at de måtte jobbe uten noen form for smittevernutstyr, sier 71-åringen.

Lily Bandehy, som opprinnelig er fra Iran, og for øvrig er mamma til artisten Tooji, har selv jobbet i helsevesenet i Norge i 27 år, de 19 siste årene som psykiatrisk sykepleier.

– Jeg har lært at man skal bruke både hansker og munnbind der det er smittefare, men her var det ingenting! Bare rengjøringspersonell hadde engangshansker på, sier hun om sitt opphold på hjertemedisinsk sengepost.

– Nydelige og omsorgsfulle

Hun skryter voldsomt av alle legene og sykepleierne som tok seg av henne da hun var innlagt for å gjennomføre angiografi, en røntgenundersøkelse av blodårene.

– De var helt nydelige og omsorgsfulle. Men tok altså blodprøver, fjernet kanyler, ordnet med intravenøst og tok EKG uten noen beskyttelse. Da jeg lå i korridoren i påvente av inngrepet, så jeg leger og sykepleiere som hastet rundt til ulike pasienter uten beskyttelse. Da en intensivsykepleier kom for å kjøre meg inn, sa jeg «Stopp! Du må beskytte deg, tenk om jeg har corona!».

– Han fortalte at det var begrensninger på grunn av virusutbruddet og at de måtte spare utstyret til behandling av coronapasienter. Jeg fikk bekreftet at de fantes på samme avdeling, sier Lily.

Etter å ha påpekt mangelen, fikk Lily til slutt et munnbind til seg selv, men ingen av de tre som gjennomførte undersøkelsen hadde munnbind, ifølge henne. En lege forklarte henne at de måtte spare utstyret fordi det kom til å bli så mye verre i april.

– Det er jo krise. Vi trenger alt av helsepersonell på jobb, så de må få bedre beskyttelse, mener hun.

– Rasjonering

Helsemyndighetene var tidlig bekymret for at man ikke vil ha tilgang på nok smittevernutstyr. Mye av utstyret produseres nemlig i Kina, og etterspørselen øker i tillegg over hele verden.

RASJONERER: Masken på bildet er blant smittevernsutstyret man rasjonerer for å unngå en mangelsituasjon. Her er statsminister Erna Solberg på omvisning på et av isolasjonsrommene på Ullevål sykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det pågår noe rasjonering av smittevernsutstyret, bekrefter pressevakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus.

– Munnbind og hansker brukes ikke hvis det ikke er noen grunn til det. Er det ikke tegn til at pasienten eller de ansatte er smittet av corona, benyttes ikke nødvendigvis slikt utstyr. Ansatte som har symptomer skal holde seg borte fra jobb, og alle pasienter får ved ankomst kontrollspørsmål som skal avdekke om det er mistanke om smitte, sier Holth.

– Folk kan jo være smittet selv om de ikke har symptomer?

– Ja, men det er nødvendig med slik rasjonering nå. Noen munnbind og øyebeskyttelse brukes også flere ganger, sier Holth.

Hun understreker at ved inngrep som krever ekstra vern, benyttes smittevernutstyr som vanlig.

– Det er i hvert fall gledelig at det nå har kommet nye forsyninger med smittevernutstyr til Norge. Vi ser frem til å motta noe av dette, sier Holth.

Mer utstyr ankommet

Det er Helse Sør-Øst som har det nasjonale koordineringsansvaret for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med coronautbruddet. De kunne fredag melde om at det har kommet en ny forsendelse med fly til Oslo, som inneholdt store mengder med munnbind, smittevernfrakker og visir, samt åndedrettsvern. Dette var det andre flyet som har kommet til Norge den siste uken.

Noe av utstyret ble gitt av Alibaba-gründer Jack Ma, Kinas rikeste mann. Utstyret fordeles ut til landets helseforetak og kommuner så raskt som mulig.

Publisert: 29.03.20 kl. 05:43

