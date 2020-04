PÅ BEFARING: Erna Solberg kom tirsdag med nyheten om innkjøpet av 1000 «nødrespiratorer». Her er hun avbildet på Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus i slutten av februar. Foto: Hallgeir Vågenes

Helsepersonell ut mot ny respirator – «misoppfatning», svarer selskapet bak

Statsminister Erna Solberg lanserte en ny respirator for norske sykehus i går. Nå hagler kritikken fra helsepersonell. - Alvorlig lungesviktsyndrom kan den ikke brukes for, sier Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

– Norsk anestesiologisk forening mener at dette apparatet er en avsporing. Dette apparatet fremstår som en dårlig aprilspøk, sier overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet til VG, om respiratoren Erna Solberg presenterte på en pressekonferanse i går.

Laake er nestleder i anestesiologisk forening, en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. Han har ledet utarbeidelsen av nordiske retningslinjer for behandling av intensivpasienter med alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Dette er tilstanden som rammer flere av pasientene som legges inn med Covid-19 og coronavirus.

OVERLEGE: Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet

– Hva skiller respiratorene dere bruker i dag fra den som ble presentert i går?

– Det som skiller dem er 70 års teknologiutvikling, sier Laake.

Statsminister Erna Solberg stilte på regjeringens pressekonferanse om coronaviruset tirsdag for å fortelle om innkjøpet av de 1000 respiratorene.

Solberg: – God nyhet

– Jeg har en god nyhet, en gledelig historie å fortelle, en historie om nasjonal dugnadsånd, om kreativ bruk av kompetanse og hva vi kan få til i dette landet når det gjelder, sa Solberg i går.

Regjeringen garanterer også for finansiering av prosjektet og respiratorene.

– Det betyr at vi snart kan forsterke respiratorkapasiteten ved norske sykehus med egne norskproduserte nød-respiratorer. For den nasjonale helseberedskapen ligger det en stor trygghet i dette, sa Solberg.

– Erna Solberg kaller det en «nød-respirator». Er den heller ikke bra nok til det?

– Nei, dette er en avsporing. Det første døgnet er det mest kritiske og alvorlig lungesviktsyndrom er den vanskeligste tilstanden vi kan behandle med respirator, sier Laake ved Rikshospitalet til VG.

ILUSTRASJONSBILDE: Slik ser apparatet ut som Erna Solberg lanserte i går. Foto: Laerdal Medical

Respiratoren kombinerer blant annet en vanlig pusteballong som allerede finnes på norske sykehus, sammen med en «mekanisk hånd» som presset den sammen og pumpet luft inn i pasienten.

Målet er å starte produksjonen av respiratorene i løpet av de neste ukene, og alle 1000 respiratorer skal leveres innen 1. juni. Det er bedriftene Lærdal Medical og Servi i Kristiansand som har utviklet og skal produsere respiratorene, sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

FFI: – Enkel, men viktig løsning

VG har bedt om en kommentar til kritikken fra forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk ved Forsvarets forskningsinstitutts avdeling for innovasjon og industriutvikling.

– Det var en del ting som ikke kom fram i går som vi ønsker å understreke. Respiratoren er en beredskapsløsning som skal dekke opp dersom vi mangler respiratorer og som skal kunne leveres innen utgangen av mai. Den er designet for å kunne avlaste helsepersonell, fordi vi er klar over at personellmangel er en kritisk sak. Den kommer med en egen opplæringspakke som gjør at den skal kunne brukes av personell med lavere grader av kompetanse, sier Bjørk til VG.

Se video av hvordan respiratoren fungerer i videoen under:

– Dette er ikke en fullgod løsning på lik linje med en fullskala respiratorer og er betydelig rimeligere. De aller mest alvorlige tilstandene som alvorlig lungesviktsyndrom kan den ikke brukes for, men den gir tilleggskapasitet dersom man kommer i samme situasjon som Italia eller New York, sier Bjørk.

– Dette handler om å ha noe versus å ha ingenting. Det er synd at gladsidene ved denne saken blir borte. Det er en fantastisk mobilisering fra flere fagmiljøer for å få til en enkel, men viktig løsning raskt. Det å ha nasjonal produksjon sikrer den nasjonale beredskapen når verdensmarkedet er usikkert, både med tanke på tilgang til enkeltkomponenter og respiratorer, sier Bjørk.

FFI understreker at det jobbes med å gjøre teknologien tilgjengelig for Forsvarets sanitet, dersom det også skulle bli behov for ekstra sengeplasser.

Eivind Gransæther, ingeniøren og gründeren som kom på ideen om å lage en slik respirator, sa til VG i går at nødrespiratorene bare er en del av løsningen.

– Jeg stilte med en idé basert på min forståelse. Den er basert på diskusjon med flere anestesileger underveis. Det er mange brikker i puslespillet når man skal behandle en pasient, og dette er en bit. Jeg er ikke lege, men støtter meg på andres kompetanse, og på FFI når det gjelder teknologiutviklingen, sa Gransæther.

Universitetssykehus: Prototype

Fagfolk ved Stavanger universitetssykehus har vært med i utviklingen av respiratoren. VG har bedt sykehuset om en kommentar. Kommunikasjonssjef Helga Tau Strand Vestbø sier til VG at de vil komme tilbake med en kommentar senere.

I en pressemelding sendt VG viser fagdirektør Eldar Søreide til at utgangspunktet for involvering av medisinsk ekspertise ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), har vært å vurdere en såkalt nød-respirator tenkt brukt i en krisesituasjon. Han understreker at dette ikke er et alternativ til en moderne respirator.

– Jeg ønsker å understreke at dette er en prototype på en nød-respirator som kan tas i bruk dersom det ikke finnes noe annet ventilasjonstilbud tilgjengelig. I en slik situasjon mener vi at kortvarig ventilasjon med en ferdig utviklet og godkjent nød-respirator vil kunne være livreddende, og fungere som en bro til ventilasjon med intensivrespirator, sier Søreide.

– Vi er helt åpne på at den ikke er ferdig utviklet, men at den kan ha potensiale til å kunne fungere som en nød-respirator i en situasjon uten andre alternativer, eksempelvis ved et verstefallscenario for covid-19, sier Søreide.

– Misoppfatning

I en uttalelse fra Laerdal Medical til VG skriver daglig leder Tore Lærdal at kritikken mot regjeringens anskaffelse av nød-respiratorer fra Sykepleierforbundets leder og overlege Laake «synes basert på en misoppfatning».

SVARER: Daglig leder Tore Lærdal i Laerdal Medical. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Nød-respiratoren er ikke tiltenkt samme funksjon som de langt mer kostbare og sofistikerte respiratorene som er i bruk ved landets intensivavdelinger, sier Lærdal.

– De er ment å komplettere disse i en beredskapssituasjon hvor behovet for behandling av en eventuell tsunami av COVID-19 pasienter langt overstiger kapasiteten for tilgjengelige respiratorer og personell i dag. Det er viktig at utstyret er enklest mulig i slik situasjon, sier Lærdal.

Han mener maskinen oppfyller krav satt av britiske helsemyndigheter.

– De er tiltenkt brukt på sederte pasienter i en fase av behandlingsforløpet, sier Lærdal.

– Det er en utakknemlig reaksjon som kommer nå. Dette har blitt en diskusjon om noe helt annet, sier han om kritikken fra fagpersonell.

«Kunnskapsløshet forkledd som handlekraft»

Sykepleierforbundet gikk hardt ut mot nød-respiratoren i går.

– Vi har i alle fall ikke vært med i de vurderingene, det er vanskelig å se ut fra ståstedet til våre intensivsykepleiere og anestesisykepleiere hva nytten av de 1000 nød-respiratorene skal være, sa Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, til VG i går.

Larsen understreker at det ikke bare er kapasiteten på respiratorer, men intensivplasser, som er problemet. Hun mener at statsministeren og regjeringen ikke har forstått hovedutfordringen.

Larsen karakteriserte løsningen som noe som ikke er nødhjelp fra regjeringen, men «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft».

I en e-post til VG tirsdag kveld, etter at det kom kritikk fra flere hold mot respiratoren, sier helseminister Bent Høie (H) han er enig med Sykepleierforbundet i at fagfolk og kompetanse er viktigst.

– Vi bevilger nå blant annet 40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Dette vil styrke helsevesenets evne til å trene opp helsepersonell til å håndtere kritisk syke pasienter med behov for intensivbehandling. Men disse trenger også utstyr. Denne nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger det, sier Høie.

