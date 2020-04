KRISEKØ: Sylvi Listhaug sier vi må bruke mer oljepenger og advarer mot at de store lokomotivene innen olje og leverandørindustri nå står for tur i krisekøen. Foto: Frode Hansen

Listhaug varsler at vi kan bli vel så opptatt av ledighetskrisen som coronasmitten

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier vi snart kan komme dit hvor vi er vel så bekymret over de økonomiske konsekvensene av nedstengningen av Norge, som av helsesituasjonen knyttet til coronaviruset.

– Dette er ledighetstall jeg ikke hadde drømt om å se i min tid. Det er et mareritt. Vi jobber natt og dag for å motvirke dette, gjennom tiltakene vi har vedtatt, men uansett hva det vi gjør vil det bli for lite. Staten kan ikke erstatte nedgangen i etterspørselen etter varer og tjenester, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Hva må gjøres?

– Når Norge i stor grad er stengt ned, så svekkes etterspørselen så mye, at vi ikke aner hva konsekvensene blir på lengre sikt. Jeg er redd for at arbeidsløsheten vil bite seg fast på et høyt nivå og at unge i dag kommer til å få det beintøft på arbeidsmarkedet. Vi ser at det bare går gale veien.

– Sier du at vi må bruke enda mer oljepenger. Vi har nå brukt 310 milliarder kroner?

– Ja, vi kommer til å bruke mer penger. Men dette er ikke bare er en norsk coronakrise, men også en internasjonal krise, hvor våre store bedrifter – gigantene i norsk industri – også blir hardt rammet, fordi kundene der ute i verden og i Norge kjører mindre fly og biler, som våre bedrifter leverer drivstoff og deler til.

Sp-nestleder Ola Borten Moe ba nylig Norge ta en veldig vanskelig debatt om kostnadene ved tiltakene er for store, i den forstand at Norge i stor grad har stanset opp og at dette vil koste mer, både når det gjelder økonomi, helseproblemer og død.

Økonomi mot corona

Listhaug er enig i at dagens ledighetstall, gjør at vi må ta den debatten.

– Helsesituasjonen knyttet til coronaviruset er alvorlig, men vi kan snart være der hvor vi kommer til å være vel så bekymret over de økonomiske konsekvensene av nedstengingen. Dette er vanskelige valg som regjeringen står overfor. Men vi kan ikke kjøre økonomien i Norge i grøfta. Det vil ha uante konsekvenser for arbeidsplasser, økende forskjeller mellom de som har jobb og mange flere som ikke har det. Sosiale problemer i familier som har mistet mye og de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Listhaug sier kontantstøtten til små og mellomstore bedrifter som regjeringen har lagt frem, kan hjelpe på kort sikt.

– Det bidrar forhåpentligvis til at flest mulig bedrifter kan unngå konkurs. Det er viktig for de permitterte, at arbeidsplassene deres ikke forsvinner. Jeg må si at jeg at jeg også er svært bekymret over det som skjer med det viktigste lokomotivet i norsk arbeidsliv og økonomi, de store bedriftene våre innen olje- og gass og leverandørindustrien på land. Det er katastrofe om det går galt i denne næringen som er den viktigste for Norge.

Vil ha tiltak som ikke koster

Hun sier signalene derfra er alarmerende.

– Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert budsjett senere i vår med forslag som kan stimulere investeringer i petroleumsnæringen. Men næringen selv sier dette er for sent. Situasjonen er så alvorlig at vi må handle nå. Det betyr at vi må inn med tiltak umiddelbart.

Hun sier det gode med det, er at de beste ordningene ikke vil koste noe mer.

Listhaug viser til det beste forslaget til Norsk olje og Gass, som en samlet næring står bak.

De ber om en midlertidig ordning med direkte utgiftsføring av investeringer. Dette gir ikke lavere skatteinnbetalinger til staten over tid, men innebærer en utsettelse av når skatten skal betales.

– Det er ikke en skattelettelse, og forslaget er provenynøytralt for staten, sier hun. Norsk olje og gass fremholder at forslaget gir industrien et sterkt insitament til å ikke utsette investeringer, men å ta dem nå. Forslaget omfatter både pågående prosjekter og nye prosjekter.

De fremholder at det er viktig at det treffer prosjekter i ulike faser, for at det skal gi mest mulig aktivitet til alle deler av leverandørindustrien.

Publisert: 03.04.20 kl. 14:46

