STENGT: Elevene ved Greåker videregående skole har de siste ukene hatt hjemmeundervisning. Nå er det håp for at privatistene kan få gjennomført sine eksamener. Foto: Gisle Oddstad, VG

Gladmelding: Nesten alle fylker anbefaler å gjennomføre privatisteksamenene

En gjennomgang VG har gjort hos fylkeskommunene, viser at nesten alle anbefaler å gjennomføre vårens eksamener for privatister, selv om de som skulle vært avviklet rett etter påske blir forsinket.

I grunnskolen og de videregående skolene for øvrig er de skriftlige eksamenene avlyst.

En kartlegging VG har gjort viser at ni av elleve fylkeskommuner – som har ansvar for de videregående skolene – anbefaler å gjennomføre vårens privatisteksamener.

Fylkeskommunene sendte i forrige uke sin anbefaling til Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

Departementet opplyser til VG at det ikke er tatt noen avgjørelse hva som skjer med vårens privatister.

Ute i fylkeskommunene er det stor velvilje til å få gjennomført eksamenene for privatistene. Under kan du bla deg frem til anbefalingen i ditt fylke.

Nordland: – Vi må gjøre vårt beste for å få det til

– Vi ønsker å få avviklet privatisteksamener så fremt det er mulig. De har ikke noe å falle tilbake på. Det er viktig å få gjennomført, sier Nina Ellingsen Høiskar til VG.

Hun er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland og har sendt sin anbefaling til Utdanningsdirektoratet. Den er klinkende klar:

– Ved inntak til høyere utdanning vil dette kunne være avgjørende. Det er mange som trenger det for å få et komplett vitnemål. Da tenker jeg at vi må gjøre vårt beste for å få det til, sier hun.

Hun har derfor bedt skolene kartlegge hvordan de kan avvikle privatisteksamenene med hensyn til smittevern.

Hun legger til at det dreier seg om rundt 2700 privatisteksamener som skal avvikles i Nordland.

Trøndelag: Det kommer ikke til å gå

Unntaket er Trøndelag som mener det vil bli umulig med dagens smitteverntiltak, noe de også har sagt til Utdanningsdirektoratet.

– Hvis vi legger til grunn dagens smitteverntiltak, vil det være så godt som umulig å gjennomføre skriftlig privatisteksamen. Da må vi mellom seks- og syvdoble antatt eksamensvakter. Eksamensvaktene er så godt som alle i risikosonen, altså over 65 år. Vi har heller ikke nok rom, sier fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag Vegard Iversen til VG.

– Det er så mange begrensninger og så kort tid til å gjennomføre dem, at det er svært vanskelig å gjennomføre skriftlig eksamen. Det andre skal gå fint, fortsetter han.

Det skulle etter planen avholdes rundt 10.000 privatisteksamener i Trøndelag.

– Vi har sagt at vi forventer en meget rask avklaring.

I Trøndelag er privatisteksamenene som skulle vært i april, enn så lenge utsatt til mai.

Agder: – Det vil bli krevende

I Agder har de troen på at privatisteksamenene skal la seg gjennomføre.

– Vår kartlegging viser at hvis det kun er privatisteksamener som skal gjennomføres i vår fylkeskommune, så vil vi med utgangspunkt i dagens smittevernbegrensninger få det til. Det vil bli krevende, men vår vurdering er at vi får det til. Men det forutsetter at de andre eleveksamenene ikke gjennomføres og at ikke andre begrensinger på smittevern innføres, sier utdanningsdirektør i Agder Arly Hauge til VG.

I likhet med i Nordland er privatisteksamenene som skulle avholdes i dagene etter påske utsatt.

I Agder er det snakk om rundt 5000 privatisteksamener, opplyser Hauge.

Troms og Finnmark: Må lempe på kravene

– Vi anbefalte å gjennomføre privatisteksamener og vi anbefaler at avgjørelsen blir tatt fort. Hvis de skal gjennomføres trenger vi å skaffe nye lokaler og andre måter å gjennomføre privatisteksamener. Vi trenger da at nasjonale myndigheter lemper på en del krav for å få det til, sier divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark, Børre Kudtå, til VG.

ALVORLIG: Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen sier det er veldig alvorlig at flere nå ikke får tatt sine planlagte privatisteksamener i Oslo. Foto: Gisle Oddstad, VG

Oslo: April-eksamener utsatt på ubestemt tid

I Oslo er det allerede kjent at privatisteksamenene for april er utsatt på ubestemt tid.

– Vi håper at vi skal kunne gjennomføre eksamen senere i år, det er utsatt på ubestemt tid. Vi vil selvfølgelig holde kandidatene godt informert, sa utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, til VG onsdag.

Eksamenene som etter planen skulle avholdes etter 30. april, går som normalt. Det er beskjeden fra utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Hun legger til at Oslo har rundt 9000 privatister og at det er rundt 2000 som rammes av at april-eksamenene blir utsatt.

Viken: Kan bli urettferdig

Også i Viken er eksamenene som skulle blitt holdt rett etter påske avlyst på ubestemt tid. Janne Sørensen er seksjonsleder for eksamen og dokumentasjon i Viken. Hun frykter at det ikke vil gå å gjennomføre alle typer privatisteksamener med dagens smittevern-regime, men sier at Viken er positive til å få det gjort.

– Samtidig så ønsker jeg å si at jeg opplever at det vil være ganske urettferdig å gjennomføre for noen privatisteksamener, men ikke andre. Men vi kommer til å gjøre det departementet avgjør, sier hun til VG.

Det skulle etter planen blitt avholdt over 16.600 privatisteksamener i Viken.

SISTE ORD: Det blir til syvende og sist opp til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby å avgjøre hva som skal skje med årets privatister. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Innlandet: Vil at eksamener skal gå etter planen

I Innlandet har noen få privatisteksamener blitt avlyst. Utover det satser de på at vårens rundt 3200 privatisteksamener skal gå etter planen.

– Vi planlegger å gjennomføre privatisteksamenene. Vi avventer selvsagt retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet, sier avdelingsdirektør for kompetanse i Innlandet, Tore Gregersen, til VG.

Han har i likhet med mange av de andre fylkeskommunene anbefalt at regjeringen går inn for at privatisteksamenene gjennomføres.

– Det må sees i forhold til andre ting som ikke er avgjort, som i hvilken grad skolene for øvrig skal åpnes, smittevernreglene og de øvrige eksamenene. Vi venter på disse rammevilkårene. Men vi planlegger å gjennomføre dem.

Vestfold og Telemark: Vil gjennomføre

I Vestfold og Telemark er også noen eksamener som skulle gått etter påske skjøvet på uten at det er satt noen ny dato.

– Vi ønsker å prioritere privatisteksamenene og ideelt sett får de gjennomført. Så kan det være at vi også må prioritere innenfor gruppen, til de som skal inn på universitet og høgskole. Men vi håper å få gjennomført alle, sier seksjonsleder for inntak, eksamen og voksenopplæring i Vestfold og Telemark, Ben Leirvåg, til VG.

I Vestfold og Telemark har vi registrert i overkant av 6300 privatisteksamener for våren 2020.

Rogaland: Det går hvis de lemper på reglene

I Rogaland er alle de 7300 planlagte privatisteksamenene inntil videre utsatt på ubestemt tid.

– Vi har gitt som innspill at det bør gå an å komme i gang med eksamener hvis de letter på smittevern-reglene eller regelverket for hvordan eksamenen skal foregå. Typisk netteksamener eller andre måter å gjennomføre det på, sier fylkesdirektør for opplæring i Rogaland, Joar Loland, til VG.

Vestland: Dette får vi til

I Vestland er det planlagt 12.500 privatisteksamener. Der er noen eksamener i april utsatt, men den store andelen i mai går per nå som planlagt.

– Vi tenker at vi er i stand til å gjennomføre eksamenene, sett at det ikke blir alt for stor forsinkelse. Vi er nødt til å se på retningslinjene fra departementet.

Utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 03.04.20 kl. 12:09

