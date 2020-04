OPPFORDRER: Frode Forland avbildet 9. mars. Foto: Terje Pedersen/ Scanpix

FHI-topp: Må trolig slippe litt opp på tiltakene

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland sier Norge trolig må lempe på tiltakene og finne en langsiktig strategi, skriver TV 2.

Oppdatert nå nettopp

– Vi må trolig slippe litt opp og følge med på hvordan det påvirker utviklingen av epidemien. Det blir en viktig overvåkningssituasjon hvor vi må finne en balanse, sier Forland til TV 2.

Fagdirektøren sier også at «Vi ikke lenger kan «leve isolert på denne øya som heter Norge.», men må se pandemien i internasjonal sammenheng.

Han sier det handler om å finne en balanse mellom hvordan epidemien utvikler seg og effekten av tiltakene for å holde holde situasjonen i sjakk over lang tid.

les også Nakstad om de strenge corona-tiltakene: – Kan beskrives som et eksperiment

Ifølge Forland må alle kommuner i Norge forvente smittetilfeller. Han håper vi kan finne en strategi der viruset ikke blusser opp igjen til et nivå der helsetjenesten overbelastes.

– Stramme tiltak over lang tid vil føre til at man holder reproduksjonsstallet under 1, men det er et spørsmål over hvor lenge man kan holde de stramme tiltakene før det går utilbørlig utover folk og totalgevinsten for folkehelsen, sier han.

Forland ramser opp arbeidsledighet, utsatte barn og psykiske lidelser som faktorer som må tas med i beregningen av langsiktige konsekvenser.

Han sier til TV 2 at det ikke vil være mulig å utrydde viruset, men at epidemien vil «slumre og gå over lang tid.»

FHI-direktøren mener «slå ned-strategien» har vært god i den innledende fasen av pandemien, men påpeker at vi må finne en måte å leve med situasjonen på lengre sikt.

Publisert: 07.04.20 kl. 12:26 Oppdatert: 07.04.20 kl. 12:41

Les også

Fra andre aviser