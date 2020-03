FORESLÅR ENDRINGER: Økonom og arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økonom: - Permitterte må få ta utdannelse

Folk som går på dagpenger må få muligheten til å omskolere seg for et nytt arbeidsliv, mener forsker bak rapport. – Det krever et pennestrøk.

Nå nettopp

Over 300.000 er uten jobb og tallet er ventet å stige som følge av coronakrisen. Lavtlønnede og personer med lite utdannelse rammes hardest. Det var konklusjonen i en rapport fra Frisch-senteret i samarbeid med SSB og NAV som ble lansert forrige uke.

Men regelverk hos NAV hindrer dem fra å ta en rekke former for utdannelse når de er permitterte eller mottar dagpenger. Det vil en av forskerne bak rapporten endre på.

– For å si det med fotball-språket: De som er arbeidsledige er satt ut av laget. Det er meningsløst å nekte de som er tatt av laget å trene for å komme tilbake i spillet. Skal folk som nå er permittert og på dagpenger holde seg oppdaterte og topptrente må de få delta i utdanning, sier Markussen til VG.

– Vår forskning viser at en stor andel av dem som er permittert ikke har videreført skole. Fullført videregående blir stadig viktigere for å delta i arbeidslivet. Nå har de muligheten til å fullføre fagbrev eller ta opp skolefag, slik at de er bedre rustet når de skal tilbake i jobb, sier Markussen og peker på industrien som like aktuell:

– Det er en fare for at vi vil får flere permitterte innen industri. Der har man lenge planlagt et digitalt kompetanseløft og det kan komme nå.

PERMITTERINGSVARSLER: Norske Skog er blant bedriftene som har sendt ut permitteringsvarsler. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ekspertutvalg

De siste to ukene har arbeidsledigheten steget fra 2,3 til 10,4 prosent som følge av den pågående viruspandemien

Staten vil unngå at personer finansierer utdanningen sin ved å melde seg arbeidsledige. Blir man avslørt i en kontroll kan det vanke politianmeldelse for trygdejuks og krav om tilbakebetaling.

– For corona-permitterte gir det ingen mening at de ikke kan utdanne seg, fordi de skal bruke hele dagen på å søke jobb, sier Markussen.

I fjor leverte hans ekspertutvalg for etter- og videreutdanning en omfattende rapport om mulighetene for livslang læring. Blant forslagene var å gjøre det mulig å studere mer, samtidig som man var arbeidsledig.

– Krever bare et pennestrøk

I dag er det en øvre grense på ti dager studier per halvår før dagpengene ryker.

– Hadde vi hatt på plass systemet vi skisserte i rapporten i fjor, ville Norge vært bedre rustet til denne krisen. Men det er ikke for sent, understreker Markussen og legger til:

– Det krever bare et pennestrøk å fjerne den øvre grensen på antall studiepoeng eller hvilke fag arbeidssøkende og permitterte folk får ta under coronakrisen.

For å målrette tiltaket kan man rettet det mot corona-rammede og involvere arbeidslivets aktører underveis. Markussen peker på at det også kan trenges en offentlig finansieringsordning for kompetansebygging under coronakrisen.

– Sammenlignet med pengene som renner ut av statskassen nå, så er dette småpenger, sier forskeren.

Hvem kan levere slik utdanning?

– Det finnes aktører som Folkeuniversitetet som kan snu seg raskt, men det finnes helt sikkert flere som har kapasitet til å snu seg rundt å skape tilbud. Disse tilbudene må drives digitalt, så det er egentlig ikke viktig hvor de som har tid og ressurser til å sette i gang befinner seg, sier Markussen.

Får støtte

Blant dem som støtter ideen om utdannelse for arbeidsledige er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Mange mangler språkkunnskaper, digitale ferdigheter, skal fullføre fagbrev eller kan gjennomføre enkeltkurs. Nå er muligheten der, sier Støre til Frifagbevegelse.

– Det handler om å holde permitterte i aktivitet og gjøre de kvalifiserte til det som kommer etter krisen, sier Støre til avisen.

HJEMMEKONTOR: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: PRIVAT

Fagskoler kan stille med bransjeprogram for etter- og videreutdanning, ifølge Fellesforbundet.

– På kort sikt er fagskolene klar til å gjøre utdanningen digital og gi et tilbud til de permitterte. Dermed kan de få påfyll av kompetanse og bruke denne til å møte den nye hverdagen. Kompetansebygging styrker konkurransekraften. Det kan også skape nye arbeidsplasser, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau, til FriFagbevegelse.

Publisert: 30.03.20 kl. 14:18

