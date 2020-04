BERGEN: Et folketomt Bergen sentrum i mars etter at restriksjonene som følge av coronaviruset ble satt inn. Foto: Hallgeir Vågenes

Fem barn under ti år har fått påvist coronasmitte i Bergen

Foreløpig er det ikke meldt om alvorlig sykdom eller innleggelser hos noen av de fem barna under ti år som er bekreftet smittet i Bergen

Oppdatert nå nettopp

Det er Bergens Tidende som meldte først om de oppdaterte tallene fra Bergen.

– Vi vet ikke noe detaljert om sykdomsforløpet til barna, men det er ikke rapportert alvorlig sykdom og innleggelser eller dødsfall i denne gruppen. Det må sies at det ikke foreligger noen rapporteringsplikt til oss heller, skriver smittevernoverlege Karina Koller Løland i en e-post til BT.

Hun vil ikke gå ut med alder til den yngste som har blitt smittet av covid-19 i Bergen.

Ingen barn med coronasmitte har så langt vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus som intensivpasienter, opplyser sykehuset til BT.

I aldersgruppen mellom 10–20 år er det 23 personer som har fått påvist coronasmitte.

Skoler og barnehager ble stengt 12. mars. Mandag denne uken åpnet barnehagene, men til uken åpnes barneskolen for elever fra første til fjerde trinn.

– Det ser ikke ut som at barn spiller en vesentlig rolle i smittespredningen, de er ikke i drivere av epidemien. Dette har spilt en rolle for at vi tillater åpning, men vi skal også ha gode smittevernregler på plass, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, til VG.

Vold sier at det ikke er registrert noen utbrudd blant barn i skoler og barnehager i de landene det fortsatt er holdt åpent under utbruddet.

Det er de samme reglene som gjelder for barn som for voksne når de er smittet, som betyr at de må i karantene om de er bekreftet smittet.

Totalt har 523 personer i Bergen fått påvist coronasmitte.

Coronaviruset har hittil vist seg å ramme barn mildere. Det er knapt registrert dødsfall, og få trenger intensivbehandling, det har Folkehelseinstituttet skrevet i sitt risikonotat.

I Norge har det ikke vært noen intensivpasienter under ti år.

Gjennomsnittsalderen for de som er lagt inn på sykehus med covid-19 er 62 år, det fortalte avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

RETTELSE: VG skrev først i denne saken at 17 barn under ti år har fått påvist coronasmitte i Bergen. Dette tallet ble meldt av smittevernoverlege Karina Koller Løland til Bergens Tidende. Saken er oppdatert med at det riktige tallet er fem barn under ti år som er smittet, etter at Bergen kommune gjorde VG oppmerksom på at Koller Løland hadde meldt feil tall. Dette ble endret 22.april klokken 17.08.

Publisert: 22.04.20 kl. 15:49 Oppdatert: 22.04.20 kl. 17:21

