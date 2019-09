ORDFØRER-KAMPEN: En av disse blir ordfører i Verdal etter valget: Ole Gunnar Hallager (Ap), til venstre, eller Pål Sverre Fikse (Sp). Jan Juberg i midten bak. Foto: Gisle Oddstad, VG

Valg-lotto i Verdal: Sp kan ta flere Ap-bastioner i Trøndelag

VERDAL (VG) Senterpartiet kan ta ordfører-makt i svært mange av kommunene rundt Trondheimsfjorden. I Ap-bastionen Verdal kan Sp få tillit fra hver annen velger, viser lokal måling.

– Ja, vi fikk 48,6 prosent på Trønderavisas måling. Sist fikk Sp 29,9 prosent av stemmene, og målet nå var å gjøre det minst like bra. Dette er nesten litt absurd, sier Pål Sverre Fikse, Sps toppkandidat i Verdal, til VG.

På den samme målingen ligger Ap an til 29,6 prosent, ned fra 43,7 prosent i 2015.

Fikse (37) står opp mot Arbeiderpartiets Ole Gunnar Hallager (38) i kampen om ordførerkjedet i industri- og landbrukskommunen, også kjent for rause Lotto-gevinster.

Sp er stilt i utsikt en betydelig gevinst i trønder-kommunene i kommunevalget mandag, ut fra lokale og regionale målinger. Det er også spennende om Sp blir større enn Ap i Trøndelag fylke. I så fall ligger det an til at Tomas Iver Hallem (Sp) tar fylkesordfører-vervet fra Tore O. Sandvik (Ap) som har styrt Sør-Trøndelag i 16 år.

PÅ VENSTRESIDEN: Torbjørn Berg (til venstre), Rolf Bye og Erling Falstad på Kværner Verdal svikter ikke Ap i år heller, selv om Sp-vinden blåser gjennom kommunen. Klubbleder Ståle Knoff Johansen sier at Ap har tapt tillit på verftet etter at de sa nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen. Foto: Gisle Oddstad

20 år med Ap

Ap har hatt ordføreren siden 1999. Hvordan kan da Sp ligge an til et lokalt valgskred? For å finne svaret, dro vi til kommunens største arbeidsplass, Kværner Verdal, et av Norges eldste offshore-verft.

De har sterke meninger om Arbeiderpartiet. Men stemmer de Sp?

– Han som er uttalt Sp-mann her er dessverre på Steinkjer i dag, sier Ståle Knoff Johansen, leder i Fellesforbundets klubb på Kværner Verdal.

På gulvet snakkes det lite om Sps fortreffelighet, men mer om skuffelse over Arbeiderpartiet:

PROGNOSEN: Her kan Sp plukke ordførere ** Jonas Stein, stipendiat i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har anslått sannsynligheten for Sp-ordfører i kommunene i Trøndelag fylke, sammen med VGs kommentaravdeling.

** Utgangspunktet er lokale og regionale meningsmålinger, kombinert med lokalkunnskap fra hver enkelt kommune.

** Sps fremgang på målingene er brutt ned lokalt med utgangspunkt i kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017.

** Hvem som til slutt får ordføreren avhenger i stor grad av styrkeforholdet mellom partiene etter kommunevalget kommende mandag, og hva slags flertall som dannes gjennom lokale forhandlinger partiene imellom etter valget.

** Dagens 48 kommuner i Trøndelag blir 38 kommuner fra 1.januar. Nå har Ap og Sp 22 ordførere hver, Høyre har tre, og en er valgt fra en bygdeliste. Svært høy sannsynlighet:

Heim, Høylandet, Inderøy, Lierne, Overhalla, Steinkjer, Tydal, Høy sannsynlighet:

Flatanger, Frosta, Grong, Holtålen, Leka, Meråker, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Snåsa, Stjørdal, Verdal, Medium sannsynlighet:

Hitra, Indre Fosen, Levanger, Melhus, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Ørland, Osen, Røyrvik, Selbu, Åfjord. Lite sannsynlig:

Frøya, Malvik, Røros, Trondheim

Revet med av synsing

– Mange her i Verdal var veldig skuffet da Ap-landsmøtet sa nei til konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen i vår. De brøt det de lovet velgerne i 2017. Vi var mange som spurte oss hvorfor Ap forlot fakta og lot seg rive med av synsing og følelser, sier Johansen.

Han mener at Ap også sviktet da de støttet regjeringen om norsk tilslutning til EUs energipakke og Acer i fjor. Venstresiden får hans stemme, men det blir neppe Ap.

Men de tre andre industriarbeiderne vi treffer i den store hallen sier at de tross alt holder fast ved Ap.

Nei, skal du finne Sp-folk må du ut i bygdene, ifølge Torbjørn Berg og Rolf Bye.

– I mitt hode er Sp et borgerlig parti. Og de vil ikke engang avklare hvilken side av politikken de vil støtte, sier Erling Falstad, som er områdeverneombud.

VALGKAMP-STOPP: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen stoppet i Verdal på valgkamptur gjennom Trøndelag, og møtte klubbleder Ståle Knoff Johansen på Kverner Værdal. Foto: Gisle Oddstad

Ønsker forandring

På Felleskjøpet like i nærheten fyller John Arne Wiklund opp bilen med blomsterpotter. Han stemmer heller ikke Sp, men har inntrykk av at folk i Verdal vil ha et skifte etter 12 år med samme ordfører. En Sp-velger som ikke vil oppgi navn, sier det samme: Det har vært for mye kok i politikken. Verdal-velgerne vil ha forandring.

– Høyre i Verdal har fridd åpent til Sp før valget. Er det aktuelt å samarbeide med høyresiden for å få ordføreren?

– Vi går til valg for et skifte, bekrefter Pål Sverre Fikse. Men han vil ikke si om han vil søke støtte til høyre eller venstre for å bli ordfører etter valget.

– Om velgerne vil ha forandring, så får de forandring om de stemmer på Ap. Nå står jeg for første gang på toppen av lista og ber om tillit. Vi har absolutt ikke gitt opp, nå er vi daglig ute og snakker med velgerne, sier Aps ordførerkandidat.

– Blir Ap i Verdal straffet av at Ap sa nei til konsekvensutredning i vår?

– Det får jeg uansett ikke gjort noe med. Vi hadde to fra Verdal på det landsmøtet. Begge stemte imot, sier Hallager - men legger til at han synes det er pussig at folk i stedet stemmer Sp, som sa nei til konsekvensutredning for flere år siden.

Sørgelig enige

De to toppkandidatene i Verdal er ikke bare jevngamle. Partiprogrammene er til forveksling like hverandre også: «Vi er sørgelig enige i mange saker», som Fikse sier.

Kommuneøkonomien tillater ikke store utskeielser. Men Fikse sier at det ble bråk da Ap fikk flertall for å legge ned tre grendeskoler.

– Nedleggelsen av grendeskoler var en vrien sak for oss, innrømmer Hallager.

– Vi i Sp stemte imot. Ap gikk i 2015 til valg med at de ikke skulle legge ned skoler. Så gjør de det likevel. Velgerne merker seg løftebrudd, sier Fikse.

– Nå må vi være litt i kontakt med virkeligheten her, svarer Hallager.

– Skolene var 40–50 år gamle, og det var akutt å gjøre noe. Det er vel typisk Sp å si nei, men hvis Pål Sverre blir ordfører, kan han om tre-fire år ta æren for nye skoler, uten å minne om at dette var han helt imot, svarer Hallager.

Støre dro forbi

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre dro rett igjennom Verdal uten å stoppe på sin Trøndelag-turne i helgen, møtte vi LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i porten på Kverner Verdal da VG var på besøk.

Han tror at Sp rir høyt over tid på misnøye med regjeringens reformer, sentralisering, kommunereform og nærpolitireform spesielt. Men LO-sjefen er langt på vei enig i kravet om at Sp burde vise kort:

– Hvis folk stemmer på rødgrønne partier fordi de ønsker en annen politikk enn regjeringen fører, så bør de få det, sier Gabrielsen.

Vokser mindre enn i Nord-Norge

Stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø, som har laget grunnlaget for VGs ordfører-analyse, sier at Sp har en relativt større vekst i Nord-Norge enn i Trøndelag, men partiet har et bedre grunnlag i historisk høyere oppslutning i Midt-Norge.

– Sp har vært storbøndenes parti i Trøndelag og mer orientert mot borgerlig side i politikken. De har mange ordførere i øyeblikket, som et resultat av både høy oppslutning og gode forhandlere. Samtidig er de klassiske konfliktene i denne valgkampen, sentrum mot periferi, sterkt til stede i Trøndelag. Kampen mot nedleggelse av studiesteder foregår også i Nord-Trøndelag, sier Stein.

Publisert: 05.09.19 kl. 15:37







