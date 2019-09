SV-Audun raste mot Siv og Erna: «Fake news»!

TRONDHEIM (VG) Temperaturen steg betydelig i NRKs partilederdebatt da Frp-leder Siv Jensen sa at SV ville ha loddtrekning om inntak i videregående skole: - Fake news svarte SV-leder Audun Lysbakken.

– Nok får være nok. Dette er ganske drøyt. Her står statsministeren og Siv Jensen og sier at SV har foreslått loddtrekning. Det er fake news, freste Lysbakken.

Jensen og Solberg angrep begge SVs forslag om å fjerne ordningen med fritt skolevalg i Oslo.

– Og et av alternativene var loddtrekning, sa Siv Jensen.

– Ingen politikere i Oslo har foreslått det, du kan ikke stå her og servere løgner, svarer Lysbakken.

– Dere ønsker å utrede bruken av loddtrekning. Det mener jeg er en veldig dårlig ide, sa Jensen.

Lysbakken angrep Frp-lederen og anklaget henne for å stå der og «servere løgner».

– Det går hardt for seg i debatter, påpeker Jensen overfor VG, men fastholder at de har rett.

– De har satt ned et utvalg som skal se på om man blant annet skal bruke loddtrekning som prinsipp. Jeg mener det er en dårlig idé. Jeg synes det var viktig å få frem at jeg ikke synes det er en god idé å gå bort fra karakterer i spørsmålet om fritt skolevalg, sier Jensen til VG.

Bakdør for ufaglærte

Ap-leder Jonas Gahr Støre hevdet i partilederdebatten at regjeringen skolepolitikk fører til at antallet ufaglærte lærere øker i norsk skole.

– Det er ikke antallet lærere men antallet ufaglærte som øker i skolen, sa Støre i duell med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Ap-lederen refererte til lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal:

– Han sier at bakdøren til skolene står vid åpne for de ufaglærte, sa Støre.

Utfordret

Det var Solberg som utfordret Ap-lederen til duell om kvalifiserte lærere. Høyre har angrepet Ap for at opposisjonspartiet er imot minimums-karakteren i matematikk:

– Du kalte karakterkravet for «koko». Men i småskolen underviser alle lærerne ikke bare i ett fag. Derfor må vi ha kvalifiserte lærere også i matematikk, sa Solberg.

Solberg hevdet at lærerutdanningen goir mer kvalifiserte lærere som er bedre for elevene. Støre mener at karakterkravet gjør at færre som vil bli lærere, er kvalifisert for å komme inn på lærerutdanningen.

Kjemper for rådhus

I den siste partilederdebatten ble statsminister Erna Solberg (H) utfordret av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om kommunesammenslåing.

I åpningsduellen gikk Vedum knallhardt ut mot Høyre-lederen og krevde svar på om hver annen kommune i Norge virkelig er for liten.

Solberg svarte hardt:

– Det du slåss for er rådhusene i Norge, sa Solberg.

Hun mener flere må slå seg sammen – for å få bedre tjenester.

– Du er den største rådhusvokteren. Du er den store vokteren av rådhus og rådmenn, var statsministerens beskjed til Vedum.

Mer fornøyd

Partilederne barker nå sammen i den siste store duellen før kommunevalget på mandag. Et valg som ser ut til å bli et politisk jordskred.

Partilederdebatten hoppet rett inn i Sp’s favoritt-tema: Sentralisering og sentrum mot periferi.

– Uten fremtidssvar

Solberg svarte og sa at videre kommunesammenslutninger skal være frivillig, men viste til at mange kommuner samarbeider bredt om tjenester.

– Det eneste de ikke samarbeider om er demokratiet, svarte Solberg.

Statsministeren anklager Sp-lederen for ikke å ha noen svar på fremtidsutfordringene i Kommune-Norge.

– Det er nærhet som er svaret, kom det fra Vedum.

Støre: – Makkverk

Ap-leder Jonas Gahr Støre melde seg på denne debatten ved å snakke om de nye regionene:

– Dere har laget et makkverk av en regionreform, sa Støre, og viste til tvangssammenslutningen av Troms og Finnmark, og stor-regionen Viken.

«Svartmaler» å føde i Norge

Sentraliseringsdebatten fortsatte med striden om det norske fødetilbudet. Flere av politikerne henviser til manglene ved følgetjenesten og at flere kvinner har lenger reisevei til fødested, slik VG avdekket i sommer.

– Dette er resultatene av en gjerrighet på sykehuspolitikken, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Statsminister Erna Solberg ba de andre politikerne slutte å svartmale.

– Dere må slutte med denne svartmalingen. Det er trygt å føde i Norge, sier Solberg.

