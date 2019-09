Solberg til Vedum i kommune-duell: Det du slåss for er rådhusene i Norge

TRONDHEIM (VG) I den siste partilederdebatten ble statsminister Erna Solberg (H) utfordret av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om kommunesammenslåing.









I åpningsduellen gikk Vedum knallhardt ut mot Høyre-lederen og krevde svar på om hver annen kommune i Norge virkelig er for liten.

Solberg svarte hardt:

– Det du slåss for er rådhusene i Norge, sa Solberg.

– Du er den største rådhusvokteren. Du er den store vokteren av rådhus og rådmenn, var statsministerens beskjed.

Mer fornøyd

Partilederne barker nå sammen i den siste store duellen før kommunevalget på mandag. Et valg som ser ut til å bli et politisk jordskred.

Partilederdebatten hoppet rett inn i Sp’s favoritt-tema: Sentralisering og sentrum mot periferi.

Sp-lederen tok opp spørsmålet om kommune-tvang mot Solberg:

– Folk er mer fornøyd i de små kommunene i de store, sa Vedum

– De har flinke sykepleiere og lærere. Dere må respektere folks syn. Ser du ikke at folk koser seg i de små kommunene, hvorfor skal dere mase på at dere synes at kommunene er så dårlig, sa Sp-lederen.

– Uten fremtidssvar

Solberg svarte og sa at videre kommunesammenslutninger skal være frivillig, men viste til at mange kommuner samarbeider bredt om tjenester.

– Det eneste de ikke samarbeider om er demokratiet, svarte Solberg.

Statsministeren anklager Sp-lederen for ikke å ha noen svar på fremtidsutfordringene i Kommune-Norge.

– Det er nærhet som er svaret, kom det fra Vedum.

«Svartmaler» å føde i Norge

Sentraliseringsdebatten fortsatte med striden om det norske fødetilbudet. Flere av politikerne henviser til manglene ved følgetjenesten og at flere kvinner har lenger reisevei til fødested, slik VG avdekket i sommer.

– Dette er resultatene av en gjerrighet på sykehuspolitikken, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Statsminister Erna Solberg ba de andre politikerne slutte å svartmale.

– Dere må slutte med denne svartmalingen. Det er trygt å føde i Norge, sier Solberg.

Publisert: 06.09.19 kl. 21:43 Oppdatert: 06.09.19 kl. 22:00







