Ap-angrep på regjeringens skolepolitikk: – Bakdøren står vid åpen for ufaglærte lærere

TRONDHEIM (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre hevdet i partilederdebatten at regjeringen skolepolitikk fører til at antallet ufaglærte lærere øker i norsk skole.

SKOLE-DUELL: Erna Solberg (H) utfordret Jonas Gahr Støre (Ap) til duell om kvalitet i lærerutdanningen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er ikke antallet lærere men antallet ufaglærte som øker i skolen, sa Støre i duell med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Ap-lederen refererte til lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal:

– Han sier at bakdøren til skolene står vid åpne for de ufaglærte, sa Støre.

Utfordret

Det var Solberg som utfordret Ap-lederen til duell om kvalifiserte lærere. Høyre har angrepet Ap for at opposisjonspartiet er imot minimums-karakteren i matematikk:

– Du kalte karakterkravet for «koko». Men i småskolen underviser alle lærerne ikke bare i ett fag. Derfor må vi ha kvalifiserte lærere også i matematikk, sa Solberg.

Solberg hevdet at lærerutdanningen goir mer kvalifiserte lærere som er bedre for elevene. Støre mener at karakterkravet gjør at færre som vil bli lærere, er kvalifisert for å komme inn på lærerutdanningen.

Kjemper for rådhus

I den siste partilederdebatten ble statsminister Erna Solberg (H) utfordret av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om kommunesammenslåing.

I åpningsduellen gikk Vedum knallhardt ut mot Høyre-lederen og krevde svar på om hver annen kommune i Norge virkelig er for liten.

Solberg svarte hardt:

– Det du slåss for er rådhusene i Norge, sa Solberg.

Hun mener flere må slå seg sammen – for å få bedre tjenester.

– Du er den største rådhusvokteren. Du er den store vokteren av rådhus og rådmenn, var statsministerens beskjed til Vedum.

TEMPERATUR: Jonas Gahr Støre (Ap) kom også med et hardt angrep på Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i sykehusdebatten, Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Mer fornøyd

Partilederne barker nå sammen i den siste store duellen før kommunevalget på mandag. Et valg som ser ut til å bli et politisk jordskred.

Partilederdebatten hoppet rett inn i Sp’s favoritt-tema: Sentralisering og sentrum mot periferi.

Sp-lederen tok opp spørsmålet om kommune-tvang mot Solberg:

– Folk er mer fornøyd i de små kommunene enn i de store, sa Vedum

– De har flinke sykepleiere og lærere. Dere må respektere folks syn. Ser du ikke at folk koser seg i de små kommunene, hvorfor skal dere mase på at dere synes at kommunene er så dårlig, sa Sp-lederen.

– Uten fremtidssvar

Solberg svarte og sa at videre kommunesammenslutninger skal være frivillig, men viste til at mange kommuner samarbeider bredt om tjenester.

– Det eneste de ikke samarbeider om er demokratiet, svarte Solberg.

Statsministeren anklager Sp-lederen for ikke å ha noen svar på fremtidsutfordringene i Kommune-Norge.

– Det er nærhet som er svaret, kom det fra Vedum.

Støre: – Makkverk

Ap-leder Jonas Gahr Støre melde seg på denne debatten ved å snakke om de nye regionene:

– Dere har laget et makkverk av en regionreform, sa Støre, og viste til tvangssammenslutningen av Troms og Finnmark, og stor-regionen Viken.

«Svartmaler» å føde i Norge

Sentraliseringsdebatten fortsatte med striden om det norske fødetilbudet. Flere av politikerne henviser til manglene ved følgetjenesten og at flere kvinner har lenger reisevei til fødested, slik VG avdekket i sommer.

– Dette er resultatene av en gjerrighet på sykehuspolitikken, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Statsminister Erna Solberg ba de andre politikerne slutte å svartmale.

– Dere må slutte med denne svartmalingen. Det er trygt å føde i Norge, sier Solberg.

Publisert: 06.09.19 kl. 21:43 Oppdatert: 06.09.19 kl. 22:54







