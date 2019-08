PARTILEDER: Audun Lysbakken er på reise i Tromsø torsdag. Foto: Terje Pedersen

SV varsler kamp mot Ap: Skal slåss for ordføreren i Tromsø

Målinger viser at SV kan gjøre et brakvalg i Ishavsbyen. Nå går SV-leder Audun Lysbakken i åpen kamp mot Ap for at partiet skal få ordførerkjedet.

– Målingene tyder på at vi kan få en situasjon i Tromsø som er ganske spesiell: På siste måling hadde SV og Ap like mange mandater. Vi vil at Pål Julius Skogholt skal bli ordfører i Tromsø, sier Audun Lysbakken til VG.

Han er selv på tur i Tromsø torsdag, der han blant besøker Skogholt, som er SVs ordførerkandidat. Målingen han sikter til, er Nordlys’ siste meningsmåling. Der fikk SV 13,5 prosent oppslutning og 6 mandater, mens Ap fikk 15,4 prosent og 6 mandater.

– Ap er fortsatt størst, men ikke med veldig stor margin. Det betyr at det må bygges en koalisjon mellom flere partier som er omtrent like store, og da er det ingen naturlov at Ap skal ha ordføreren, sier SV-lederen.

Han sier Skogholt er kandidaten med mest politisk erfaring, og at han har vært sentral i å utvikle SVs Nord-Norgeprosjekt de siste årene.

ORDFØRERKANDIDAT: Pål Julius Skogholt i Tromsø SV. Foto: Martin Eilertsen for SV

MDG: Skogholt er aktuell

De siste fire årene har Ap, Sv og Rødt styrt sammen i Tromsø. Rødt har allerede vært ute i iTromsø og sagt at de peker på Skogholt som ny ordfører.

– Jeg tror at det kan bli mulig. Vi stiller til valg for å få makt til å gjennomføre vår politikk, da er posisjoner en del av det, sier Skogholt selv til VG.

– Hva tror du Arbeiderpartiet synes om dette?

– Jeg tror ikke at det gjør dem lykkelige. Men vi har et veldig godt samarbeid mellom Rødt, Ap og SV i Tromsø i dag, der vi finner fullgode løsninger på våre utfordringer. Jeg har allverdens tro på at vi skal klare å finne de gode løsninger for byen med de tre partiene fremover.

Men for å få flertall i kommunestyret i Tromsø, må en koalisjon sikre seg 22 mandater. Det har hverken dagens tre samarbeidspartier eller partiene på høyresiden på de siste målingene.

Venstresiden kan bli avhengig av støtte fra både MDG, og fra Senterpartiet som fikk 13,5 prosent oppslutning og seks mandater på Nordlys’ måling.

Barbara Vögele, toppkandidat for MDG i Tromsø, utelukker ikke at MDG vil kunne stille seg bak Skogholt som ordfører:

ORDFØRERKANDIDAT: Marlene Berntsen Bråthen i Senterpartiet

Sp vil også ha ordføreren

Senterpartiet er den store jokeren i Tromsø-politikken. De har ikke villet avklare hvilken side de vil samarbeide med.

Og om de skal gi en av blokkene flertall etter valget, vil de heller ikke selge seg billig.

– Det er jo ingen som leder noe særlig sterkt på målingene, og det gir rom for at vi kan kjempe for å få ordføreren. Hvis vi blir like store som Ap eller Høyre kommer vi til å gå for ordføreren, sier Marlene Berntsen Bråthen, ordførerkandidat for Sp i Tromsø.

Hun vil fortsatt ikke gi noen hint om hvilken side Sp heller mot å ville samarbeide med.

– Spesielt ikke nå som situasjonen er som den er. Vi får til valg på vår politikk – og vår ordførerkandidat.

Her kan du se gjennomsnittlig oppslutning for partiene i Tromsø det siste året:

Ap: Ikke overrasket

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, sier at det ikke er noen overraskelse Rødt vil ha en SV-ordfører fremfor en Ap-ordfører.

– Nå må vi se på valgresultatet. Vi har ikke noen problemer med å skjønne at Rødt sier dette - de står jo nærmere SV enn Ap, sier han.

Han reagerer heller ikke på at Lysbakken sier det ikke er en naturlov at Ap skal ha ordføreren, av samme grunn.

På tross av at målingene indikerer at Ap, SV og Rødt ikke har flertall alene, sier han at det er god stemning i byen og at han ser frem til valgresultatet.

– Det som er situasjonen i Tromsø er at det er veldig mye støy på borgerlig side, sier han og peker på de store uenighetene mellom Venstre, Høyre og bompenge-partiet når det kommer til å få på plass en bypakke.

Publisert: 29.08.19 kl. 22:14