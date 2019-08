MISFORNØYD: MDG-leder Arild Hermstad mener at regjeringens lovnad om lavere bompenger ødelegger målet om å få ned biltrafikken. Foto: Martha Holmes, VG

MDG-sjefen om bompengeskissen: – Hverken Venstre eller miljøet har vunnet

SENJA (VG) Miljøpartiet De Grønne raser mot den nye bompengepakken til regjeringen.

Fredag kveld besluttet samtlige regjeringspartier seg for å si ja til den nye bompengeskissen Høyre la frem. Venstre-politikerne jubler over løsningen, og sier de har vunnet.

Det er ikke Miljøpartiet De Grønne enig i.

– Hele denne diskusjonen har vært et tap for Venstre. Det er en omkamp på gjennomslagene de fikk i regjeringserklæringen. Det det har handlet om for Venstre sin del er å begrense nederlaget så mye som mulig i form av at nullvekstmålet har vært i spill, sier MDG-leder Arild Hermstad til VG.

– Redd for å miste velgere

Hermstad mener at regjeringens lovnad om lavere bompenger gjør at de ikke lenger har et middel for å nå målet om å få ned biltrafikken.

– Dette er ikke en seier for hverken Venstre eller miljøet. Bakgrunnen for hele denne debatten har egentlig vært at Venstre skal gi og gi, fordi Frp skal få, fordi de er redde for å miste velgere til bompengepartiene.

Han sier videre at bompengekrisen kom som en følge av at regjeringen ville lytte mer til de som er opptatte av lommeboken sin enn til klimastreikerne som er opptatte av fremtiden sin.

– Erna og Siv har gått med på noen få innrømmelser som går til brukbare miljøtiltak, men det er bare så de skal få mulighet til å sette ned bompengene.

– Venstre bløffer

Hermstad får støtte fra partikollega og miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

– Denne avtalen er en seier for Frp, men en utrolig dårlig avtale for barna, og fremtidens generasjoner som blir rammet av klimaendringer rundt i verden, sier hun til VG.

– Venstre hevder at nullvekstmålet står fast – men de bløffer om nullvekstmålet, når de vil bygge nye motorveier inn til byen og gjøre det billigere å kjøre bil.

Ifølge klimastrategien til Oslo frem mot 2030 skal hovedstaden bli en utslippsfri by. Det innebærer blant annet å kutte biltrafikken med en tredjedel. For å nå målene må det tas i bruk tøffe virkemidler, som mer bompenger i byene, mener Berg.

MISFORNØYD: Lan Marie N. Berg mener bompenge-skissen til regjeringen ikke holder mål. Foto: Frode Hansen

– Fullstendig uaktuelt

Å forene Frps mål om redusert bompengebelastning med Venstres forutsetning om nullvekst i biltrafikken, har vist seg å være en vanskelig øvelse, som har ført til store uenigheter i regjeringen.

Den nye avtalen innebærer at bompengene skal reduseres – noe miljøbyråden mener ødelegger for klimamålene i Oslo.

– Det er fullstendig uaktuelt for oss å gå med på, sier Berg.

Selv om avtalen lover kommunene mer penger til kollektivtilbudet, så vil det å kutte bompenger samtidig føre til mindre penger til utbygging – fordi 97 prosent av inntektene fra bompenger i Oslo går rett til utbyggingen av kollektivtilbudet, sier hun.

Mener MDG bør være fornøyde

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet sier til VG at nullvekstmålet fortsatt ligger fast.

– Vi regner det ikke som et tap at det nå kommer milliarder til kollektivtrafikken, at det blir billigere å reise kollektivt, og at vi skal satse på Nord-Norgebanen. Dersom MDG mener dette er et tap, er de mer interessert i å angripe Venstre enn å fremme miljøpolitikk, sier han.

Rotevatn sier Hermstad har rett i at bakgrunnen for hele debatten var at Frp ville redusere bompenger, men forklarer at Venstre da benyttet anledningen til å løfte miljøsaken.

– Resultatet i Oslo er da at det kan bli to kroner billigere i bomringen, mens det blir fire kroner billigere å ta T-banen, i tillegg til at det skal investeres milliarder i nye kollektivprosjekter. Det er en ganske god deal, og det vil bli tilsvarende for de andre storbyene. Hvis MDG på alvor mener at det er dårligere enn det vi har i dag, kan de jo også velge å si nei – det er frivillig for byene å ta imot.

– Det ligger en garanti i denne avtalen at trafikken ikke skal øke med en eneste bil, og det burde være en god MDG-politikk. Det er i hvert fall god Venstre-politikk.

Publisert: 24.08.19 kl. 17:37

