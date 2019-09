TRIPPEL TRYGVE-JUBEL: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser ut til å stå igjen som den soleklare valgkongen i kommunevalget 2019. Foto: HELGE MIKALSEN

Valgoversikt: Dette er vinnerne og taperne i ditt fylke

Gigantenes fall, en knallgrønn hovedstad og én distriktskonge som vinner sitt tredje valg på rad. Sjekk vinnerne og taperne i ditt fylke her.

Nå nettopp







Senterpartiet gjør nok et brakvalg og trolig kan flere av partiets førstekandidater smykke seg med mer enn bare gode valgresultater i høsten som kommer. Nedenfor følger en oversikt over foreløpige resultater fra alle kommunene.

Dette er første gangen det er valg etter regionreformen, som en må ta høyde for ved sammenligninger fra tidligere år.

Les også: Hva står på spill, og hvem beholder makten i storbyene?

les også Senterpartiet kan sikre makten i halve Nord-Norge

Oslo

Selv om Arbeiderpartiet ser ut til å levere sitt dårligste Oslo-valg noensinne, så sikrer trolig SV og MDG fortsatt rødgrønt flertall i hovedstaden. Raymond Johansen blir etter alle solemerker sittende som byråd i Norges største by, men det ser ut til å bli en voldsom maktforskyvning innad i byrådet.

MDG gjør et nytt storvalg i hovedstaden, og varsler knallgrønne krav ut over høsten.

Foreløpig ser ser det slik ut i Oslo:

Miljøpartiet De Grønne 15,6 % - en økning på 7,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Høyre 25,5 % - en tilbakegang på 6,3 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Arbeiderpartiet 19,7 % - en tilbakegang på 12,3 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Sosialistisk Venstreparti 9,0 % - en økning på 3,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Rødt ligger 7,4 % - en økning på 2,3 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 6,1 % - det er første gang de deltar i Oslo

Fremskrittspartiet 5,4 % - en tilbakegang på 0, 6 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Venstre 5,3 % - en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Senterpartiet 2,1 % - en økning på 1,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Kristelig Folkeparti 1,7 % - en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015

Totalt fremmøte ligger på 68,3 %

Sjekk resultatene her!

les også Oslo-tallene: Rekordlavt for Ap, men byrådet beholder makten

Nordland

En grønn bølge ser ut til å skylle inn over Nord-Norge, men der det i andre storbyer som Oslo er MDG som fosser frem, er det Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen som vinner terreng i distriktene. Ap gjør et historisk dårlig valg i denne landsdelen, men ser ut til så vidt å beholde posisjonen som styringsparti.

Foreløpig ser det slik ut i Nordland:

Senterpartiet 25,1 % - en økning på 13, 9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015.

Høyre 16,2 % - en tilbakegang på 5,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 26,0 % - en tilbakegang på 7,1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2105

Miljøpartiet De Grønne 2,8 % - en økning på 1,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 6,0 % - en økning på 0,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 5,9 % - en økning på 0,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Felleslista 0,5 % - en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 8,3 % - en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 3,0 % - en tilbakegang på 1,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 1,8 % - en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte ligger på 63,2 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

les også Sp ligger an til å bli valgvinner i hele landet. – En klar melding til regjeringen

Troms og Finnmark

Det er trippel jubel for Trygve Slagsvold Vedum som ser ut til å være det partiet som går mest frem i også i år, og blir med det trolig valgvinner for tredje år på. I Troms og Finnmark, som blir sveiset sammen til en region 1. januar 2020, gjør Senterpartiet også et brakvalg, selv om Arbeiderpartiet holder posisjonen som største parti.

Foreløpig ser det slik ut i Troms og Finnmark:

Senterpartiet 19,2 % - en økning på 11, 8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 14,4 % - en tilbakegang på 2,7 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 27, 3 % - en tilbakegang på 9,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 4,1 % - en økning på 1,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 10,1 % - en økning på 3,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 3,3 % - en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Nei til bompenger i Tromsø 2,7 %

Fremskrittspartiet 7,9 % - en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 2,6 % - en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 2,8 % - en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte ligger på 62,5 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

Vestland

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har utløst et aldri så lite politisk jordskjelv i Bergen, og kan vise til kanontall som ser ut til å kunne lede til en maktforskyvning i landets nest største by. Også på fylkesnivå ser bompengepartiet ut til å gjøre et brakvalg.

Foreløpig ser det slik ut i Vestland:

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 9,5 % - dette er første gangen de deltar i denne regionen

Høyre 18,4 % - en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 21, 3 % - en tilbakegang på 10,8 prosentpoeng fra sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 6,4 % - en økning på 2,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 6,4 % - en økning på 1,1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 3,4 % - en økning på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 7,4 % - en tilbakegang på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 4,2 % - en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 5,0 % - en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte ligger på 67,7 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

les også FNB tredje størst i Bergen: – Der røk fritiden min de neste fire årene

Trøndelag

I Trøndelag ser det ut som at Senterpartiet har slått politisk knockout på Arbeiderpartiet, og er i ferd med å snu fullstendig på maktforholdet mellom partiene i flere kommuner. I Verdal ser Ap-bastionen ut til å falle etter å innehatt ordførerkjedet i 20 strake år. I trønderhovedstaden Trondheim har Ap falt dramatisk, men grunnet rødgrønne fremskritt i SV og MDG, ser det ut til at Rita Ottervik får fornyet tillit som ordfører i Norges tredje største by.

Foreløpig ser det slik ut i Trøndelag:

Senterpartiet 21, 8 % - en økning på 6, 4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 14,8 % - en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 28,5 % - en tilbakegang på 10,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 5,9 % - en økning på 1,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 7,8 % - en økning på 2,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 4,4 % - en økning på 3,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 4,7 % - en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 3,6 % - en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 2,4 % - en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte ligger på 66 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

les også Sp med sjokkresultat i Ap-bastion: – Eventyrlige tall

Innlandet

Den store valgvinneren Senterpartiet og gjør et solid byks på i innlandskommunene. Selv om Ap blør velgere og taper terreng i et fylke de har dominert, så holder de fortsatt posisjon som det største partiet - også etter dette valget.

Foreløpig ser det slik ut:

Senterpartiet 28,1 % - en økning på 10, 2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 10,2 % - en tilbakegang på 2,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 33,6 % - en tilbakegang på 7,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 3,1 % - en økning på 0.3 prosentpoeng siden 2015

Sosialistisk Venstreparti 4,7 % - en økning på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 2,2 % - en økning på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

By- og bygdelista 3,0 % - en økning på 0,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Pensjonistpartiet 2.0 % - en økning på 0.1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 4,5 % - en økning på 0.1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 2,1 % - en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 63,2 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

Viken

I Viken er det jevnt mellom de blå fra Høyre og Arbeiderpartiet. Også her ser Senterpartiet ut til å gjøre et solid valg.

Foreløpig ser det slik ut:

Senterpartiet 12,8 % - en økning på 6,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 25,2 % - en tilbakegang på 3,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 25, 6 % - en tilbakegang på 7,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet de Grønne 7,0 % - en økning på 2,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 4,6 % - en økning på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 3,1 % - en økning på 2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 9,7 % - en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 4,0 % - en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 2,5 % - en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Pensjonistpartiet 1,5 % - en økning på 0.6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 63 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

Agder

En overraskelse fra Agder er at Demokratene ser ut til å bli det tredje største partiet i Kristiansand, også her er det Arbeiderpartiet som ser ut til å miste flest velgere.

Foreløpig ser det slik ut:

Senterpartiet 10,9 % - en økning på 4,1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 18,5 % - en tilbakegang på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 21,2 % - en tilbakegang på 6,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 4,1 % - en økning på 0,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 4,6 % - en økning på 2,1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 2,3 % - en økning på 1,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 10,0 % - en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Demokratene 5,0 % - en økning på 3,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 4,1 % - en tilbakegang på 1, 6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 12,3 % - en tilbakegang på 3,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 64,6 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

les også Demokratene ligger an til brakvalg i Kristiansand – tredje største parti

Møre og Romsdal

Senterpartiet surfer videre og legger press på storebror Arbeiderpartiet om å bli det tyngste partiet i fylket.

Foreløpig ser det slik ut:

Senterpartiet 20, 6 % - en økning på 5,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 16,6 % - en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 21,2 % - en tilbakegang på 5,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 3,5 % - en økning på 1,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 5,2 % - en økning på 2,5 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 1,5 % - en økning på 1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 13, 3 % - en økning på 0.1 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund 2,0 % - en økning på 1,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Venstre 3,6 % - en tilbakegang på 3,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 6,5 % - en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 62,8 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

Rogaland

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ser ut til å gjøre et knallvalg i denne regionen, men mye spenning ligger også i hvordan fylkets største by Stavanger blir seende ut etter alle valgsedler er talt. Der kan det se ut til at Ap kan kapre makten fra Høyre, som har styrt kommunen siden 1995.

Foreløpig ser det slik ut:

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 5,1 % - en økning på 3,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 21,4 % - en tilbakegang på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 23,3 % - en tilbakegang på 4,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Senterpartiet 10,6 % - en økning på 3,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 4,4 % - en økning på 1,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 4,3 % - en økning på 1,3 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 2,6 % - en økning på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 12,5 % - en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg

Venstre 3,1 % - en tilbakegang på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 8,1 % - en tilbakegang på 2,7 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 64,9 %

Sjekk hva din kommune stemte her!

les også Stavanger: FNB forhandler med Høyre om ordførermakt

Vestfold og Telemark

Også her ser Senterpartiet ut til å gjøre et solid byks, og ligger nå an til å bli større enn Frp i fylket.

Foreløpig ser det slik ut:

Senterpartiet 14,1 % - en økning på 6,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Høyre 21,7 % - en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Arbeiderpartiet 29,2 % - en tilbakegang på 4,6 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Miljøpartiet De Grønne 5,7 % - en økning på 1,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Sosialistisk Venstreparti 4,7 % - en økning på 1,2 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Fremskrittspartiet 9,6 % - en tilbakegang på 2,0 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Rødt 3,8 % - en økning på 1,9 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Bedre Larvik 1,2 % - det er første gangen de deltar her

Venstre 3,2 % - en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Kristelig Folkeparti 4,1 % - en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng siden sist kommunevalg i 2015

Totalt fremmøte 61,8 %

Sjekk hvordan din kommune stemte her!

Publisert: 10.09.19 kl. 04:46







Mer om