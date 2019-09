BLÅTT?: Tross dårlige målinger håper Harald Victor Hove fremdeles på at Høyre vinner tilbake makten i Bergen. Foto: Heiko Junge

Maktbalansen i Bergen kan bli snudd på hodet: – Dette har ikke vært styringspartiene sin valgkamp

BERGEN (VG) Selv etter rekorddårlige målinger, holder Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, fast på håpet: Å kunne farge statsminister Erna Solbergs hjemby blå.

– Jeg håper selvfølgelig å kunne kvittere ut til Erna at byen hennes ble blå. Det er ikke noe press fra hennes side, men jeg føler presset likevel, sier Hove(H) til VG.

Vi møter ham i Bergen sentrum - bare noen timer før de første valgresultatene tikker inn. Vestlandshovedstaden, som er statsminister Erna Solberg (H) sin hjemby, ble styrt av den borgerlige blokken fra 2003-2015, da Ap vant valget.

Fra å ligge på en oppslutning på opp mot eller over 30 prosent, gikk Høyre tilbake til 22,1 i 2015. Erna Solberg har flere ganger sagt at hun tror hun kan vinne tilbake hjembyen fra Ap, som fikk hele 37,8 prosent i 2015.

Det Solberg kanskje ikke var forberedt på, var at hun under årets valg måtte ta med den voldsomme oppslutningen til Folkepartiet Nei til mer bompenger (FNB) med i beregningen, som har ligget opp til 20 prosent på noen målinger i byen.

– Dersom vi taper Bergen, står det i hvert fall ikke på innsatsen. Jeg har ingen ting igjen på listen min som jeg kunne gjort. Vi har gjort det vi kunne gjøre - nå er det opp til velgerne, sier Hove.

Erna vil ha Bergen

Senest i mai sa statsminister Erna Solberg (H) til VG at hun ville vinne tilbake makten i Bergen. Nå, fire måneder senere, ser det i stedet ut til at partiet vil gjøre et svært dårlig valg i Norges nest største by.

Den andre byen statsministeren ønsker å farge fra rød til blå, er Oslo. Men heller ikke her ser det ut til at hun vil nå målet sitt.

– Dette har ikke vært styringspartiene sin valgkamp, sier byrådsleder-kandidat Hove.

– Jeg har vært ute av politikken i fire år og kom virkelig tilbake til en valgkamp jeg ikke har opplevd før. Det at så mye fokus har vært på en sak - bompengesaken - er veldig annerledes. Bergensere har stort sett hatt kapasitet til å krangle om flere saker samtidig, men denne saken har overskygget alt. Det har vært vanskelig å håndtere, og mange partier har ikke klart å mobilisere.

Kan miste Frp-utstillingsvindu

Samtidig som Høyre mister grep om storbyene, kan Frp miste et viktig utstillingsvindu på Vestlandet: Nemlig ordfører Terje Søviknes (FrP) i Os kommune. Han har sittet som ordfører siden 1999.

– Jeg skulle gjerne vært med å sette retning for den nye Bjørnafjorden. Jeg har mobilisert for å få den muligheten, men det er nå i velgernes hender, så får vi ta det som det kommer. Det er det som er så fint med demokrati, sier Terje Søviknes (Frp) til VG.

Når kommunen slår seg sammen med Fusa, og blir til Bjørnafjorden kommune, står Søviknes i fare for å miste vervet, skal vi tro de siste meningsmålingene.

– Det blir nok utrolig jevnt, tror jeg. Det er klart Fusa har vært en Sp- og Ap-bastion, men det er spennende å se hva det nye utslaget for nye Bjørnafjorden blir.

Saken som overskygget alt annet

Valgkampen i Bergen har handlet om to ting: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og hvem av Roger Valhammer (Ap) og Harald Victor Hove (H) som kommer til å lede det neste byrådet.

For det blir mest sannsynlig en av dem som vil styre Bergen fremover. Problemet er at både Høyre og Arbeiderpartiet mister oppslutning, og vil være avhengig av flere samarbeidspartier for å danne flertall.

Hove er klar på at han ser for seg et samarbeid med FMB, dersom de blå tar makten. Det som er forener den blå siden i byen, er en enighet om at Bergen har blitt en for dyr by og bo i - blant annet på grunn av bompenger, økte kommunale avgifter og eiendomsskatt, sier Hove.

– Jeg vil gå bredt ut, og invitere Venstre og KrF til samtaler, sier Hove.

– Venstre har tidligere uttalt at de ikke vil samarbeide med FNB - hvordan skal du løse det?

– Venstre har også tidligere sagt at de ikke kan samarbeide med Arbeiderpartiet, men nå har de sittet fire år i byråd sammen. Slike ting har en tendens til å endre seg. Det er noe magisk med valgdagen, når resultatene kommer inn. Da kan det vise seg at Askepott kunne bli prinsesse likevel.

– En sak har dominert valgkampen

Mest sannsynligvis vil Høyre være åpne for å gå inn i et samarbeid med Frp og FNB, men de tre partiene vil ikke kunne danne flertall alene, slik målingene ser ut nå. De trenger støtte fra Senterpartiet, Venstre eller KrF.

I dag styrer Ap, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) vestlandshovedstaden, som sist valg kapret seieren med 34 av 67 mandater.

– Hva tenker du om de dårlige målingene den siste tiden?

– Det er nok et uttrykk for at det er en sak som har dominert valgkampen. Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet har kommet godt ut av den saken. Velgerne opplever at Bergen er blitt en for dyr by å bo i, og mange opplever nok våre løsninger på problemene som litt for kompliserte. Velgerne vil ha et ja eller et nei på bompenger, og det kan ikke Høyre gi.

– Jeg tror det går vår vei, men noen partier må velge oss. Likevel er jeg forberedt på både seier og nederlag - med en rød og en blå tale.

Publisert: 09.09.19 kl. 20:24







