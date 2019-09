GRØNT SKIFTE: Statsministeren hadde skiftet fra blått til grønt dagen etter valgdagen, og påpekte at miljø blir en viktig sak i fremtidige diskusjoner.

Høyre har mistet 200.000 velgere siden 2017

200.000 velgere som stemte på Høyre i stortingsvalget for to år siden, har forlatt partiet. - Det er et betydelig tap, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

Oppdatert nå nettopp







Det store velgertapet har skjedd i løpet av 2019, når man sammenligner meningsmålinger med valgresultatet.

Erna Solbergs parti gikk inn i valgåret 2019 med 27,5 prosent i snitt på målingene, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

Mandag endte partiet opp med 20,1 prosent oppslutning i kommunevalget.

les også Valgnatten: Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

Ikke gode nok

Så hvor ble det av alle disse Høyre-velgerne?

– Det er mange av de som ikke har stemt. Noen av de har gått til Sp, noen til bompengepartiet, og noen til MDG, forklarer Erna Solberg.

– Det bryr at vi ikke har vært gode nok til å få frem vår politikk, og til å gi gode svar på de utfordringene som folk har ment har vært viktigst. Det skal vi jobbe med, sier Solberg til VG.

532 000 velgere stemte på Høyre i årets valg. Det er bare 22 000 færre enn i 2015. Men i 2017 mobiliserte Høyre hele 732 000 velgere.

Alle fire tapte velgere

Alle fire regjeringspartiene gikk tilbake i kommunevalget. Erna Solberg finner imidlertid noe trøst i at Ap gikk tilbake mer enn de fire partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre tilsammen.

– Det er store lokale sprik. Men vi har ikke klart å engasjere nok folk til å gå og stemme på vårt parti, sa Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Men hun presiserte at det også finnes unntak fra nedgangen, I Bø i Nordland og Ibestad i Troms fikk Høyre rent flertall i kommunevalget.

Hun tror at statsbudsjettet som legges fram i oktober, vil vise en retning som folk kjenner igjen og anerkjenner. Så nå vil Erna Solberg heller rette blikket fremover.

les også Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

– Grunnlag for seier i 2021

Solberg trakk frem både økt valgdeltagelse og politisk engasjement som bidrag til at valget ble det hun kaller en «fantastisk opplevelse».

– Jeg opplever valget som et grunnlag for en god valgseier i 2021. Jeg vet at det er krevende etter to perioder i regjering, men vi vil jobbe hardt for resultatene og vise at vi er sultne på å fortsette, sier statsministeren.

Tiden frem mot stortingsvalget i 2021 vil regjeringen bruke på å gjennomføre Granavolden-plattformen.

les også Ap-tillitsvalgt: Hele ledelsen bør vurdere sin stilling

– Vi er i en omstilling i Norge. Det går godt i økonomien, vi ønsker et grønnere, langsiktig og mer bærekraftig arbeid, og oljeaktiviteten kommer til å bli lavere. Vi må satse på kunnskap- og kompetansepolitikk, dra nytten av den globale verden hvor digitaliseringen gjør at norske bedrifter kan styrke seg i konkurransen, sier Solberg, som tror årsaken til at valget ikke gikk veien for Høyre er fordi det var sterkt engasjement rundt lokale saker, spesielt bompengesaken.

Savnet debatt om viktigere saker

– Bompenger er en typisk lokal og viktig sak, som har vært diskutert så lenge jeg har vært aktiv politiker. Vi har nå mye bedre veinett, bedre løsninger og bedre løft. Det er flere dimensjoner i denne valgkampen som har gjort at vi ikke har fått snakket om de viktigste sakene, forteller statsministeren som trekker frem blant annet fullføring av videregående opplæring og eldreomsorg.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, skrev i en kommentar i går at norske velger viser fingeren til det etablerte. Den karakteristikken var ikke Solberg enig i.

les også Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

– Jeg synes det var en språkbruk fra NRK som var litt spesiell. Jeg trodde ikke vi hadde havnet der i statskanalen ennå. Nei, det er ikke det, sier hun.

Solberg ønsker å lese valget som en trend hvor lokale saker har dominert, og ikke som et nederlag for Høyre.

Publisert: 10.09.19 kl. 13:33 Oppdatert: 10.09.19 kl. 16:45







Mer om