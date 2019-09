ÅSTEDET: Politiet jobber med rundspørringer, vitneavhør og åstedsundersøkelser etter at en mann i 70-årene ble bundet og forsøkt ranet i sitt eget hjem søndag. Foto: Geir Norendal

Mann i 70-årene bundet hjemme – gjerningspersoner på frifot

En mann i 70-årene ble overfalt og bundet av to eller flere gjerningspersoner i sitt hjem i Skien. En mørk bil som kjørte fra stedet er politiets eneste spor.

Operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt forteller ved 17-tiden til VG at politiet ikke lenger søker aktivt etter gjerningspersonene.

– Vi har foreløpig ingen i kikkerten, og driver ikke med aktive søk. Vi gjør tekniske undersøkelser på stedet og jobber med etterretning med tanke på gjerningspersoner, men vi har lite å gå på, sier Mørch.

Tidligere søndag meldte politiet at en mørk bil, muligens en Mercedes, ble sett kjørende fra åstedet. Denne er ikke funnet.

Politiet jobber nå med rundspørring, vitner og åstedsundersøkelser. Den fornærmede mannen er kjørt til sykehus for behandling, etter at han ble utsatt for vold.

Overfalt og bundet

Det var ved 12-tiden søndag at politiet fikk melding om at to eller flere gjerningsmenn hadde tatt seg inn i en enebolig i et boligfelt i Skien.

En mann i 70-årene som var alene hjemme, ble overfalt og bundet. Gjerningsmennene har ifølge politiet lett etter våpen og verdisaker. Mannen ringte selv politiet etter hendelsen.

– Han har fortalt oss at han ble forlatt bundet og ringte oss så fort han fikk mulighet. Han er ikke alvorlig skadet, forteller operasjonsleder Marius Knudsen.

Politiet kunne ved 17-tiden ennå ikke bekrefte eller avkrefte om noe ble stjålet. Tidligere søndag sa Knudsen at det ikke er grunn til å tro at gjerningspersonene tok noe av stor verdi.

Politiet kjenner ikke til hvordan gjerningsmennene kom seg inn i boligen. Fornærmede blir trolig avhørt i løpet av kvelden. Politiet håper på å få mer informasjon fra ham.

– Planen er å gjennomføre avhøret ganske snart, sier Mørch.

Familien i sjokk

Telemarksavisa har snakket med mannens kone og ekteparets sønn, som oppholder seg på sykehuset i Skien med fornærmede.

– Jeg var ikke hjemme da det skjedde og er fremdeles i sjokk over det som har hendt, sier mannens kone til avisen.

– Begge mine foreldre er satt ut og rystet over det som har hendt. Vi har ikke snakket så mye om det som har hendt enda, vi venter litt på politiet, sier sønnen.

Avisen har også snakket med naboer av ekteparet som forteller at de har hørt mistenkelige lyder om natten den siste tiden. De mistenker at gjerningspersonene har drevet med spaning i forkant.

Politiet kan ikke bekrefte disse opplysningene overfor VG. Det har ikke vært meldt om lignende hendelser i området i nyere tid.

– Ikke som vi har kjennskap til i alle fall. Det har vært innbrudd før, men det er flere år siden, sier Mørch.

