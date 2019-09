ÅSTEDET: Politiet jobber med rundspørringer, vitneavhør og åstedsundersøkelser etter at en mann i 70-årene ble bundet og forsøkt ranet i sitt eget hjem søndag. Foto: Geir Norendal

Mann i 70-årene bundet hjemme

Politiet leter nå etter en mørk bil som kjørte fra åstedet.

Politiet i Sør-Øst rykket ved 12-tiden søndag ut til en melding om at to eller flere gjerningsmenn hadde tatt seg inn i en enebolig i et boligfelt i Skien.

En mann i 70-årene som var hjemme, ble bundet. Gjerningsmennene har ifølge politiet lett etter våpen og verdisaker. Mannen var alene da det skjedde og ringte selv politiet etter hendelsen.

– Han har fortalt oss at han ble forlatt bundet og ringte oss så fort han fikk mulighet. Han er ikke alvorlig skadet, forteller operasjonsleder Marius Knudsen.

Det er ingen grunn til å tro at det er stjålet noe av stor verdi, opplyser han. Politiet kjenner ikke til hvordan gjerningsmennene kom seg inn i boligen.

Politiet søker nå etter en mørk bil, muligens en Mercedes, som har kjørt fra stedet.

– Vi har ikke så mye å gå etter, alt er denne bilen som har kjørt fra stedet, sier Knudsen.

Politiet jobber nå med rundspørring, vitner og åstedsundersøkelser. Den fornærmede mannen er kjørt til sykehus for behandling, etter at han ble utsatt for vold. Han skal også avhøres.

