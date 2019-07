GOD KJEMI: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har vært Oslobyrådets fremste talspersoner i bompengedebatten. Foto: NTB scanpix

Oslo-byrådet ville ha minst 80 kroner i bomtakst i rushen - Høyre reagerer

Byrådet i Oslo gikk i 2016 inn for at en personbil (diesel) skulle betale minst 80 kroner i Oslo-ringen i rushtidene. Etter årets opprør mot bompenger, ble plutselig politikken at nok er nok.

Det er dokumenter fra forhandlingene om den store samferdselsavtalen Oslopakke 3 og og bompenge-inntektene som skal finansiere prosjektene, som viser Oslo-byrådets hittil ukjente ståsted.

I et detaljert skjema fra mars 2016, som VG har fått tilgang til, foreslo sekretariatet for Oslopakke 3 at personbiler/diesel skal betale 80 kroner for å kjøre gjennom bomringen inn til Oslo i rushtidene - og 48 kroner utenom rushtidene.

OPPRØRET: Bompengeopprøret ble synlig allerede i 2017, da rundt 4000 mennesker møtte frem foran Stortinget for å markere misnøye med økte bomtakster. Siden har det blitt mer landsomfattende inn mot valgkampen 2019. Foto: NTB scanpix

Mens Oslo-byrådet støttet 80 kroner - eller mer - gikk forhandlingspartnerne i Venstre og Høyre inn for lavere bomtakster og høyere rabatter.

Personbiler/bensin ble foreslått belastet med en bomtakst på 64 kroner i rushtidene og 32 kroner utenom rushtidene. Elbiler skulle ha gratis bompassering.

Nå tar flere av politikerne som deltok i forhandlingene om bomtakstene med Oslo-byrådet - bladet fra munnen. De reagerer på det de oppfatter som en helt ny bompenge-retorikk fra byrådet og dets mektige byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter bompengeopprøret.

«Realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger», sa byrådsleder Raymond Johansen til VG senest i slutten av mai.

Det var bare noen dager før de nye bompengesatsene i Oslos tre bomringer ble satt ut i livet. Nye takster i bomringen: 62 kroner for toveis-betaling for personbil/diesel i rushtidene - (med 20 prosent rabatt; 50 kroner). Og 56 kroner i rushtiden og 42 kroner utenom - for personbiler/bensin. I tillegg ble elbilene for første gang belastet bompenger, nærmere bestemt ti kroner i rushtidene og fem kroner utenom.

OPPOSISJONEN: Eirik Lae Solberg, leder for Høyres gruppe i Oslo bystyre og partiets byrådslederkandidat ved det kommende valget. Foto: Helge Mikalsen

– Dobbeltkommunikasjon

Leder for Høyres gruppe i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, synes byrådet med Raymond Johansen i spissen, har drevet med dobbeltkommunikasjon om bompenger.

Han deltok da forhandlingene om nye bomtakster var på det mest intense i 2016. Fra Oslo-byrådet møtte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og hennes byrådssekretær Daniel Rees. Mens både fylkesordfører Anette Solli (H) og leder av samferdselsutvalget Solveig Schytz (V) representerte Akershus.

– Det er korrekt at byrådet ønsket å presse opp bomtakstene betydelig høyere enn det som ble resultatet. Det står i sterk kontrast til byrådslederens siste uttalelser om at det er uaktuelt å øke bomtakstene, sier Lae Solberg til VG.

På terskelen til kommunevalgkampen, der bompenger kan bli en viktig stridssak, er Lae Solberg opptatt av at partiene bruker blanke våpen i kampen om velgerne.

– Jeg etterlyser en ærlig valgkamp. Nå har byrådslederen mulighet til å innrømme at byrådet har jobbet for enda høyere bomtakster enn det som nå belastes bilistene i Osloringen, sier Eirik Lae Solberg som er Høyres byrådslederkandidat - og Raymond Johansens hovedopponent på valgdagen 9. september.

– Synes du Raymond Johansen og byrådet opptrer populistisk?

– Byrådet snur kappen etter vinden. De har en helt annen oppfatning nå etter bompengeopprøret enn tidligere.

– Raymond Johansen reagerte i siste bystyremøte på at du henviste til lukkede forhandlinger og byrådets posisjoner der. Hvorfor gjorde du det?

– Fordi det er viktig med åpenhet om partienes standpunkter. I tillegg har byrådet gått ut med at Høyre i de samme forhandlingene krevde økte kollektivsatser som en del av et spleiselag for den planlagte kollektivsatsingen. Denne takstøkningen ble ikke noe av, men det bør være uproblematisk at velgerne får kjennskap til partienes primærsynspunkter, svarer Høyre-gruppelederen.

Skaper usikkerhet

Solveig Schytz (V) leder samferdselsutvalget i Akershus. Hun deltok også i de tidvis intense forhandlingene om bompengetakstene.

– Jeg vil ikke gi detaljer fra forhandlingene om Oslopakke 3, fordi resultatet er et fremforhandlet kompromiss som alle avtalepartnerne stiller seg bak. Men jeg vil si at Oslobyrådet taler med to tunger om bompenger. MDG sier de elsker bompenger, mens byrådsleder Raymond Johansen sier at nok er nok. Dermed skaper byrådet usikkerhet om den videre fremtiden til Oslopakke 3, og den usikkerheten gjør meg veldig frustrert, sier Schytz til VG.

Hun legger til at hun og Venstre har akseptert dagens nivå på bompengene som en del av en pakke.

Slår tilbake

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er på ferie, men har fått kunnskap om uttalelsene fra Solberg og Schytz om det de mener er dobbeltkommunikasjon fra hans og byrådets side i bomsaken.

Johansen avviser ikke at byrådet gikk inn for en bomtakst på mer enn 80 kroner i Osloringen, men fyrer av tilbake mot Høyres iver etter å finansiere ny E18 med bompenger:

– Når det gjelder dobbeltkommunikasjon skal vi lytte nøye når Eirik Lae Solberg snakker. Nå ønsker han mindre bompenger, men i forhandlingene ville han ha mest mulig på ny E18. Vi ble enige om et kompromiss, men dessverre løp Høyre raskt til Frp i regjeringen og fikk gjennomslag for bompengeeksplosjonen som nå kommer på E18, skriver Johansen i en epost til VG.

BYRÅDSLEDER: Flere anklager byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å bedrive dobbeltkommunikasjon om bompenger. Foto: Frode Hansen

Han viser til at det er planlagt tre nye bommer på E18 mellom Oslo og Asker med en kostnad på 28.000 kroner i året for en pendler fra Asker - i tillegg til de bomringene som omkranser Oslo i dag.

Johansen minner også om at han selv ikke satt og forhandlet om de nye bomtakstene, selv om han er politisk ansvarlig for disse.

– I motsetning til Lae Solberg og Schytz satt ikke jeg inne i forhandlingene. Mitt viktigste signal til våre forhandlere var at de måtte komme frem til enighet. Noe de til slutt gjorde, skriver byrådslederen.

Han gjentar at det ikke er aktuelt å øke bomsatsene, til tross for bakteppet om de enda høyere takstene under forhandlingene.

– Men hva vil egentlig Høyre? Deres foretruklne samarbeidspartnere er Frp og Bompartiet. De to eneste partiene som vil fjerne bomringen. Hvordan skal Høyre da få finansiert alle veiprosjektene de lover over hele byen? Dette henger ikke på greip, Lae Solberg, avslutter Johansen.

