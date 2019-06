Sønn siktet for å ha drept foreldrene

To personer ble torsdag funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. Den 40 år gamle sønnen deres er pågrepet og siktet for drapene.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser politiinspektør Tore Salvesen på en pressekonferanse på politihuset i Bergen torsdag kveld.

Politiet fikk melding klokken 17.10 og rykket umiddelbart ut sammen med ambulanse til den aktuelle adressen.

– Der påtraff vi siktede og fant de to døde på samme adresse like etterpå. Mannen ble pågrepet og senere fraktet til politihuset i Bergen, sier Salvesen. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

De drepte er 66 og 67 år. Alle tre bodde på samme adresse på Kolltveit, opplyser Salvesen.

– Vi ønsker ikke å gi noen detaljer om siktede eller de drepte på det nåværende tidspunkt, utover at siktede er sønnen til de to drepte.

Kriminalteknikere ankom åstedet ved 20.55-tiden, skriver Bergensavisen. Politiet jobber med å varsle alle pårørende.

– Utover kvelden vil det bli gjennomført både kriminaltekniske undersøkelser på adressen, og taktiske etterforskningsskritt som for eksempel avhør. Politiets hovedoppgave i kveld og i tiden fremover vil være å finne ut hva som skjedde og hvorfor det skjedde.

Salvesen sier at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet eller motiv for drapet. Han ønsker ikke å kommentere tilstanden til siktede.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 27.06.19 kl. 21:08 Oppdatert: 27.06.19 kl. 22:17