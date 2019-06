SIKTET: En Oslo-advokat er siktet for korrupsjon. Han har vært oppnevnt i en rekke profilerte straffesaker. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Oslo-advokat siktet for korrupsjon

Politiet mener Oslo-advokaten mottok en utilbørlig fordel i 2013. Nå kan det ende med tiltale mot mannen.

Nå nettopp







Advokaten, som har vært oppnevnt i en flere profilerte straffesaker, er siktet for korrupsjon.

Det bekrefter politiadvokat Vegar Ommedal i Oslo politidistrikt.

– Vi mener han har mottatt en utilbørlig fordel i kraft av at han er advokat, sier Ommedal til VG.

les også Advokat tiltalt for drapsplaner

Politiet mener advokaten mottok den utilbørlige fordelen i 2013. For korrupsjon straffes den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling.

Strafferammen for såkalt enkel korrupsjon er tre års fengsel. Dersom påtalemyndigheten skulle falle ned på å mene at den påståtte korrupsjonen er grov, er strafferammen 10 års fengsel.

les også Advokater tiltalt for narkotikakriminalitet

Saken er ikke endelig påtaleavgjort, selv om den har vært etterforsket av politiet i lengre tid.

– Saken ble sendt statsadvokaten i vinter, men ble sendt tilbake til oss med ønske om at det skulle gjennomføres noen etterforskningskritt. Jeg vil innen kort tid sende saken opp igjen til statsadvokaten for endelig påtaleavgjørelse, sier Ommedal.

Hverken siktede, eller advokat John Christian Elden som representerer ham, har besvart VGs gjentatte henvendelser vedrørende denne saken. Det er dermed ikke kjent for VG hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Publisert: 27.06.19 kl. 14:05