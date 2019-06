Nå blir det kameraovervåkning på slakterier

Dyrevelferdsprogrammet til Mattilsynet blir forskriftsfestet, melder NRK.

Det betyr at alle bøndene må delta i programmet. Det blir klart etter at landbruksminister Olaug Bollestad har møtt næringen i bakteppet av NRK Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter, som viser alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av griser på norske gårder.

Det blir også kameraovervåkning i slakteriene.

18.500 har signert underskriftskampanje

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har opprettet underskriftskampanje hvor de krever innføring av obligatorisk kameraovervåkning i slakterier i Norge. Organisasjonen ønsker i tillegg at opptakene skal være offentlig tilgjengelige.

I skrivende stund har kampanjen over 18.500 underskrifter. Underskriftskampanjen kommer i kjølvann av Brennpunkt-dokumentaren.

– Det er positivt at landbruksministeren innser at kameraovervåkning i slakterier er et godt verktøy for tilsynsmyndigheten å oppdage lovbrudd, forteller Siri Martinsen, veterinær og leder for NOAH, til VG.

Dyrevernsorganisasjonen: Siri Martinsen er både veterinær og leder for NOAH. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Vil at offentligheten skal ha innsyn

– Vi kjenner ikke til detaljene i forslaget enda, men vi følger dette tett og synes det er positivt at landbruksministeren foreslår dette.

NOAH vil likevel fortsette underskriftskampanjen.

– Det er fordi vi er opptatt av at offentligheten skal ha innsyn i hvordan kjøtt produseres, forteller Martinsen.

– Folk har rett til å vite hva som skal til for at dyrene ender opp i frysedisken.

