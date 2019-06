REAGERER: Cato Hellesjø er styreleder i bomselskapet Fjellinjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Styreleder i bomselskap: – Anskaffelsen er gjennomført feil

Styreleder Cato Hellesjø i Fjellinjen er slett ikke fornøyd med at direktør Anne-Karin Sogn hentet inn sin tidligere kommunikasjonssjef fra Telenor til konsulentoppdrag for 1,9 millioner kroner uten anbud.







– Den anskaffelsen adm.dir. i Fjellinjen har hatt på kommunikasjonstjenester er ikke gjennomført slik vi ønsker. Den er gjennomført feil, og den er ikke gjennomført etter regelverket – og dette beklager selskapet. Både at den skjedde utenfor det offentlige anskaffelsesregelverket samt at oppdraget gikk til en bekjent og tidligere kollega synes jeg er uheldig. Styret hadde ikke kunnskap om denne anskaffelsen, skriver Cato Hellesjø i en e-post til VG.

FRA TELENOR-TIDEN: Anne- Karin Sogn avbildet i sin tidligere jobb som sjef for kundeservice i Telenor. Foto: Mattis Sandblad, VG

Tidoblet konsulentbruken

Det var NRK som avslørte anskaffelsen uten anbud og koblingen mellom Anne-Karin Sogn i bomselskapet Fjellinjen og den tidligere kommunikasjonsdirektøren i Telenor.

I avsløringen kommer det frem at det største bomselskapet i Norge har tidoblet konsulentbruken på to år. En av de største utgiftene var toppsjefens tidligere kollega som ble innleid uten anbud.

Samtidig som bompengesatsene økte høsten 2017, leide direktøren for bompengeselskapet Fjellinjen, Anne-Karin Sogn, inn en konsulent.

Valget falt på Karen Johanne Strømstad, som fra 2000 til 2007 var kommunikasjonssjef for nettopp Sogn i Telenor-systemet.

Kontrakten ble ikke lagt ut på anbud.

– Hun har jobbet for meg tidligere, så vi har gode relasjoner i arbeidslivet. Men vi er absolutt ikke omgangsvenner. Det har vi aldri vært. Hun er en jeg stoler på, sier Sogn til NRK.

Gjennom høsten 2017 og våren 2018 jobber Strømstad tilnærmet fulltid for Fjellinjen. På omtrent ett år har Strømstad fakturert Fjellinjen for til sammen 1,9 millioner kroner.

BOM-BOOM: Et eksempel på de mange nye bomstasjonene i den nye, indre bomringen i Oslo. Cecilie Lyngby fra bompengeaksjonen/bompengepartiet er en av mange som har protestert mot bommene som Fjellinjen har ansvaret for. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Behandles i styret

Cato Hellesjø, som i tillegg til å være styreleder i Fjellinjen, er konsernsjef i Sporveien, varsler at saken nå skal styrebehandles. Han var helt ukjent med saken inntil NRK meldte om den.

– Som styreleder tar jeg denne saken på vegne av styret på dypeste alvor. Jeg har bedt om en utdyping av saken og styret vil behandle dette ved første anledning, ifølge Hellesjø.

– Vil styret vurdere å gi direktør Sogn avskjed eller omplassering?

– Styret har ikke vært samlet og behandlet denne saken ennå, men jeg har som styreleder tillit til adm.direktør Anne-Karin Sogn som har ledet Fjellinjen gjennom åtte år med betydelig effektivisering og forbedring av kundetilfredshet, svarer Hellesjø.

Han legger til:

– Jeg var ikke kjent med oppdragstildelingen, og at det skjedde uten anbudsprosess. Når jeg ble kjent med dette ba jeg om at avtalen ble avsluttet. Avtalen ble avsluttet i forrige uke, opplyser han.

Hellesjø reagerer også på omfanget av konsulenttjenester knyttet til konsulenten som bomselskapet leide inn.

– Omfanget av konsulenttjenester knyttet til denne kommunikasjonskonsulenten synes jeg er blitt meget høyt, skriver styrelederen i Fjellinjen.

Fjellinjen er bomselskapet som administrerer og krever inn penger fra bilister i bomringene i Oslo og Akershus.

Fra 2016 til 2018 steg konsulentbruken i Fjellinjen fra om lag 1 million kroner i året til om lag 10 millioner kroner. I 2017 og 2018 brukte selskapet sammenlagt 14 millioner kroner på konsulenter. Halvparten gikk ifølge NRK til Strømstad og to andre konsulenter.

Opplysningene om at konsulenttjenestene har økt betydelig for Fjellinjen de siste årene, forsvarer imidlertid Hellesjø.

– Når det gjelder den økte bruk av konsulenttjenester på teknisk bistand, systemkompetanse og IT som har drevet opp konsulentkostnadene de siste årene har dette sammenheng med innføring av nytt bompengesystem og meget stor oppgradering av omfanget av bomstasjoner. Jeg har vært opptatt av at dette skulle skje med høy kvalitet og stiller meg bak behovet for nødvendig anskaffelse av kompetanse og bistand på dette området, avslutter styrelederen.

Publisert: 18.06.19 kl. 16:19 Oppdatert: 18.06.19 kl. 16:32