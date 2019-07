STOPPET: Elektronikken som måler kjøring og hvile, var tuklet med i dette tyrkiske vogntoget som ble stanset i kontroll på Jessheim nord for Oslo i slutten av juni. Foto: Statens Vegvesen

Sjåfør avslørt for kjørejuks: – Livsfarlig tukling med elektronikken i vogntoget

Et tyrkisk transportfirma er tatt på fersken for tukling med elektronikken som registrerer kjøre- og hviletid: - Livsfarlig, mener vegvesenet.

Sjåføren hadde kjørt fra Istanbul med keramiske fliser, men vogntoget var tomt da det ble tatt inn til kontroll på Jessheim trafikkstasjon i Akershus i slutten av juni.

Fartsskriveren utløste mistanke om uregelmessigheter. Fra Istanbul til Jessheim er det 3200 kilometer, men på langt nær så mange kilometer var registrert.

Strømbrudd registrert på fartsskriveren indikerte at noe var tuklet med.

Nærmere undersøkelser viste at hastighetsgiveren på girkassen var åpnet. En føler med et ekstra kretskort var loddet inn. Det hele kunne fjernstyres av sjåføren.

– Avansert juks

– Det var avansert juks som er veldig vanskelig å avdekke, sier seniorinspektør Bjørn Uno Rogneby, faggruppe Romerike i Statens vegvesen Region øst.

Slik transportfirmaet hadde manipulert systemet, viser fartsskriveren at sjåføren følger hviletidsbestemmelsene, mens vogntoget kunne kjøre uten stans.

TUKLET MED: Denne hastighetsgiveren var manipulert, slik at det for sjåføren var mulig å kjøre uten stans og hvile. Foto: Statens Vegvesen

I tillegg var det mulig å jukse med antall kjøreoppdrag - enkelte turer kunne rett og slett bare bli «borte».

– Ved kynisk bruk av dette verktøyet hviler eller sover ikke sjåførene når de skal, forklarer seniorinspektøren i vegvesenet.

I følge bestemmelsene kan vogntog kjøres i ni timer hver dag. Så skal sjåføren hvile i 11 timer. Etter seks dager skal sjåføren ha en lengre hvileperiode.

– Brudd på bestemmelsene er konkurransevridende og trafikkfarlig, sier Rogneby.

Den tyrkiske sjåførens førerbevis ble beslaglagt og vogntoget fikk kjøreforbud.

Sjåfør og transportfirma bøtlagt

Politi og påtalemyndighet har ilagt ham et forelegg på 8000 kroner og utestengelse fra hele Schengen-området i 2 år.

Firmaet som eier og drifter vogntoget har fått et forelegg på 50 000 kroner.

Det er ikke første gang kontrollørene fra Statens vegvesen oppdager manipulering av hastighetsgiveren, men det er svært sjeldent, i følge Rogneby.

– Juks med kjøre- og hviletidene er ikke uvanlig. Vi antar at det finnes vogntog på norske veier med sjåfører som ikke har sovet et sekund på et døgn eller mer, sier seniorinspektøren i faggruppe Romerike i Statens vegvesen Region øst .

Publisert: 10.07.19 kl. 18:38