FUNNET DØD: Natt til 12. desember 2014 ble Anne Linell Sundt (39) funnet død. Foto: PRIVAT

Lege frikjent for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

En 60 år gammel lege ble under dissens i Borgarting lagmannsrett frifunnet for uaktsomt drap på sin samboer Anne Linell Sundt.

Han er imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I Oslo tingrett ble legen dømt for dokumentfalsk og bedrageri, samt brudd på helsepersonellovens bestemmelse om plikt til å føre journal.

Lagmannsretten utmålte den samlede straffen for alle forholdene til fengsel i 3 år.

– Det har vært en lang vei fra seks måneder i varetekt, hvor han var siktet for forsettlig drap, til at han nå er blankt frifunnet for uaktsomt drap. Vi skal også vurdere det han er dømt for her, og ser på muligheten for å anke straffutmålingen til Høyesterett, sier forsvarer Arild Holden til VG.

I tingretten ble legen dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på kvinnen. De to lekdommerne mente legen kunne dømmes for uaktsomt drap. Rettens mindretall, tingrettsdommer Ellen M. Martens, så seg ikke enig i det.

