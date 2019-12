KRITISK: Foreløpig skal ikke liv ha gått tapt på grunn av ambulanseflykrisen. - Men det er ikke sikkert at det er på grunn av de tiltakene de har satt inn. Det kan ha vært flaks, sier Steinar Christensen (51). Foto: Krister Sørbø

Ambulanseflykrisen i nord: – Vi føler oss glemt

VADSØ (VG) – Det er tragisk. Hvis du ser på det sammen med sammenslåingen av Troms og Finnmark, så føler vi jo at vi blir litt glemt - eller minimalisert, sier vadsøværing Steinar Christensen (51).

VG treffer ham ute på gata i Vadsø, der han har bodd i 17 år. Veien til sykehuset i Kirkenes herfra, er ikke lang med ambulansefly - men det er 2,5 timer å kjøre om man skal fraktes med bil.

Den siste tiden har forsvarets Bell-helikoptre stadig vært å se i byen, når ambulansefly ikke er tilgjengelige. Det har Christensen lagt merke til.

– Det skyldes jo at de har måttet gjøre noe. Men det skulle bare mangle - for det manglet jo ikke på advarsler i forkant, sier Christensen.

Etter at fem ambulansefly lørdag ble satt på bakken, har operatøren Babcock beklaget. Helseminister Bent Høie sa søndag til VG at han ikke er fornøyd med situasjonen. Han mener likevel at opposisjonen bommer i sin kritikk av situasjonen, og viser til at beredskapen før flyene ble satt på bakken har vært over 100 prosent fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser.

Christensen synes dette er en bagatellisering av forholdene, selv om han og hans nærmeste selv ikke har hatt behov for ambulansefly.

– Så jeg har ikke opplevd det på kroppen, men personlig synes jeg det er kjipt at de bagatelliserer en situasjon som de selvsagt selv ikke ønsker skal være sånn. Men de bagatelliserer det likevel. Og det har gått bra, men det er ikke sikkert at det er på grunn av de tiltakene de har satt inn. Det kan ha vært flaks, sier han.

– Ville du blitt bekymret om du ble akutt syk?

– Man tenker jo ikke på det i det daglige. Men kanskje hvis noen av mine nærmeste skulle få for eksempel hjerneslag. Der er det jo minutter om å gjøre egentlig, som er avgjørende for et vellykka resultat og kjapp rehabilitering, sier han og legger til.

– Vi vet jo at vi bor der vi bor, og det er lengre til mer avansert behandling, men man kan jo prøve å gjøre det så bra som mulig.

Søndag kveld opplyser Babcock at ett av de fem flyene er klarert for å settes inn i tjeneste igjen. Dette flyet hadde ikke det samme problemet som de fire andre.

Kalles inn på teppet

Sosialistisk Venstrepartis nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at helseminister Bent Høie nå i en serie uttalelser til media og på sosiale medier har nektet å redegjøre om luftambulansesaken for Stortinget.

Han mener dette tyder på at Høie enten ikke skjønner situasjonens alvor eller ikke vil la prestisjen vike for sikkerheten.

– At Høie nekter å redegjøre for krisa viser at han ikke tar situasjonen på alvor. Det er dessuten ufattelig arrogant overfor alle som er avhengig av en fungerende helseberedskap. Det er respektløst, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

Han sier SV derfor vil kreve at statsministeren tar grep, og vil kalle henne inn på teppet. SV vil bruke stortingets regelverks åpning for å kalle inn en statsråd ved møtets slutt i morgen for å få vite om hun forstår situasjonens alvor, og spørre henne hva hennes regjering vil gjøre.

– Når ikke helseministeren vil redegjøre må vi be statsministeren gjøre det. Det er hun som har det overordna ansvaret, nå må hun forklare seg overfor folket og Stortinget, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) understreker søndag kveld at han ikke nekter å redegjøre for saken i Stortinget, men at han mener mandag ikke er et egnet tidspunkt.

– Jeg har sagt at jeg vil redegjøre på et egnet tidspunkt og på en egnet måte, men det er en dårlig idé å gjøre det i morgen. De som håndterer saken jobber for å unngå at det skal gå ut over pasientene. Da blir det feil å bruke deres tid til å forberede en redegjørelse.

KREVER HANDLING: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringspartiene legge prestisjen vekk og sette befolkningens liv og helse først. Foto: Stian Lysberg Solum

Krever strakstiltak

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at regjeringen av hensyn til befolkningens liv og helse sørger for at de fem ambulanseflyene som tilhører den tidligere operatøren Lufttransport settes inn i tjeneste i Nord-Norge.

– Helseministeren må ta grep før folk begynner å dø som følge av ambulanseflykrisen. Nå er den krisen total, siden fem av flyene er satt på bakken, sier Moxnes til VG.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Babcock sa i dag at de ikke vet hva som er feilen eller når de får rettet den.

– Dette kaoset kan ikke fortsette, for det vil være å spille hasard med menneskers liv og helse. Babcock er tildelt en milliardkontrakt uten at de leverer - da må staten gripe inn, så folk i nord igjen kan føle seg trygge, sier Moxnes.

Søndag leverte Moxnes følgende forslag som vil bli behandlet i Stortinget mandag:

«Stortinget ber regjeringa av hensyn til befolkningas liv og helse sørge for at de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, settes inn i tjeneste».

Fem fly står klare

Han påpeker at det står fem fly på bakken i Nord-Norge som tilhører den forrige operatøren, Lufttransport.

– De har vært i tjeneste i fem år og betjent hele Nord-Norge, og har ikke disse tekniske feilene. Pilotene som nå flyr for Babcock har flydd disse flyene i årevis. Det er de samme pilotene som jobbet for Lufttransport frem til 1. juli, som nå jobber for Babcock. Disse maskinene kan fly på kortbanenettet - det er viktig, sier Moxnes.

TILGJENGELIG: Et av flyene til Lufttransport fotografert på vei ut på oppdrag i mai 2018. Fem fly står nærmest klare til å tas i bruk på kort varsel. Foto: Terje Mortensen

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS, operatøren som driftet ambulanseflyene frem til i sommer, bekrefter overfor VG at deres fly står tilnærmet klare ved flyplassene i Tromsø og Kirkenes.

– På veldig kort sikt, en til to dager, skal vi kunne ha alle fem teknisk klare til operasjon, sier Frank Wilhelmsen til VG.

– Hvis noen kommer og spør oss om å bidra til å løse krisen, skal vi bidra med alt vi kan bidra med, sier han.

Bent Høie sier at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Jeg har bedt om å få en daglig oppdatering på beredskapen og vurderer hele veien om det er behov for ytterligere tiltak, sier helseministeren.

PÅ BAKKEN: Babcock har tekniske problemer med fem av ambulanseflyene sine i Norge. Foto: BSAA

Vil ha opprydding

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener håndteringen av ambulanseflysituasjonen er katastrofal og krever full opprydning.

Senterpartiet kommer mandag til å fremme to forslag. De krever en fullstendig gransking av hele prosessen, samtidig som de mener at staten umiddelbart må overta ansvaret fra Babcock.

Kjersti Toppe sier til VG at man ikke kan vente på utfallet av granskingen før man handler.

– Staten må overta nå. Det alvorlige er at man gambler med helt grunnleggende helseberedskap. Reglene bør være strengere. Vi snakker ikke om kafédrift eller renhold, sier hun.

