FIKK GULLKLOKKEN: Wenche Sæther mottok gullklokkem fra Stange kommune i 2017. Hun mener det er smålig av kommunen å vurdere bortfall av ordningen for å spare 250.000 kroner. Foto: Privat

Rådmann foreslår å fjerne gullklokker for 25 års tjeneste - vil spare kvart mill.

Det har tikket inn et forslag fra rådmannen om å fjerne ordningen med gullklokke etter 25 års tjeneste i Stange kommune. Men ikke alle mener tiden er ute for gullklokken.

Tiltaket vil føre til en innsparing på 250.000 kroner årlig, går det frem av rådmannens budsjettforslag til drift og investeringer for 2020.

Det var lokalavisen HA som først omtalte gullklokke-forslaget.

ORDFØRER: Nils Røhne (Ap) er inne i sin fjerde periode som Stange-ordfører. Han vil ennå ikke si om han støtter gullklokke-kuttet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

– Smålig

Det vekker reaksjoner blant de ansatte:

– Jeg satte veldig pris på å få gullklokke i 2017. Det er tullete å fjerne denne ordningen for å spare skarve 250.000 kroner, sier Guri Gimse til VG. Hun har jobbet i 28 år i kommunen som førskolelærer og miljøterapeut.

– Jeg synes det er smålig av kommunen å foreslå avvikling av gullklokke-ordningen, sier tidligere hovedtillitsvalgt Wenche Sæther til VG. Hun fikk gullklokke i 2017.

EKSEMPEL PÅ GULLKLOKKE: Dette er gullklokken som tildeles landslagsspillere i fotball som oppnår 25 landskamper. Foto: Krister Sørbø, VG

Nåværende hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i kommunen, Jørn Stensbakk, er enig:

– Å spare inn 250.000 kroner av et totalbudsjett på 1,6 milliard kroner, blir lite. Hedres de som hedres bør. Jeg vil oppfordre politikerne til å beholde ordningen, sier Stensbakk til VG.

24 ansatte i kommunen mottok gullklokken etter 25 års arbeidsinnsats i kommunen i desember i fjor.

Men veteranene som stilte opp på det tradisjonelle gruppebildet, kan være et av de siste kullene som mottar symbolet på lang og tro tjeneste i kommunen.

HEDRET: 24 ansatte i Stange kommune stilte opp på gruppebilde etter at de mottok gullklokke for lang og tro tjeneste i Stange kommune før jul i fjor. Det kan være det nest siste kullet som får klokka. Ordfører Nils Røhne sitter med ordførerkjedet som nummer tre fra høyre foran. Foto: Stange kommune

– Er gullklokke et litt gammeldags hederstegn i en tid da mange skifter arbeidsgiver ofte?

– Det er ikke så veldig mange andre goder som kommer de ansatte til del i kommunen. Men gullklokke er nok viktigere for den eldre garde enn for de unge, svarer Stensbakk.

Klager på statlige rammer

Mangeårig ordfører i Stange, Nils Røhne (Ap) ble gjenvalgt etter kommunevalget i høst. I årevis har han delt ut gullklokker til ansatte. Han synes det er en hyggelig tradisjon. Men han vil ikke ut med om han støtter gullklokke-kuttet som rådmannen foreslår.

– Utgangspunktet vårt er at statlige grep som reduserer våre inntekter fra eiendomsskatt i planperioden med et tresifret millionbeløp, gjør det nødvendig med innsparinger. Men jeg vil ikke kommentere enkeltforslag fra rådmannen ennå, sier Røhne.

Fakturagebyr

VG kan fortelle ham at rådmannen også foreslår å innføre et gebyr på papirfakturaer fra kommunen til innbyggerne - på 50 kroner - for å motivere folk til bruk av e-faktura.

– Det var jeg ikke klar over. Men det samme gjelder angående dette. Jeg er ikke klar til å ta stilling til enkeltforslag ennå, sier Røhne.

– Er ikke både papirfaktura-gebyr og gullklokke-kutt egentlig småtterier for kommuneøkonomien?

– Bakteppet er en vanskeligere økonomisk situasjon og verre rammevilkår fra statlige myndigheter. Da må vi ty til tiltak for å kompensere dette. Nå må vi vurdere nærmere hvilke tiltak vi skal gå inn på, svarer Røhne.

– Du vil ha vært ordfører i 16 år etter denne perioden. Satser du selv på gullklokken?

– Nei, det er nok utelukket for meg. Jeg har dessuten skiftet arbeidsgiver for ofte i mine sivile jobber, svarer Røhne.

