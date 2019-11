FEIL: Seks elever ved Sørumsand videregående skole fikk ikke vitnemål på grunn av skolens feil. Foto: Sørumsand videregående skole

Skolen rotet det til: Nå får alle elevene vitnemål likevel

Fem elever ved Sørumsand videregående skole har fått innvilget vitnemål likevel, etter at skolen rotet med fagene.

Onsdag denne uken fattet Utdanningsdirektoratet vedtaket som gjør at de resterende fem elevene ved Sørumsand VGS får vitnemålet sitt likevel.

Søndag 23. juni i år oppdaget nemlig Sørumsand Videregående skole i Akershus en feil som gjorde at seks elever ikke fikk vitnemål.

Feilen rammet elever på VG3 som gikk påbygging til generell studiekompetanse, og som tok ett av valgfagene lyddesign eller bildedesign. Disse fagene viste seg nemlig å være ugyldige, og fagsammensetningen gjorde at elevene ikke fikk godkjent vitnemål.

Etter en hard kamp, fikk Tobias Turøy Bakstad (19), som første av de rammede elevene, vitnemålet sitt i august.

– Veldig deilig

En av dem som nå har fått vitnemålet likevel, er Áróra Gunnarsdóttir (19). Hun ble veldig glad over beskjeden.

– Jeg synes det er deilig. Nå slipper jeg stresset med å ta opp fag, sier hun.

KJEDELIG: Áróra Gunnarsdóttir (19) sier hun synes det er kjedelig at fremtidsplanene hennes ble utsatt ett år, men at hun har prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen. Foto: Privat

Da VG snakket med henne i juni hadde hun akkurat fått vite at hun sto i fare for ikke å få vitnemål, og videre sykepleierstudier ble satt på vent.

I høst har hun derfor jobbet og tatt opp fag ved siden av.

– Nå i høst har jeg jobbet i en barnehage, så nå har jeg gått mer over til å ville studere barnevern, sier 19-åringen.

Hun synes det er kjedelig at fremtidsplanene hennes om videre studier ble utsatt med et år, men er glad hun nå får vitnemålet sitt.

GLAD: Slik fikk Áróra Gunnarsdóttir beskjed om at hun nå får vitnemålet sitt. Her i SMS-korrespondansen mellom henne og fylkesleder i Elevorganisasjonen i Akershus, Simen Vorhaug Yazdan. Foto: Skjermdump fra Áróra Gunnarsdóttir mobil

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med avgjørelsen. Det skulle bare mangle, og vi er veldig glade for at denne saken vil ligge til grunn i eventuelle fremtidige saker, sier fylkesleder i Elevorganisasjonen i Akershus, Simen Vorhaug Yazdan, som har jobbet for elevene.

– Der hvor skolen gjør feil, skal ikke eleven rammes, legger han til.

Lært av feilen

Assisterende rektor ved Sørumsand videregående skole, Per Grahn, sier han er veldig glad for at elevene nå har fått vitnemål.

– Vi synes det er et fornuftig vedtak fra Utdanningsdirektoratet. Også må jeg berømme Elevorganisasjonen. Både samarbeidet med dem, og all den innsatsen de har lagt ned.

– Er du redd skolen skal gjøre en lignende feil i fremtiden?

– Vi er selvsagt opptatt av å ha gode rutiner for at slike feil ikke skjer. Det viktigste nå er at vi har lært av dette og gått gjennom rutinene våre.

BEKLAGER: – Dette er en feil vi beklager på det sterkeste, sier assisterende rektor Per Grahn ved Sørumsand videregående. Foto: Privat

Publisert: 30.11.19 kl. 18:01

