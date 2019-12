MARINEBASE: Den mistenkte skytteren er bekreftet død etter at flere personer ble skadet i en skyting inne på Pensacola marinebase i USA. Foto: PATRICK NICHOLS / US NAVY

Soldat fra Saudi-Arabias luftforsvar mistenkt for marinebase-skyting

Tre personer ble drept i skyting på en marinebase i Florida fredag. Den antatte gjerningspersonen er en mann fra det saudiarabiske luftforsvaret, som fikk opplæring ved basen.

I tillegg til de tre drepte ble ytterligere åtte personer såret i skytingen på marinebasen Pensacola Florida i USA fredag morgen lokal tid.

To av de sårede er politimenn. Disse var de to første som rykket ut til åstedet, og en av dem avfyrte skuddene som drepte gjerningspersonen.

– Liv ble reddet på grunn av dette. Det er en ekte heltedåd, og jeg kunne ikke vært stoltere, sa en gråtkvalt sheriff David Morgan i Escambia fylke på en pressekonferanse fredag kveld.

Delstatsguvernør Ron DeSantis bekrefter på samme pressekonferanse at den antatte gjerningspersonen er en soldat fra Saudi-Arabias luftforsvar.

– President Donald Trump er informert om dette, og jeg har snakket med ham om det, sier DeSantis, og legger til at dette er en mørk dag.

SPERRET AV: Innkjørselen til marinebasen Pensacola fredag ettermiddag. Foto: Josh Brasted / AFP

– Klasseromsbygning

Omstendighetene og hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og sheriffen ville ikke utdype nærmere ettersom FBI har overtatt hovedansvaret for etterforskningen. Han kunne imidlertid bekrefte at gjerningspersonen brukte et håndvåpen.

Nyhetsbyrået AP har snakket med ikke navngitte kilder med kjennskap til saken, og skriver at skytingen skjedde i en klasseromsbygning på marinebasen. Militærpersonell fra hele verden mottar opplæring her.

BEHANDLER SÅREDE: Nødetatene arbeider på stedet etter skytingen på marinebasen Pensacola i Florida i USA. Foto: WEAR-TV / AP

Samme nyhetsbyrå får opplyst fra ikke navngitte kilder at myndighetene undersøker om skytingen var terrorrelatert.

Sjefen for marinebasen, kaptein Timothy F. Kinsella, opplyser at det er rundt 200 internasjonale pilotstudenter ved basen i dag. Han sier de ikke får lov til å ha med seg våpen under opplæringen ved basen.

Han sier personellet ved basen trener regelmessig på denne typen hendelser, men at de aldri hadde ventet at det skulle skje.

– Nå arbeider vi for fullt med å ivareta ofrene og deres familier, sier han.

Andre skyting på kort tid

Dette er den andre skyteepisoden på en amerikansk marinebase denne uken.

Natt til torsdag skjøt en ansatt i den amerikanske marinen tre personer på militærbasen Pearl Harbor-Hickam.

Flybasen NAS Pensacola er en av den amerikanske marinens mest historiske og kjente baser. Den huser over 16.000 militært ansatte og 7.400 sivile, ifølge basens nettside.

Den fungerer også som opplæringssted for marinens piloter.

Foreløpig er ingen detaljer om den antatte gjerningspersonen kjent. President Donald Trump er orientert om skytingen og følger med på situasjonen.

Fredag kveld melder han på Twitter at Saudi-Arabias konge har ringt for å kondolere.

– Kong Salman av Saudi-Arabia ringte nettopp for å viderebringe sine ektefølte kondolanser og uttrykke sympati til familiene og vennene av de som ble drept og såret i angrepet på Pensacola i Florida, skriver Trump.

FIKK TELEFON: Kongen av Saudi-Arabia sa ifølge USAs president Donald Trump at gjerningspersonen som angrep Pensacola ikke handlet på vegne av det saudiarabiske folk. Foto: Evan Vucci / AP

– Kongen sa at det saudiarabiske folk er dypt opprørt over skytterens barbariske handlinger, og at denne personen på ingen måte representerte følelsene til det saudiarabiske folk, som elsker det amerikanske folk, skriver han videre.

Publisert: 06.12.19 kl. 14:53 Oppdatert: 06.12.19 kl. 20:54

