MARINEBASE: Den mistenkte skytteren er bekreftet død etter at flere personer ble skadet i en skyting inne på Pensacola marinebase i USA. Foto: PATRICK NICHOLS / US NAVY

Medier: Saudiaraber sto bak marinebase-skyting - undersøker om det var terror

Mannen om er mistenkt for å stå bak skytingen på en marinebase i Florida, er ifølge amerikanske medier en saudiarabisk pilotstudent. AP skriver at politiet undersøker om hendelsen er terrorrelatert.

Oppdatert nå nettopp

Minst tre personer ble drept i skytingen på marinebasen Pensacola Florida i USA fredag morgen lokal tid.

Ytterligere syv er såret og tatt med til lokale sykehus, to av den politimenn. Disse var de to første som rykket ut til åstedet, og en av dem avfyrte skuddene som drepte gjerningspersonen.

Omstendighetene og hendelsesforløpet er uklart. Nyhetsbyrået AP skriver at skytingen skjedde i en klasseromsbygning på marinebasen. Militærpersonell fra hele verden mottar opplæring her.

Samme nyhetsbyrå melder at gjerningspersonen var en pilot under opplæring fra Saudi-Arabia, og får opplyst fra ikke navngitte kilder at myndighetene undersøkelser om skytingen var terrorrelatert.

Gjerningsperson drept

Skytingen skal ha startet klokken 06.30 om morgenen lokal tid.

Sheriffen i Escambia fylke bekrefter fredag kveld overfor den lokale TV-stasjonen Wear TV at den mistenkte skytteren skal være bekreftet død.

BEHANDLER SÅREDE: Nødetatene arbeider på stedet etter skytingen på marinebasen Pensacola i Florida i USA. Foto: WEAR-TV / AP

Marinebasen har lagt ut en melding på Twitter hvor de skriver at portene inn til basen er stengt etter meldingene om at det er en aktiv skytter inne på området.

Kort tid etter at de første meldingene kom melder den lokale sheriffen at det ikke lenger er en pågående situasjon.

Washington Post skriver at gjerningspersonen var en militærpilot fra Saudi-Arabia som var under opplæring i USA.

Det er fortsatt uklart om de drepte var ansatt i militæret eller om de var sivile, ifølge marinen.

FBI tok over etterforskningen av saken fredag kveld, skriver NBC.

Andre skyting på kort tid

Dette er den andre skyteepisoden på en amerikansk marinebase denne uken.

Natt til torsdag skjøt en ansatt i den amerikanske marinen tre personer på militærbasen Pearl Harbor-Hickam.

Flybasen NAS Pensacola er en av den amerikanske marinens mest historiske og kjente baser. Den huser over 16.000 militært ansatte og 7.400 sivile, ifølge basens nettside.

Den fungerer også som opplæringssted for marinens piloter.

Foreløpig er ingen detaljer om den antatte gjerningspersonen kjent. President Donald Trump er orientert om skytingen og følger med på situasjonen, opplyser Det hvite hus til Washington Post.

Visepresident Mike Pence uttrykker sin sympati med ofrene på Twitter.

– Lei for å høre om den grusomme skytingen ved Naval Air Station Pensacola, og følger fortsatt med på situasjonen. Ber for ofrene og familiene deres, og vi vil rose nødetatene for deres raske håndtering av situasjonen, skriver han.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 06.12.19 kl. 14:53 Oppdatert: 06.12.19 kl. 19:53

Mer om