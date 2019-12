Hyller fredsprisvinneren: – Du har utgjort en ekstraordinær forskjell

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hyller Etiopias statsminister som i ettermiddag mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus.

Utenfor rådhuset ble fredsprisvinneren møtt av ivrige tilrop i borggården. Inne er omtrent 1000 inviterte gjester til stede i rådhuset, som blant annet er pyntet med Etiopias nasjonalblomst calla.

Fakta om fredsprisvinneren Abiy Ahmed Ali ble født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

Han er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP). Han er også medlem av landets nasjonalforsamling.

Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Som statsminister har han startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Han har også inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

Abiy har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Han har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

Tidligere jobbet Abiy som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2008.

Abiy Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris.

10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris. Kilde: NTB

Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister i Etiopia greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt.

HYLLES: Etiopias statsminister Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han satte også fart i demokratiseringen i Etiopia. Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen i Etiopia har økt kraftig.

I sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus tirsdag ettermiddag sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen:

– Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder.

I NORGE: Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, fortsatte hun. Samtidig pekte hun på at Abiy fortsatt står overfor store utfordringer i hjemlandet.

– Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland.

Nobelkomiteens leder hyller også statsministeren for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

HOLDT TALE: Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen i talen.

Fredsprisvinneren ankom Norge mandag kveld. På forhånd har det vakt oppsikt at han ikke har holdt pressekonferanse i Norge, slik fredsprisvinnerne pleier å gjøre.

KONGELIGE: Kronprinsparet var også på plass under utdelingen. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

