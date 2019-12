Fredsprisvinneren: – Krig er helvete på jord

Nobelkomiteens leder hyllet Etiopias statsminister som i ettermiddag mottok Nobels fredspris. – Det er skjebnens spill at jeg står her og snakker om fred, sier årets fredsprisvinner selv.

Oppdatert nå nettopp

Utenfor rådhuset ble fredsprisvinneren Abiy Ahmed møtt av ivrige tilrop i borggården. Inne er omtrent 1000 inviterte gjester til stede i rådhuset, som blant annet er pyntet med Etiopias nasjonalblomst calla.

Fakta om fredsprisvinneren Abiy Ahmed Ali ble født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

Han er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP). Han er også medlem av landets nasjonalforsamling.

Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Som statsminister har han startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Han har også inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

Abiy har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Han har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

Tidligere jobbet Abiy som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2008.

Abiy Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris.

10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris. Kilde: NTB

Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister i Etiopia greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt.

HYLLES: Etiopias statsminister Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han satte også fart i demokratiseringen i Etiopia. Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen i Etiopia har økt kraftig.

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa 43-åringen Abiy Ahmed da han holdt sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus.

Han fortalte videre at han tar imot prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste.

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy selv øyenvitne til den lange krigen mot nabolandet i nord. Blant annet fortalte han om den gangen hele enheten hans ble utslettet i et angrep mens han selv hadde forlatt skyttergraven en kort stund.

– Krig er helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, fortalte han.

– Da jeg ble statsminister for 18 måneder siden, følte jeg veldig sterkt at det var nødvendig å få slutt på usikkerheten. Det er skjebnens spill som gjør at jeg står foran dere her i dag og snakker om fred, sa Abiy.

Han understreker at selv om man har oppnådd fred, kreves det hardt arbeid for å vedlikeholde den.

– For meg kan det å skape fred sammenlignes med å plante og dyrke fram trær. Akkurat som trærne trenger vann og et godt jordsmonn for å vokse, trenger freden et fast engasjement, uendelig tålmodighet og velvilje hvis man skal greie å dyrke fram og høste fredens frukter, sa Abiy.

I NORGE: Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I sin tale til prisvinneren sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen at komiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre.

– Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder.

HOLDT TALE: Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, fortsatte hun. Samtidig pekte hun på at Abiy fortsatt står overfor store utfordringer i hjemlandet.

– Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland.

Nobelkomiteens leder hyller også statsministeren for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

KONGELIGE: Kronprinsparet var også på plass under utdelingen. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

– Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen i talen.

Fredsprisvinneren ankom Norge mandag kveld. På forhånd har det vakt oppsikt at han ikke har holdt pressekonferanse i Norge, slik fredsprisvinnerne pleier å gjøre.

Publisert: 10.12.19 kl. 13:21 Oppdatert: 10.12.19 kl. 13:46

