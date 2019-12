PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark

Onsdag ble 20 personer pågrepet i en omfattende antiterroraksjon i Danmark. PST bekrefter nå en norsk kobling i terrorsaken.

– Jeg kan bekrefte at det er en forbindelse fra den danske aksjonen til en konkret person i Norge, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til NRK.

PST vil ikke si noe mer om hvem personen er. Hele ti politikretser var involvert i onsdagens aksjon i Danmark, etter mistanke om at ekstreme islamister planla et terrorangrep.

Politiet mener at flere av de pågrepne hadde remedier til å fremstille sprengstoff, og at de også hadde forsøkt å skaffe seg våpen. I alt ble 20 personer pågrepet og 20 leiligheter ransaket i aksjonen.

Ni av de pågrepne fremstilles i dag for varetektsfengsling. Tre av dem, to menn og en kvinne, er siktet for forsøk på terror, ifølge Ekstra Bladet.

AKSJONERTE: Politiet på vei ut fra en leilighet i en boligblokk i Gersagerparken i Greve utenfor København. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

NRK skriver at en mann i 20-årene skal ha hatt kontakt med en eller flere av de arresterte i Danmark på nettet, og at den norske mannen ble pågrepet av PST i september.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke å bekrefte disse opplysningene.

– Vi er kjent med den danske aksjonen, men det er ikke noe som påvirker trusselbildet i Norge, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG onsdag kveld.

KOORDINERT AKSJON: Politiet i Valby onsdag. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

PST mener at ingenting er endret ved situasjonen torsdag formiddag.

– PST er kjent med hvem denne personen i Norge er, og vi er kjent med forbindelsen til Danmark. Koblingen til Norge har ingen betydning for PSTs vurdering av trusselbildet i Norge, sier Hugubakken til NRK.

Han sier videre at det ikke er overraskende at det er koblinger mellom terrornettverk i ett land til andre lang.

– Det har vi sett i svært mange terrorsaker. Det er ikke unaturlig med kontakt over landegrenser, sier Hugubakken. Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke konsekvenser det vil får for personen i Norge, eller hvordan forbindelsen er.

