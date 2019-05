DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept den 29 juni i fjor på Varhaug. Her søker politiet med hund dagen etter drapet. Foto: Trond Solberg

Overlege om Varhaug-tiltalt: – Fremdeles realitetsbrist

JÆREN TINGRETT (VG) Torsdag vitner flere behandlere som har hatt kontakt med tiltalte om hans helsesituasjon. Overlege Kristin Jørstad Fredriksen sier det er vanskelig å diagnostisere ham.

Overlegen ved avdeling sikkerhet ved Stavanger Universitetssykehus har fulgt tiltalte både i Stavanger fengsel og på sikkerhetsavdelingen på sykehuset.

– I mars møtte vi pasienten og oppfattet han som psykotisk. Han ble innlagt på sykehus 28. mars, sier hun.

Sluttet selv på medisiner

Tiltalte var innlagt til observasjon i 20 dager. Legen forteller at han etter hvert ble bedre, men at de mente han ikke kunne overføres til fengselet på grunn av usikkerhetsmomenter knyttet til voldsrisiko.

– Denne uken fikk vi vite at han hadde sluttet på medisiner. Han er umedisinert knyttet til psykosesymptomer nå, sier Jørstad Fredriksen.

Ifølge overlegen er det tiltalte selv som har sluttet på medisinene uten å ha snakket med helsepersonell og han husker ikke når han sluttet. Dette til tross for at tiltalte nå er tvangsinnlagt.

DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) trolig om lag to timer før hun ble drept. Foto: POLITIET

Vanskelig å diagnostisere

Det første møtet Fredriksen hadde med den tiltalte var 19. september 2018. De spurte hvordan han følte seg på drapsdagen.

– Han sa han tror han var lei seg og sint dagen drapet skjedde. Beskriver at han gikk med en sekk med hammer i og at han tidvis hørte stemmer.

Sunniva Ødegård døde av hodeskader fra en hammer.

Legen sier videre at han ikke var emosjonelt påvirket da han snakket om drapet.

Hadde tanker om djevelen

I mars fortalte tiltalte at han har hørt stemmer i hodet. Han fortalte da om nyhetsreportere som snakket om terroren på New Zealand. At han hadde tanker om at han var kongen av verden, om djevelen og at han var en demon.

– Han sier også at drap ikke var så farlig, sier Fredriksen i retten.

Tidligere denne uken hadde han fått tiltalen opplest.

FORSVARER: Tor Inge Borgersen forsvarer 18-åringen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Etter møtet konkluderer de med at tiltalte oppfyller deler av kriteriene for schizofreni, men at de også tenker på Asperger syndrom med psykiske gjennombrudd.

– Han er vanskelig å diagnostisere, sier legen.

I retten har tiltalte selv sagt at han har fått diagnosene schizofreni og aspberger syndrom.

Jørstad Fredriksen sier de fortsatt er usikre på diagnose, og sier hun ikke kan si noe om diagnose på drapstidspunktet da hun først observerte ham seks uker etterpå.

– Det som er klart for oss er at han har hatt perioder med psykose, sier overlegen.

Erkjenner ikke straffskyld

18-åringen har erkjent å ha drept Sunniva Ødegård (13) 29. juli i fjor, men han erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig.

Tiltaltes psyke er relevant for hvorvidt han var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet. Dersom han ikke var tilregnelig skal han dømmes til såkalt tvungent psykisk helsevern.

Ifølge Stavanger Aftenblad har de rettspsykiatriske sakkyndige konkludert med at den tiltalte 18-åringen var i en rusutløst psykose da drapet ble begått, noe som vil innebære at han skal anses som tilregnelig siden det er en selvpåført psykose.

Forrige uke fortalte han at han i år har fått diagnosen schizofreni. Tiltaltes forsvarer mener derfor at det kan være andre årsaker til psykosen enn rus.

Fakta om tilregnelighet Tilregnelighet er en forutsetning for straff. Dersom en tiltalt var psykotisk i gjerningsøyeblikket, kan han eller hun ikke straffes, fordi personen ikke anses for å ha hatt såkalt skyldevne da den straffbare handlingen ble begått. Personen vil da kunne dømmes til såkalt tvungent psykisk helsevern, som ikke anses som straff, men som en reaksjon for å verne samfunnet mot farlige utilregnelige mennesker. Vis mer vg-expand-down

Rettsoppnevnte sakkyndig Dan Tungland spør om tiltalte kan ha hatt en rusutløst psykose hos tiltalte på drapstidspunktet som senere gikk over i en primærpsykose da han sluttet med rus.

– Jeg vil si det er kunstig å tenke sånn når han fremstår så likt hele tiden. Teoretisk sett så er det mulig, men det virker ikke sånn, svarer legen.

Hadde samtale tirsdag

Tirsdag denne uken hadde Fredriksen sist en samtale med tiltalte.

– Jeg opplever at det er en realitetsbrist fremdeles. Han smiler når vi snakker om drapet. Da jeg spør hvorfor, sier han at han ikke vet, sier Fredriksen.

Fredriksen fortetter at han fortsatt ikke har noen emosjonell reaksjon når han snakker om drapet.

– Han sier han ikke fortjener straff på grunn av musikktalentet hans, fordi han er spesiell. Han synes det ikke er så alvorlig det han har gjort, og at det er merkelig at det får så mye oppmerksomhet, sier hun.

