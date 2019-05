MISTET AU PAIR: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate landet tidligere i mai. Foto: Frode Hansen, VG

UDI: Au pair skal ikke flytte til ny vertsfamilie før søknad er levert

22. august flyttet au pairen inn Jøran Kallmyrs hjem. Først 12. oktober leverte hun au pair-søknad. UDI mener at hun først da kunne flytte inn.

Natalia Ravn-Christensen i au pair-byrået Energy, som formidlet kontakt mellom justisministerens familie og au pairen, sier til VG at de er blitt fortalt av UDI at det er innenfor å flytte inn som gjest før søknaden er levert personlig.

– UDI har i flere år sagt at hvis au pairen ikke har et annet sted å bo, kan man flytte til den kommende vertsfamilien. Man skal ikke begynne å jobbe før han har levert søknad til politiet, sier hun.

Denne problemstillingen er roten til at justisminister Jøran Kallmyrs tidligere au pair måtte forlate landet med én dags varsel 10. mai. UDI mener at hun har jobbet hos familien før hun hadde vært i møte hos politiet for å levere søknad om ny au pair-tillatelse.

Det kreves at søkeren møter opp personlig for å levere søknaden. Det kan imidlertid være ventetid før man får tid hos politiet.

UDI: Kan ikke flytte inn før søknad er levert

VG har spurt UDI om det stemmer at det er gitt muntlige føringer om at au pairen kan flytte inn ved bytte av vertsfamilie før søknad er levert personlig.

– Det går frem av nettsiden vår at au pairen ikke skal flytte inn hos vertsfamilien før søknaden er levert politiet. Dette prinsippet gjelder også ved bytte av familie, skriver kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i en e-post til VG.

Dette er nettsiden kommunikasjonsdirektøren viser til.

Der står det blant annet:

Du kan ikke flytte inn hos vertsfamilien før du har fått au pair-tillatelsen din.

UDI har også en nettside for au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie.

Der står det:

Du kan bo og utføre oppgaver hos den nye vertsfamilien så snart du har levert en fullstendig søknad hos politiet.

– Hvis au pair byrået har fått annen beskjed, er det selvsagt beklagelig, skriver Grimsmo i en e-post til VG.

Fikk beskjed om at au pairen kunne flytte inn

I en e-post til VG onsdag skrev Kallmyr at de har fulgt de anbefalinger og råd de har fått etter beste evne.

– Vi tok inn en au pair som hadde fått sin kontrakt hos en annen norsk familie sagt opp. Hun var dermed allerede i Norge da hun flyttet inn til oss. Vi har hele tiden visst, både vi og au pairen at hun ikke kunne arbeide som au pair hos oss frem til hun fikk levert søknaden personlig hos politiet.

I en e-post fra Energy au pair-byrået til familien Kallmyr, omtalt av TV 2 onsdag, står det følgende:

«Au pairen har IKKE lov til å starte å jobbe for den nye vertsfamilien før hun har levert søknaden til politiet. XXX har lov til å flytte til dere, men hun vil ikke starte å jobbe før den dagen hun har vært hos politiet. Hvis XXX kommer til å få time hos politiet ETTER den 22.08, må side 2 være skrevet annerledes. Vi anbefaler derfor å forandre side 2 allerede nå, for sikkerhets skyld.»

Advokat: Hun oppfattet at hun kunne bo der

Den filippinske au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg sier at hennes klient fikk beskjed via au pair-byrået om at hun kunne flytte inn hos familien, men at hun måtte vente med å begynne å jobbe.

– Her sier vi at vi skal drive med kulturutveksling og så behandler vi unge kvinner fra Filippinene på denne måten. Det er svært kritikkverdig av UDI og flaut på vegne av Norge, sier hun til VG.

Advokaten sa til VG onsdag at kvinnen har oppfattet det slik at det er innenfor regelverket å bo hos den nye vertsfamilien som en gjest inntil man har levert søknad hos politiet.

– Det er slik hun har oppfattet det og det er slik jeg har oppfattet at det praktiseres. Man skal ikke bli boende hos en familie som man av ulike årsaker har valgt å bryte med, sier Hornburg.

