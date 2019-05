SIKTER MOT MÅNEN: Dersom alt går etter planen skal det norske selskapet Nammo bidra til at mennesker går på månen for første gang på over 50 år. Foto: Romfartsorganisasjonen ESA

Norsk selskap skal bidra til månelanding

Selskapet Nammo AS, som har hovedkontor på Raufoss i Norge, har signert en kontrakt med European Space Agency (ESA) om å bidra til et romfartøy som skal lande på månen.

Månelandingsoppdraget HERACLES, som er igangsatt av ESA , planlegger å bygge en romstasjon som skal gå i bane rundt månen . I tillegg skal en månelander sendes ned for å lande på månen og ta av igjen.

Med seg på reisen skal romstasjonen etter planen ha en rakettmotor som produseres av Nammo . Motoren skal blant annet gjøre det mulig for månelanderen å ta av igjen, etter å ha landet på månen.

Første på over 50 år

Et av de andre målene til HERACLES-programmet er å sende astronauter til månen mot slutten av 2020-tallet. Dette vil i så fall være første gang på over 50 år at en person går på månen, etter at den amerikanske astronauten Eugene Cernan gjorde det i 1972.

– For oss så er dette en historisk kontrakt og veldig stort. Det er meget god stemning på Nammo etter at vi fikk dette i land, sier Thorstein Korsvold, kommunikasjonsrådgiver i Nammo til VG.

LETTER: Målet med rakettmotoren til Nammo er å få en månelander til å lande på månen – og ta av igjen. Foto: Romfartsorganisasjonen ESA

Han forteller at Nammo har lang erfaring med utvikling av rakettmotorer, men at de fortsatt må jobbe mye for å få til bestillingen fra ESA.

– Vi har en rakettmotor som heter Leros, som har vært i rommet flere ganger, det er én av grunnene til at vi har blitt valgt. En annen hovedårsak er oppskytingen av Nucleus i fjor høst. Dette er imidlertid helt nytt. Ingen av de konseptene skal brukes nå, men vi har over 50 år med erfaring i å bygge rakettmotorer, så vi begynner ikke helt på scratch, sier han.

Vil være med til månen og tilbake

I første omgang er kontrakten Nammo har undertegnet midlertidig, og sikrer dem å kunne være med i første fase av prosjektet.

– Hvis man skal være med så starter man med en sånn kontrakt. Vi var i konkurranse med flere andre, og ble de eneste som ble valgt.

Korsvold har imidlertid troen på at de skal få være med hele veien.

– Vi tror vi er i en meget god posisjon til å bli med hele veien. Det skal veldig mye til før de forkaster oss og plutselig vil gjøre noe annet. Når det er sagt, så er det en stor jobb som ligger foran oss, sier han, og legger til:

– Vi tror og håper sterkt at vi skal kunne være med hele veien til månen og tilbake.

