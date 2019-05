UENIGE MED EGEN REGJERING: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og KrFU-leder Martine Tønnesen reagerer kraftig på økt pengebruk. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Budsjettet: Ungt opprør mot egen regjering

Moderpartiene deres har gått inn i den borgerlige regjeringen. Nå går både lederen i Unge Venstre og KrFU til angrep på pengebruken i revidert statsbudsjett som finansminister Siv Jensen la frem i dag.

– Dette er et revidert budsjett vi kommer til å kjempe imot og forsøke å påvirke i en helt annen retning enn den unødvendige pengebruken som regjeringen legger opp til, sier leder Sondre Hansmark i Unge Venstre til VG.

– Det blir helt feil å øke oljepengebruken i et tid hvor økonomien går så godt. Det er en skummel utvikling at regjeringen bruker ekstra penger fordi det er valgår, sier han.

– Mindre til de unge i fremtiden

Hansmark sier oljepengebruken må ned.

– Når vi bruker så mye oljepenger nå, så vil det være mindre igjen til de unge i fremtiden. Vi ønsker at bruken av oljefondet skal reduseres fra tre til 2,5 prosent, nettopp fordi vi ser at oljepengebruken ikke er bærekraftig for oss unge i fremtiden. Hadde vår regel blitt brukt, hadde regjeringen ikke kunne økt oljepengebruken slik, sier han:

Finansminister Siv Jensen bruker i revidert budsjett 6,9 milliarder kroner mer enn i statsbudsjettet, som gjør at oljepengebruken fra Oljefondet økes fra 2,7 til 2,9 prosent.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, sier til NTB at Jensen skyver regningen over på de unge - underforstått at den overraskende høye pengebruken vil bidra til økt rente og mindre penger til de unge i fremtiden.

– Veldig skuffet

Også KrFU-leder Martine Tønnesen reagerer kraftig.

– Jeg er veldig skuffet over at de øker pengebruken. Økonomisk ansvarlighet burde gått foran å sette av penger til valgflesk foran valget. Vi unge krever at våre ledende politikere ikke bare tenker frem mot valget 9. september, men legger seg på en mye mer ansvarlig linje, hvor det er den økonomiske bærekraften i fremtiden som vektlegges, sier hun.

– Finansminister Siv Jensen argumenterer med at de brukte syv milliarder mindre over statsbudsjettet ifjor og at det derfor er en budsjettimpuls-balanse over tid?

– Økonomene reagerer slik de gjør fordi de tar utgangspunkt i at det nå kommer inn mange flere milliarder kroner i dagens økonomiske situasjon. Dette er så enkelt som at de pengene vi bruker nå, de kan vi ikke bruke i fremtiden. Jeg ser en masse gode tiltak i revidert, men i en tid hvor økonomien går så godt, så hadde det vært mer fornuftig å prioritere bærekraft og ansvarlighet, sier hun.

E23 skriver at da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i oktober i fjor la regjeringen opp til et budsjett med en såkalt nøytral budsjettimpuls (null), altså et budsjett som hverken var ment til å gi gass eller bremse opp norsk økonomi.

I revidert budsjett er impulsen beregnet til 0,5 prosent, altså at budsjettet bidrar til å gi litt gass til norsk økonomi i år. Samtidig er beregnet impuls for 2018 nedjustert fra -0,1 til -0,4 prosent.

– I en situasjon hvor økonomien går ganske bra er det overraskende at de tar opp denne impulsen, sier økonom Kyrre Aamdal, i DNB Markets.

Snøen som falt i fjor

At impulsen er høyere i år enn først ventet, forklarer Finansdepartementet med at man i fjor endte med å bruke mindre penger enn først ventet. Dermed gir årets pengebruk en relativt sterkere innvirkning i norsk økonomi enn man opprinnelig trodde.

– Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral, skriver departementet.

Den kjøper ikke økonomene i DNB Markets:

– Budsjettet i fjor var snøen som falt i fjor, og nå bør det tilpasses situasjonen i øyeblikket, sier Aamdal.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset mener regjeringen bruker oljepenger som om landet skulle vært i krise og at de nå «skyver regningen over på de unge»:

– De har forsynt seg godt av oljepengene. Det er tydeligvis vært krevende å få de fire partiene i regjering til å bli enige, og her har det tydeligvis ikke blitt holdt godt nok igjen. Resultatet er blitt en utgiftsøkning fra et allerede veldig høyt nivå. Det er skuffende, sier Haugland til NTB.

