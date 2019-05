FEIL: Da Mattilsynet besøkte Per Olaf Lauvås’ minkfarm ble resultatet en rapport langt fra de faktiske forholdene. Bildet er en skjermdump fra videoen som ble tatt under oppfølgingstilsynet. VG har fått tillatelse fra Lauvås til å bruke bildet. Foto: Skjermdump / Privat

Mattilsynets rapport var full av feil: Bonde vil ta kampen i retten

Bonden Per Olaf Lauvås fikk beskjed om at dyreholdet hans var en «dyretragedie» etter at Mattilsynet var på besøk. Men personen som skrev rapporten, var ikke engang med på tilsynet.

Det var NRK og Stavanger Aftenblad som først skrev om den feilaktige rapporten om pelsdyrbondens mislighold av dyrene på gården i Sandnes.

Da Mattilsynet og dyrevernsnemnda først var på besøk 29. juni i fjor sommer, fikk Lauvås inntrykk av at alt sto bra til, helt til de kom tilbake med tilsynsrapporten tre dager etter. Der sto det blant annet at situasjonen var en «dyretragedie». Nå skulle de samtidig ha «oppfølgingstilsyn».

Lauvås tok kraftig til motmæle, og ville vise inspektørene fra dyrevernsnemnda at de tok feil. En ny runde på gården, som ble filmet av en nabo, resulterte til slutt i at inspektørene tok kontakt med en overordnet, og rapporten ble annullert.

Da en avdelingsleder i Mattilsynet tok kontakt og beklaget overfor bonden over telefon en uke senere, tok Lauvås opptak. I opptakene, som er gjengitt av NRK, kommer det frem at Mattilsynet ønsket rapporten slettet, i sin helhet.

Rapportforfatter var ikke til stede

Etter at Mattilsynet fjernet det opprinnelige vedtaket får Lauvås en ny tilsynsrapport, datert 21. juli 2018. Der skriver Mattilsynet at bondens drift er god, de beklager og ber om å legge saken bak seg.

Det kommer også frem at den opprinnelige rapporten ble skrevet av en ansatt som ikke deltok på inspeksjonen, men brukte dokumentasjon fra inspektører som grunnlag.

– Slik tilsynet og oppfølgingen etter 29.06 og 02.07 var, skulle absolutt ikke skjedd og vi beklager dette på det sterkeste, heter det i den nye rapporten.

– Mattilsynet kommer til å gjøre konkrete tiltak internt for å sikre at hendelser som dette ikke kan skje igjen.

Les hovedtrekkene i de to rapportene i faktaboksen under:

Dette skiller rapportene VG har fått tilgang til begge rapportene, også rapporten fra 2. juli som Mattilsynet har slettet. Disse gir vidt forskjellige beskrivelser av gårdsdriften. Hovedinntrykket: 2. juli: «Hovedinntrykk: Dyrehold med dårlig dyrevelferd.» 21. juli: «Mattilsynet har et godt inntrykk av ditt dyrehold. Tilsyn over flere år har vist at du bruker mye tid i dyreholdet.» Små valper: 2. juli: «Valpene var så små og tilbakesatt i utvikling at de så ut som mye yngre dyr og hadde dårligere livsvilkår.» I tillegg ble det fattet vedtak om at alle valpene skulle skilles fra mor og settes sammen fire og fire med ekstra tilgang til vann. 21. juli: «Ved inspeksjonen ble det kommentert at valpene var små. Dette forklarte du skyldtes svært sen valping i år. De minste dyra var tatt ut og satt for seg selv (barnehage) for ekstra tilsyn og oppfølging.» Journalføring: 2. juli: «Du har ingen oversiktlig journal og vet ikke hvor mange valper du har mistet, men dere antar det er rundt 150 stykker.» 21. juli: «Du har et svært godt journalhold, og fører daglig inn alle type hendelser i dyreholdet. Du kan fremvise journaler fra flere år tilbake, og har gode rutiner på dette.» Syke dyr: 2. juli: «I mange bur hadde valpene væskende sår på ørene på grunn av sutting, noe som tyder på at de får for lite væske». «De tre dyra som ble observert med større skader skal avlives straks. Du må innføre rutiner som sikrer at dyr med skader/sår ivaretas med nødvendig behandling/isolering eller avliving straks skaden oppstår.» «Dyra beskrevet over hadde større sår som ikke var ferske. For å hindre videre unødig lidelse fattet vi hastevedtak om avvikling». 21. juli: «Du hadde selv sett disse dyra, og gjort nødvendige tiltak.» Bygningens stand: 2. juli: «Det var svært varmt i hallen under tilsynet. På grunn av at det var svært skittent under taket ble de små åpningene i nettet der tettet.» 21. juli: «Ved inspeksjon denne gang ble det observert at driftsbygningen er godt vedlikeholdt og det var rent og fint ved begge tilsyn. Du har en god smittesluseløsning». Fôrtype: 2. juli: «Du fôrer minken med hundefôr fra Felleskjøpet og tilsetter bindemiddel fra Tau Mølle.» I den første rapporten blir det fattet hastevedtak om å endre fôr til «pelsdyrfôr fra Pelsdyrfôrlaget, eller avvikle driften straks». 21. juli: «Du bruker ikke fôr fra pelsdyrforlaget. Mattilsynet vurderer at valg av fôr prinsipielt er et privat anliggende, såfremt dyra får det næringsopptaket de trenger, og har god tilvekst.» Vis mer vg-expand-down

ETTERFORSKES: Lauvås’ advokat, Arild Sjødin, sier til VG at bonden er svært fornøyd med at politiet vil gjenoppta etterforskningen av saken. Foto: Solberg, Trond

Fjernet rapport

NRK og Stavanger Aftenblad beskriver også hvordan Mattilsynet i ettertid har fjernet den første rapporten fra offentlige journaler.

– Det er ønsket om å være korrekt som gjorde at vi fjernet den første tilsynsrapporten fra postjournalen. Hvis den hadde blitt liggende, og noen hadde bedt oss om innsyn i rapporten, ville vi jo gitt ut et dokument som beskrev helt feilaktige forhold hos bonden. Det ville vært svært uheldig. Dette var årsaken til at vi fjernet saken, sier Fjetland til Stavanger Aftenblad.

I den nye rapporten heter det at Mattilsynet har «gjort tiltak for at denne rapporten nå er utgått/slettet, slik at den nå ikke er gyldig».

Pelsdyrbonden har anmeldt Mattilsynet og inspektørene etter hendelsen. Anmeldelsen ble først henlagt av politiet, men i går kveld meldte NRK at politiet likevel vil etterforske saken.

– Nå ligger saken hos politiet. De gjorde om henleggelsen i går. Da vil vi kanskje få klarhet i hvilke motiver som ligger bak dette. Bonden selv er veldig fornøyd med at politiet når ha gjenopptatt saken, sier bondens advokat, Arild Sjødin, til VG.

– Legger ikke skjul på at vi har gjort alvorlige feil

Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, sier at det er bedt om en detaljert rapport på alt som er sagt og gjort.

– Når rapporten er klar, skal jeg vurdere alle sider av saken, skriver han til VG.

– Har det blitt gjort noen tiltak internt etter at det ble kjent at den første rapporten var full av feil – enten lokalt eller i hele Mattilsynet?

– Avdelingen som gjennomførte tilsynet har hatt en grundig gjennomgang og innskjerping av alle sine rutiner i forbindelse med tilsyn. De startet dette arbeidet i fjor, da de oppdaget feilene som var gjort. Uavhengig og parallelt med denne saken jobbes det med oppfølging og kvalitetssikring av arbeidet med tilsynsrapporter, sier Fjetland.

– Vi legger ikke skjul på at vi har gjort alvorlige feil. Slikt som dette skal ikke skje, og vi beklager til bonden som opplevde det.

