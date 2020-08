STØTTES: Trond Giske har bred støtte blant lokallagene i Trøndelag Ap. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ap-ordfører om Giske: – Han har fortsatt min støtte

Ap-ordføreren på Røros sier Trond Giske fortsatt har hans støtte. Samtidig tror han utviklingen svekker Giskes sjanse til å bli nominert til Stortinget.

Innstillingen av Trond Giske som leder for Trøndelag Arbeiderparti har skapt mye bråk. Torsdag trakk valgkomiteen innstillingen. Fredag varslet valgkomitélederen at de trolig går for en kvinnelig leder i stedet for Giske.

– I utgangspunktet er Trond vår mann. Han fortsatt min støtte, sier Arbeiderpartiets ordfører på Røros Isak Veierud Busch (32).

Hans mandat fra et enstemmig lokallag var å støtte Giske som leder.

– Men etter det siste døgnet er jeg ikke overrasket over hvilken vei det går. Det er også dyktige kvinner som Ingvild Kjerkol og Marit Bjerkås som kan spille en slik rolle.

Plass i styret

Busch håper likevel at valgkomiteen finner en plass for Giske i fylkesstyret.

– Hvis ikke, frykter jeg for stortingsnominasjonen neste år. Det vil være merkelig om Trøndelag sier at Trond ikke har tillit i fylkesstyret, men kan representere oss på Stortinget.

Han understreker at Trond Giske har bred støtte i lokale partilag i Trøndelag.

– Han er en drivende god politiker, lyttende og oppriktig. Trond er en av få fremtredende politikere som mange Ap-lag føler at taler deres sak.

SEILER OPP: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Busch sier han tror Giske har lært og at han er en politiker Trøndelag virkelig har behov for.

– Så vidt jeg kan se, er det ingen nye saker. Jeg tror Trond har gått i seg selv, reflektert over måten han har fremstått på tidligere og tatt lærdom av det.

Røros-ordføreren sier at veldig mange i mindre partilag i utkantene ikke kjennes seg igjen, når det snakkes om en ukultur i Trøndelag Arbeiderparti.

– Vil ikke stå i veien

Amund Hellesø var innstilt som politisk nestleder under Trond Giske.

– Jeg opplever at organisasjonen ønsker ei dame på topp. Da har jeg sagt til valgkomiteen at jeg ikke vil stå i veien for at det skal bli en realitet.

Hellesø, som er ordfører i Nærøysund, avventer innstillingen til nytt fylkesstyre i Trøndelag Ap fredag ettermiddag.

– De jobber med hele styresammensetningen, ikke bare hvem som skal være fylkesleder. Jeg tar jobben som partiet vil jeg skal ha, sier Hellesø.

NESTLEDER: Amund Hellesø vil ikke stå i veien for en kvinne på topp i fylkeslaget. Foto: Mattis Sandblad

– Tid for å rydde opp

Karin Enodd, som er en veteran fra fagbevegelsen, er også foreslått som nytt medlem av fylkesstyret i Trøndelag Ap.

– Når disse modige unge kvinnene, spesielt Ellen Reitan, står frem som de gjør, var det tid for å rydde opp. Da ble det umulig å sette Trond Giske på topp.

Enodd ønsker seg en samlede person som Giskes erstatter.

– Det gjør ingenting om det er en kvinne, tvert imot. Det kan vi trenge nå.

– Debatten har gått over alle støvleskafter, og jeg vil si at den nå er ute av kontroll, sier tidligere Rissaordfører Per Kristian Skjærvik, som avventer fylkespartiets årsmøte.

Skuffet over valgkomiteen

Knut Skåle, organisasjonsarbeider i Avdeling 146 i Fellesforbundet og medlem av Overhalla Arbeiderparti, synes hele saken er trist.

– Nå var vi i en situasjon der vi kunne gjenoppbygge tillit og ha en mulig til å forberede en god prosess opp mot neste års valgkamp. Så kom dette igjen. Nå er Arbeiderpartiet skadet og langt nede igjen, og konsekvensen er at vi har et voldsomt splittet parti.

Skåle er skuffet over valgkomiteen, som han mener burde ha opprettholdt innstillingen og latt årsmøtet avgjøre hvem som blir leder for partiet i fylket.

Selv er han ikke i tvil om at Giske er rett mann.

– Han har en politisk tyngde som ingen andre har, han har en evne til å uttrykke politikken vår som ingen andre kan. Han har alltid møtt opp, snakker og lytter til alle.

– Ønsket kvinne fra distriktene

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Grong kommune Linda Renate Linmo er foreslått inn i fylkesstyret. Hun sier hun har respekt for Trond Giske.

– Men jeg var blant dem som ønsket en kvinnelig fylkesleder, sier Linmo.

Hun ønsket en kvinne fra distriktene for å skape bedre balanse, når fylkesordfører og gruppeleder i fylkestinget er menn fra Trondheim-området.

– Hva synes du om at valgkomiteen trakk innstillingen på Giske?

– Det var naturlig at de tok en ny runde, når det kommer frem nye fakta. Det er bra at de som har vært utsatt for noe, tør å si fra, sier Linmo.

– Rom for å reise seg

Leder i Malvik Arbeiderlag, Laila Bøkestad Nilsen, skriver i et debattinnlegg i VG fredag at hun mener Trond Giske blir utsatt for en heksejakt fra mediene.

– Om du går på snørra en gang, skal det da ikke være rom for å reise seg igjen? Er det det vi skal lære våre barn? Skal vi som politisk aktive stå i valgkampen å si vi er imot mobbing, utfrysing i arbeidslivet? Det er jo ikke en person som gidder å tro på det kan dere skjønne, det er jo nettopp det vi driver med nå, vi hetser, vi krangler, vi mobber. Og det med hele Norge som tilskuere, skriver Ap-politikeren i Malvik.

Publisert: 28.08.20 kl. 16:29

