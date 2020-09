OSLO: Per i dag er det munnbindanbefaling på kollektivtrafikken i hovedstaden når det ikke er mulig å holde avstand. Foto: Terje Bringedal

Helsearbeidere mener for få bruker munnbind: – Veldig trist at anbefalingene ikke følges

En studie viser at 23 prosent bruker munnbind når de reiser med kollektivtransport i Oslo. Sykehusarbeidere VG har snakket med mener det er for få.

Nå nettopp

Fredag forlenget Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalingen om munnbind for reisende med kollektivtrafikk i, og til og fra Oslo der en ikke kan opprettholde én meters avstand. Anbefalingen gjelder foreløpig frem til og med søndag 13. september.

OPPFORDRER TIL Å BIDRA: – Å sitte 30 minutter med munnbind på en buss er et lite offer for den enkelte, men et viktig bidrag til å minske smittespredningen og bidra til at de som har viktige samfunnsfunksjoner kommer seg trygt på jobb, mener bioingeniør Jonathan Faundez. Foto: Kyrre Alvær/Nito

Vil verne om ansatte

– Det er veldig trist at anbefalingene ikke følges, sier Jonathan Faundez.

Han er bioingeniør og foretakstillitsvalgt for Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (Nito) ved Oslo universitetssykehus. Faundez mener anbefalingen fra helsemyndighetene er klokkeklar.

– Jeg er en representant for ingeniører, teknologer, bioingeniører og radiografer – mennesker som jobber i et felt hvor det er nødvendig å være på jobb. Vi kan ikke ha hjemmekontor, sier Faundez.

Han sier at sykehusansatte må holde seg friske, og at det er viktig for dem at Oslo er med på dugnaden, og verner om dem som er nødt til å bruke kollektivtransport i rushtrafikken.

Fakta om FHIs observasjonsstudie Studien om bruk av munnbind i kollektivtransporten i Oslo ble gjennomført i uke 34 og 35. 15 FHI-ansatte har observert rundt 2000 personer og har fylt ut et skjema, enten på papir eller elektronisk, der alder, kjønn, bruk av munnbind og avstand mellom passasjerene på buss, tog, trikk, båt og T-bane i og til Oslo ble registrert. Fokuset for undersøkelsen har vært å observere etterlevelse av rådene rundt munnbind. Målet er å se om det er behov for målrettet informasjon for å bedre etterleve rådene, ikke å komme med vitenskapelig resultater. Vis mer

Flest bruker munnbind i rushtiden

Nylig gjennomførte FHI en observasjonsstudie om bruk av munnbind i kollektivtransporten i Oslo. De foreløpige resultatene viser at muligheten til å holde avstand er stor. Utenfor rushtiden klarte 95 prosent å holde avstand til andre, mens i rushtiden sank det til 90 prosent.

Studien viser at 26 prosent bruker munnbind i rushtiden og at 19 prosent bruker munnbind på andre tider av døgnet. Av disse var det flere kvinner og eldre, enn menn og yngre personer.

TAR BUSS TIL JOBB: Hjelpepleier Ellen Åman (70) forteller at hun bruker munnbind hver gang hun reiser kollektivt. Hun oppfordrer andre til å gjøre det samme. Foto: Siri Nilsen Ahmer

Ellen Åman (70) arbeider som hjelpepleier ved ortopedisk avdeling på Ullevål universitetssykehus. Hun forteller at de ansatte nærmest vasker seg ihjel for å forhindre smitte.

På spørsmål om hva hun tenker om tallene fra FHIs studie, svarer hun:

– Jeg synes det er tragisk at det ikke er blitt påbudt.

Hun mener alle bør bruke munnbind når man reiser kollektivt.

– Når jeg tar bussen er det ikke mange som har på munnbind, dessverre.

Hun legger til:

– Og så skylder man på folk som har vært i utlandet, det er bare tull. Det er like mye vi her hjemme i Norge som har skylden for smittespredning.

FORNUFTIG: Håkon Jørgensen (61) synes det er fornuftig å bruke munnbind når man reiser kollektivt. Foto: Siri Nilsen Ahmer

Hun får støtte fra Håkon Jørgensen (61). Han arbeider som portør og transporterer pasienter og utstyr innenfor Ullevål universitetssykehus. For å komme seg til jobb, tar han buss og T-bane.

– Jeg synes ikke folk er flinke til å bruke munnbind.

Jørgensen er ikke overrasket over FHIs funn. Han synes tallene er for lave.

– Jeg ser svært gjerne at flere bruker munnbind, sier han.

Ifølge FHIs hjemmesider har munnbind brukt i befolkningen en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

VG har tidligere skrevet om at folk klager på at bussene er fulle, og i Østfold ble det i august meldt om flere reisende enn på samme tid i fjor.

90 prosent av passasjerene er tilbake på T-banen i Oslo. Det redegjør Ruter for i en rapport torsdag. I enkelte bydeler er bruken av kollektivtrafikk tilbake på fjorårets nivå. Skolestart og flere avganger i området er årsaken.

Vil ha debatt

Bioingeniør Faundez stiller seg undrende til hvorfor ikke flere bruker munnbind i kollektivtransporten.

– Hva handler det om? Er det for vanskelig å gjennomføre? Er det for dyrt? Tror man ikke det gir nok beskyttelse? La oss ta diskusjonen, oppfordrer han, før han legger til:

– Folk i helsevesenet jobber i verneutstyr i fulle arbeidsdager, så hvis det handler om at det er ubehagelig å ha på munnbind i tretti minutter, er min anbefaling at vær så snill: Bruk det!

les også Snur om munnbind: Dette er de nye rådene

Faundez sier at vi er heldige som lever i et samfunn hvor alle kan få helsehjelp.

– Du har rett til å få hjelp, men da betyr det at vi må ta hensyn til de som jobber i helsevesenet. Det hjelper ikke at vi har kjempestrenge regler på jobb hvis ikke vi sørger for at sykehuspersonell kommer seg til jobb uten å bli smittet.

– Vi møter så mange sårbare mennesker, og jeg ønsker ikke at vi skal være en fare for dem.

FHI påpeker på sine hjemmesider at det ikke er alle som kan eller ønsker å bruke munnbind – og oppfordrer folk til å være rause.

– Det kan være personer med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykisk utviklingshemmede eller barn under 13 år. Da er det viktig at samfunnet rundt forstår og respekterer dette, skriver FHI i en pressemelding.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Helsemyndighetene er krystallklare på følgende: Munnbind er ikke en erstatning for å holde avstand.

Publisert: 08.09.20 kl. 23:24

Les også

Mer om Koronaviruset Munnbind Kollektivtransport Kollektivtrafikk Oslo Ruter Folkehelseinstituttet