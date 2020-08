NY MANN PÅ VAKT: Fred, frihet og demokrati skal vi aldri ta for gitt, sa general Eirik Kristoffersen da han overtok som forsvarssjef mandag. Statsministeren Erna Solberg deltok i innsettelsen av den nye forsvarssjefen. Foto: Gorm Kallestad

Sjefsskifte i Forsvaret: USA flytter ut idet ny forsvarssjef flytter inn

Samtidig som general Eirik Kristoffersen tok over som ny forsvarssjef, begynte US Marines å hente ut stridsvogner og annet tungt materiell fra sine militære forhåndslagrene i Trøndelag.

Mandag ble sjefsskiftet i Forsvaret markert med en høytidelig seremoni og salutt fra Akershus festning, da Kristoffersen (51) formelt overtok ansvaret fra admiral Haakon Bruun-Hanssen (60).

Henter ut

Samtidig varslet US Marines at de blant annet vil hente ut stridsvogner fra fjellhallene i Stjørdal på nattetid denne uken, som en del av omorganiseringen av den amerikanske elitestyrken. De har vært i Norge med om lag 700 soldater på roterende trening siden 2018.

Ifølge major Adrian Rankine-Galloway, som er talsmann for US Marines, vil 400 soldater komme tilbake til Norge i oktober. Fra januar til mars neste år vil marinestyrken ha over 1000 soldater på vintertrening i Norge.

– US Marines trekker seg ikke ut av Norge. De skal fortsatt være her med materiell og personell, men med en lettere styrke, sier den nye forsvarssjefen til VG.

Mekanisert brigade

– Hvordan kan Forsvaret oppveie for færre amerikanske soldater i Norge?

– Jeg har gitt mitt råd. Det er at vi bygger opp en fullt mekanisert Brigade Nord for å dekke det behovet, sier Kristoffersen.

I dag er det bare Telemark Bataljon og Panserbataljonen som er fullt mekanisert. Ifølge det fagmilitære rådet bør også 2. bataljon i Indre Troms – pluss en helt ny infanteribataljon – bli mekanisert.

I oktober skal regjeringen legge fram en revidert langtidsplan for Forsvaret, etter at flertallet i Stortinget sendte planen tilbake til regjeringen før sommeren.

I nærmere 40 år har amerikanerne forhåndslagret materiell i Norge. Hensikten har vært at amerikanske soldater, i tilfelle krise eller krig, skal kunne operere uten forsyninger utenfra i en lengre periode. Lagrene har også i seg selv vært ment for å avskrekke potensielle angripere.

Forhåndslagringen var omstridt da den ble etablert, og nå er det nedtrekket som er omstridt.

Avviser politisk hevntokt

– Det blir flere amerikanske soldater her på noen tidspunkter, men også færre i perioder, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Da USAs president Donald Trump varslet at han ville trekke 9500 soldater ut fra Tyskland, begrunnet han dette med at Tyskland bidrar for lite til felles forsvar. Tyskland ligger langt under NATOs felles mål på to prosent av BNP.

Men Erna Solberg avviser at det ligger en lignende begrunnelse bak når USA nå avslutter sitt kontinuerlige styrkenærvær i Norge:

– Amerikanerne som vi har snakket med, forsikrer oss om at dette ikke er noen politisk aksjon. Det handler om en ny strategi hos US Marines, og at de ønsker å legge sitt tyngdepunkt andre steder, som i Asia, sier Solberg.

