ANMELDER: Fagforbundene mener Hurtigruten bryter loven fordi skipet regnes som et hotell og at man derfor må ha arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge. Bildet viser skipet MS «Fridtjof Nansen». Foto: Bodo Marks, DPA

Anmelder Hurtigruten for lovbrudd på Tom Cruise-skip

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har gått sammen om å politianmelde Hurtigruten for brudd på utlendingsloven på skipet MS «Fridtjof Nansen».

Oppdatert nå nettopp

Anmeldelsen ble levert inn mandag kveld til Møre og Romsdal politidistrikt.

Skipet MS «Fridtjof Nansen» skal i en måned fungere som hotell for Tom Cruise og resten av filmproduksjonen under filmingen av den syvende utgaven av «Mission Impossible». Skipet ligger til kai i Hellesylt og mannskapet skal i hovedsak bestå av filippinske arbeidere.







Det mener Fellesforbundet og Sjømannsforbundet er ulovlig, og har anmeldt Hurtigruten til politiet for brudd på utlendingsloven. De mener altså at skipet regnes som et hotell og at man derfor må ha arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge.

– Politiet er kjent med saken og utelukker ikke at det blir gjennomført kontroll av fartøyet, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

ANMELDER: – Dette er rett og slett forkastelig oppførsel fra Hurtigrutens side, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet. Foto: Mattis Sandblad

Utkonkurrerer norske arbeidere

– Det er helt uholdbart at det skal være mulig å bare legge båt til kai med lønnsnivå ned til 29 kr timen, sier forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.

MS «Fridtjof Nansen» er et ekspedisjonscruise som seiler under NIS-flagg, og er dermed underlagt internasjonale regler, i motsetning til NOR-registrerte skip. Derfor benytter Hurtigruten filippinsk mannskap, som ifølge Sjømannsforbundet tjener ned mot 29 kroner med dagens dollarkurs.

BRYTER LOVEN: Sjømannsforbundet mener skipet burde brukt norske sjømenn som er permitterte. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

– Det er jo ikke greit at man bruker et skip som skal gå i internasjonal skipsfart som hotell i Stryn, lukker øynene, og håper ingen skal finne ut at de ansatte ikke er i nærheten av de lønns- og arbeidsforhold som er lovfestet, sier Fellesforbund-leder Jørn Eggum til VG.

Dette skjer samtidig som rundt 300–400 norske sjømenn er permitterte fra jobben i Hurtigruten, folk Sjømannsforbundet mener burde fått jobben:

– Staten betaler dagpenger til norske sjøfolk samtidig Hurtigruten som flyr inn filippinsk mannskap. Det er så langt fra å delta i den nasjonale dugnaden som det går an å komme, sier leder Johnny Hansen.

les også Tom Cruise-produsent har leid to Hurtigruten-skip

Lignende tilfelle i fjor: Mannskap utvist

Fellesforbundet mener «hotellskipet» utkonkurrerer hoteller på land, der flere av deres medlemmer jobber.

– Dette er rett og slett forkastelig oppførsel fra Hurtigrutens side. Her er det noen i selskapet som dropper samfunnsansvaret sitt og vil tjene mest mulig penger.

Både Eggum og Johnsen påpeker at kritikken retter seg mot ledelsens grådighet, ikke arbeidsfolkene fra Filippinene.

– Om ikke politiet eller arbeidstilsynet slår ned på dette, må regjeringen gripe inn. Det kan umulig være «Mission Impossible», sier Eggum.

I 2019 anmeldte politiet driftslederen på Arctic Explorer-skipet MV «Quest» for å ha drevet skipet som hotell i Tromsø. Syv utenlandske arbeidere ble hentet av politiet og sendt ut av landet. Politiet mente de ikke hadde tillatelse til å jobbe i Norge, skrev Nordlys.

les også Ansatt på Hurtigruten-skip coronasmittet – skipet utleid til innspilling av Tom Cruise-film

Sjømannsforbundet har tidligere meldt inn saken til Sjøfartsdirektoratet, da for brudd på NIS-loven.

I utgangspunktet har NIS-skip lov til å seile i norsk farvann, dersom de er innom to havner enten før eller etter. Forbundet mener de har brutt denne loven fordi den ligger til kai og fungerer som et hotell. Sjøfartsdirektoratet konkluderte med at skipet ikke bryter regelverket.

VG har vært i kontakt med Hurtigruten, som vil kommentere saken senere tirsdag.

Coronasmitte på MS «Fridtjof Nansen»

Mandag kveld kom det melding om at et besetningsmedlem på MS «Fridtjof Nansen» har testet positivt på coronaviruset etter hjemkomst til Filippinene i slutten av august.

Forrige uke ble det også kjent at belgiske Albert Facq døde i april av covid-19 etter at han i mars ble syk under et seilas med samme skip. Da diagnostiserte skipslegen han med en annen sykdom.

Publisert: 01.09.20 kl. 11:14 Oppdatert: 01.09.20 kl. 11:30

Les også

Fra andre aviser