Etterforsker spedbarnsdødsfall i Trøndelag

Poltiet etterforsker et barnedødsfall i Orkland kommune i Trøndelag.

Politiet rykket fredag morgen ut til et dødsfall i Orkland kommune, der et spedbarn ble funnet død av sin familie, opplyser politiet. Det var familien selv som meldte fra.

– Ingen har status som mistenkt eller siktet i saken, og per nå er det ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.







Ifølge Adressa fikk politiet melding om dødsfallet klokken 08.30 fredag morgen.

Etterforskingsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt opplyser til NRK at barnet er to måneder gammelt.

Politiet viser til Riksadvokatens rundskriv fra 2011 som sier at alle uventede dødsfall for personer under 18 år skal etterforskes, for å avklare hva som kan være årsaken.

