Giskes tidligere statssekretær: – Velg en annen

Rikke Lind var statssekretær for næringsminister Trond Giske i tre år. Nå sier Lind til VG at Trøndelag Ap bestemmer selv hvem de vil ha som ny fylkesleder, men at hennes råd er å ikke velge Giske.

– Trøndelag Ap har sin fulle rett til å velge den de vil. Ap er et demokratisk parti, og skal foreta demokratiske valg, og det er Trøndelag Aps medlemmer som skal foreta valget. Det har jeg stor respekt for, sier Lind til VG.

Hun var statssekretær i det som da het Nærings- og handelsdepartementet fra 2007 til 2012, mens Trond Giske var næringsminister fra 2009 til 2013. I dag er hun generalsekretær i Redningsselskapet.

Nå går Lind ut med støtte til Anette Trettebergstuen, leder av Aps kvinnenettverk, som mener tiden ikke er inne for et Giske-comeback. Allerede lørdag står valget om hvem som skal bli ny leder av Trøndelag Ap, og Giske er enstemmig innstilt av valgkomiteen.

Linds råd: Ikke Giske

– Det er fordi valget av Trond Giske engasjerer alle som bryr seg om Aps fremtid. Vi som bryr oss om Aps profil, Aps fremtid og Aps valgresultat må få lov å ytre det i en debatt som egentlig tilhører Trøndelag Ap, sier Lind og fortsetter:

– Mitt råd, hvis Trøndelag Ap er opptatt av Ap som helhet, er: velg en annen kandidat.

Lind har lang erfaring i Ap, blant annet åtte år på Fylkestinget i Akershus og fire år på Stortinget. Nå trekker hun linjen tilbake til de siste 50 årenes kvinnekamp, Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering og abortkampen.

– Vi har alltid stått på kvinnenes side, det har aldri vært noen tvil om at vi har vært kvinnepartiet og likestillingspartiet, sier Lind.

– Valget av Trond Giske har provosert og satt i gang diskusjoner, og derfor mener jeg som Anette Trettebergstuen at det er for tidlig. Hensynet til hele partiets fremtid må være med når Trøndelag Ap skal ta sitt valg.

Blant dem som mener at Trøndelag Ap bør få velge leder i fred, er tidligere LO-leder Gerd Kristiansen.

– Jeg tenker at Trøndelag må få velge sin leder. Det forundrer meg at så mange utenforstående blander seg inn. Folk som ikke har noe med det å gjøre uttaler seg. Jeg vil ikke ha noen mening om han bør bli fylkesleder. Trøndelag bør få velge leder selv, sier Kristiansen til TV 2.

Giske har ikke svart på VGs henvendelser de siste dagene, heller ikke onsdag ettermiddag.

