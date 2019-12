MAT: Helikopteret som landet på dekk på «Lance» fredag ettermiddag tok med seg tre personer – og hadde med 50 kilo mat. Her overleveres ferske egg. Foto: Jørgen Braastad

Tre personer hentet fra «Lance» – og utstyr lagt igjen

ARKTIS (VG) Helikopteret som fredag hentet ut tre personer fra «Lance», hadde med seg to issager og 50 kilo mat.

Oppdatert nå nettopp

Plutselig kom et lys til synet i mørket over isen mot skipet «Lance», som har stått fast i isen i en uke etter å ha hentet polfarerne Børge Ousland og Mike Horn som har gått over polisen.

Helikopteret er det første tegnet på menneskelig aktivitet folkene om bord på skipet har sett på flere uker. I forkant hadde de forberedt visitten med å måke snø og rydde dekket helikopteret skulle lande på.

Rotorene kastet de siste snørestene opp fra helikopterdekket og ut over isødet da det landet. Ut kom politi fra Sysselmannen på Svalbard og redningsmenn.

Med seg hadde de 50 kilo mat, tre nye issager og et nytt borr som nå kan brukes til å angripe de enorme kreftene i isen som holder skipet bom fast.

– Øker utstyret vi har fått om bord muligheten til å komme løs?

– Ja, eller kanskje, svarer kaptein Stig Roaldsand til VGs reporter om bord på «Lance».

FØLG AKSJONEN: Se vårt spesialstudio for aksjonen her

DRIVSTOFF: Sysselmannen på Svalbard sendte drivstoff med Lance for sikkerhets skyld. Fredag fylte helikopteret tre fat fra denne reserven før det skulle fly av gårde igjen. Foto: Jørgen Braastad

Sysselmannen sendte drivstoff med skipet før det reiste fra Longyearbyen da operasjonen startet i tilfelle det skulle bli nødvendig. Nå fylte helikopteret tre fat som to personer sveivet over ved hjelp av en manuell pumpe.

Helikopteret tok så med seg tre personer, hvorav en av dem er en medisinsk evakuering besluttet av lege, før det forsvant igjen i samme retning skipet egentlig er på vei – men likevel ikke rikker seg av flekken. Det befinner seg nå nede på 81 grader og 25 minutter nord, etter å driftet omkring seks kilometer natt til fredag.

Nå er det 18 menn og én kvinne igjen. VGs journalist og fotograf er fortsatt om bord.

– Det er mindre belastning på skuldrene mine nå som tre personer er hentet ut, sier Roaldsand.

– Men så er det kunsten å komme ut herfra. Vi er steike fast – selv om vi ser råken 400 meter herfra. Vi trenger dårlig vær. Vi trenger masse vind, sier han.

Stillheten har igjen senket seg over skipet – som står fast på det samme isflaket det har gjort siden forrige fredag. Kapteinens håp var å få enda mer mat fra helikopteret, samt dynamitt for sprenge vei gjennom isen, men det fikk de ikke.

FORSYNINGER: Det er Hovedredningssentralen som har besluttet den medisinske evakueringen av én person etter vurdering av et legeteam. Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 20.12.19 kl. 16:59 Oppdatert: 20.12.19 kl. 17:10

Mer om

Flere artikler