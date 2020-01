DREPT: Halil Kara (21) ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill fredag kveld. Bildet av ham brukes i samråd med familien. Foto: PRIVAT

Drepte Halil (21) skal gravlegges i foreldrenes hjemby: – Hadde store mål og drømmer om fremtiden

Familien til Halil Kara takker for støtten etter at 21-åringen ble skutt og drept.

Familien opplyser til VG via sin bistandsadvokat, Veysel Ince, at Halil skal gravlegges i foreldrens hjemby Antalya i Tyrkia.

Familien beskriver den drepte 21-åringen som er omsorgsfull person, som var meget godt likt blant alle i nærmiljøet.

– Familien har fått stor støtte både fra Halils nettverk og eget nettverk, og er godt ivaretatt fra nærmiljøet. De er meget takknemlige for all støtten de har fått i denne vanskelige tiden, sier advokaten til VG på vegne av familien.

Halil beskrives videre som en ambisiøs gutt med store mål og drømmer om fremtiden som ville utdanne seg videre.

Politiet bekreftet mandag at det var 21-åringen som ble drept utenfor Prinsdal Grill i Oslo sent fredag kveld.

MINNES AVDØDE: Søndag hadde flere tent lys utenfor Prinsdal grill Foto: Trond Solberg

Jakter ukjent gjerningmann

Politiet jobber med store ressurser for å finne den så langt ukjente gjerningspersonen.

– Vi mener fortsatt at angrepet fremstår målrettet, men om årsaken er knyttet til person eller om det kan være andre forklaringer er det for tidlig å si noe om. Vi har ikke noe grunn til å tro at det er fare for noen andre personer, men vi følger godt med og er opptatt av sikkerhet, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til VG tidligere mandag.

Politiet har tydelig oppfordret den eller de som har opplysninger om gjerningspersonen eller andre som kan ha hatt noe med dette å gjøre om å ta kontakt.

Mange minnes Halil

– Han var som en bror for meg. Vi har alle mistet et godt medmenneske, som møtte folk på en helt unik måte. Dette er ufattelig trist, sa en god venn av Halil Kara til VG utenfor Søndre Nordstrand Muslimske senter lørdag.

Der strømmet til med folk fra nærmiljøet, etter det brutale drapet som rystet bydelen lengst sør i Oslo rett før midnatt fredag kveld – en handling politiet omtaler som «målrettet».

Moskeen åpnet allerede natten drapet skjedde, og skal etter planen være åpen frem til begravelsen for alle som vil komme sammen og sørge.

Halil Kara jobbet som tilkallingsvikar på en skole i bydelen. Rektor ved Oslo-skolen der drapsofferet jobbet som ringevikar, sendte lørdag ut SMS til alle foreldre som har barn ved skolen.

Skolens elever og ansatte har mandag fått bistand fra utdanningsetatens kriseteam. Også bydelen og politiet har vært til stede på skolen.

Publisert: 13.01.20 kl. 19:36

