VG I NORDBY: Økt sukkeravgift har ført nordmenn over grensen til Sverige for å handle godteri og brus billigere. Foto: Gøran Bohlin / VG

Vil skrote dagens sukkeravgift: - Veldig synd for bransjen

Norske produsenter har lenge vært kritiske til sukkeravgiften. Nå foreslås det å innføre en helsebegrunnet avgift som erstatter den omstridte sukkeravgiften. Enkelte frykter at det skal ødelegge verdiskapningen i landet.

Tirsdag mottok finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra utvalget som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Utvalget ønsker å oppheve og dagens sukkeravgift, og erstatte den med en ny og helsebegrunnet avgift.

Det er ikke presisert hvilke varer som påvirkes av denne endringen. Finansdepartementet skal nå sette seg inn i vurderingene og anbefalingene som kommer frem i rapporten.

I statsbudsjettet for 2018 økte sukkeravgiften med over 80 prosent på sjokolade og sukkervarer, og over 40 prosent på brus. Økningen i sukkeravgiften har vært kritisert fra flere hold.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har tidligere uttalt at avgiftene ville føre til at arbeidsplasser og verdiskapning flyttes over grensen til Sverige.

Ødelegger verdiskapningen

Oskar Sylte Jr., daglig leder i Oskar Sylte mineralvannfabrikk i Molde, er fortvilet og føler ikke at regjeringen lytter.

– Jeg synes dette er veldig synd for bransjen, men ikke minst for verdiskapningen i landet. Vi lokale bedrifter har ikke noe annet valg enn å bli værende i landet, mens de store selskapene kan jo bare flytte til utlandet.

Videre legger han til:

– Du kan selvfølgelig ikke bare sitte hjemme hver eneste dag og drikke brus. Vi må heller jobbe med holdningene våre når det kommer til sukker. Det handler om balanse.

PROTESTERER: På bildet protesterer Oskar Sylte Jr. mot sukkeravgiften utenfor Statsministerens kontor. Bildet er tatt i 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Positiv til endring

Bryggeriforeningen har lenge kjempet for å endre sukkeravgiften. Petter Nome, leder i Bryggeriforeningen, er svært positiv til at den omstridte sukkeravgiften nå skal skrotes.

– I utgangspunktet har vi liten tro på at avgifter vil gi positive helseeffekter. Hvis det innføres en ny type avgift, må den i alle fall utredes grundig for konsekvensene på forhånd. Da må man tenke på den økte grensehandelen og alle landets bedrifter som blir påvirket.

FORNØYD: Bryggeriforeningen har lenge kjempet for å endre sukkeravgiften. – Jeg har stor grunn til å tro at det blir gjort endringer angående sukkerfri brus, forteller han til VG. Foto: Göran Bohlin / VG

Nome forteller at han har stor grunn til å tro at det blir gjort endringer i reglene for sukkerfri brus.

– Dersom det blir gjort endringer bør bedriftene få tilstrekkelig med tid til å omstille seg, legger Nome til.

«Norsk sockerskatt godis för Sverige»

Handelsstanden over grensen jublet sist regjeringen iverksatte hopp i sukkeravgiften.

«Norsk sockerskatt godis för Sverige» skrev det svenske nyhetsbyrået TT i 2017, etter at de borgerlige partiene i Norge ble enige om å høyne avgiftene på sukker.

I år går det mot rekordpåske for Maximat Nordby, ifølge butikksjef Jørgen Lind.

SEN PÅSKE: Butikksjef Ole Jørgen Lind på Maximat Nordby Kjøpesenter forbereder seg til rekordpåske. Her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Nina Andersen/ VG

– Økte avgifter har historisk sett betydd gunstigere grensehandel. I år regner vi med rekordpåske av flere grunner. Blant annet er påsken sen i år, som historisk sett har betydd mye trafikk på grensen. Samtidig er sen påske gunstig med tanke på utbetalinger av lønn, trygd og pensjon. Maximat Nordby er også inne i en god flyt, og opplevde økt omsetning både i 2018 og 2019, sier han til VG.

Hamstringskultur

Interesseorganisasjonen for handelsbransjen, Virke KBS, mener politikerne har tilrettelagt for en hamstringskultur av sjokolade- og sukkervarer fra Sverige.

– Ved å legge høye avgifter på disse varene skaper man en hamstringskultur der man legger til rette for overkonsum i forbindelse med grensehandel. Da er det bedre at varene etterspørres i det lokale markedet der insentivene for hamstring ikke blir like sterke som ved grensehandel, sier leder Iman Winkelman.

Han sier Virke forventer at regjeringspartiene følger opp utredningen gjennom konkrete initiativ der avgiftspolitikken på sjokolade- og sukkervarer trappes ned samtidig som man ser etter andre og bedre virkemidler for å lykkes i det forebyggende folkehelsearbeidet.

