UVAKSINERT: Selv om Andrea (2) ser frisk ut, så kan hun ikke ta vaksiner. Her sitter hun sammen med mamma Marita Solem og storebror Gabriel Solem (8). Foto: Wold, Ole Martin

Andrea (2) tåler ikke vaksiner: Hun er avhengig av at andre barn vaksineres

SKATVAL (VG) Før Andrea Solem (2) kunne begynne i barnehagen, måtte foreldrene sjekke at de andre barna på avdeling var vaksinert. – Det er viktig for Andrea at alle andre rundt, som kan ta vaksiner, gjør det, sier mamma Marita Solem.

– Jeg synes ikke vaksinasjon er en privatsak, jeg synes det er et samfunnsansvar. Det hadde jeg syntes, uavhengig av henne. Jeg stoler på barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og vet at det er trygt, sier Solem.

Andrea er som toåringer flest. Høyt og lavt til enhver tid, leken og skravlete. Hun spiser helst appelsin med skje og elsker barnevideoer på Youtube.

Ser du Andrea på lekeplassen, vil du aldri gjette at hun er syk.

Men Andrea er født med en alvorlig lungesykdom, som gjør at hun er lett mottakelig for smitte. Immunforsvaret hennes er lavt, og hun tåler ikke vaksiner.

– Jeg vil helst ha henne vaksinert. Men bivirkningene av vaksinen gjør henne veldig syk, så hun kan ikke fullføre vaksinasjonsprogrammet, sier mamma Marita Solem.

LIVSGLAD: Andrea er en sprudlende jente som elsker å leke med andre barn, men hun må holdes unna de som ikke er vaksinert. Foto: Wold, Ole Martin

Tåler ikke vaksiner

VG møter familien hjemme på Skatval utenfor Trondheim.

Andrea ble født som en frisk jente, men da hun var tre uker skjønte foreldre at noe var galt. Hun sluttet å puste flere ganger, og familien ble sendt mellom lokalsykehuset, St Olavs Hospital i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo. Det tok tid før legene fant ut at hun hadde den sjelden, alvorlig sykdommen Primær Cilie Dyskinesi.

Kort forklart mangler Andrea flimmerhårene i slimhinnene sine. Flimmerhårene er en av kroppens viktigste mekanismer for å skille ut bakterier og avfallsstoffer som vi puster inn. Derfor er Andrea veldig mottakelig for sykdommer.

Som et forsøk ga legene Andrea den første vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. Det endte med et sykehusopphold på 14 dager.

– Hun kan ikke få vaksiner som normalt, fordi bivirkningene fremprovoserte nye anfall, forteller Solem.

I Norge er vi avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert, for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det kalles flokkimmunitet og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

MINSTEJENTA: Andrea spiser appelsin sammen med mamma, Marita Solem. Marita forteller at Andrea har hatt en tøffere start på livet enn mange andre barn. Foto: Wold, Ole Martin

FHI: «Noen av motstanderne er høylytte»

Hvor fort en sykdom sprer seg, dersom flokkimmuniteten synker, varierer fra sykdom til sykdom. For eksempel skal det bare en syk skolegutt til for å smitte en hel klasse med meslinger, dersom ingen er immune. Hver av disse barn kan igjen smitte 12-18 andre personer.

– I Norge er de som er vaksinemotstandere veldig få, men noen av dem er veldig høylytte. Men stort sett sprer de ting i sine egne kanaler og har sin lille tilhengerskare, forklarer avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer i Folkehelseinstituttet, Didrik Frimann Vestrheim, til VG.

Andrea har fremdeles regelmessig anfall. Hun trenger pustestøtte flere ganger om dagen. Sykdommen er kronisk, Andrea blir aldri helt frisk.

– Jeg har to barn til som har fulgt vaksinasjonsprogrammet. Jeg vil helst at Andrea skal være vaksinert, for utfallet av sykdommene det vaksineres mot er mye farligere enn vaksinen, sier Solem.

– Det er viktig for Andrea at alle andre rundt, som kan ta vaksiner, gjør det.

KOSESYK: Familien Solem har to katter, som Andrea elsker å kose med. Her sitter hun sammen med den ene katten i sofaen hjemme. Foto: Wold, Ole Martin

– Vaksinasjon er ingen privatsak

Andra forstår ikke selv at hun er syk, men da hun begynte i barnehagen måtte foreldrene ta flere forhåndsregler. De måtte forsikre seg om at alle barna på avdelingen var vaksinert, samt informere de ansatte om sykdommen.

De to første årene av Andreas liv måtte familien leve i et hyper-sterilt hjem. Alt måtte vaskes, skrubbes og smøres inn med antibac. Nå er situasjonen enklere, men familien må fremdeles ta forhåndsregler hvis de skal ha med seg Andrea på tur eller til et sted med mange mennesker.

– Jeg ville for eksempel ikke tatt henne med til et land der det er meldt om et meslingutbrudd, sier Solem.

Må unngå noen familier

Solem forteller at hun kjenner til flere familier i nærområdet som ikke har vaksinert barna sine. Disse familiene kan ikke Andrea ha fysisk kontakt med.

– Det er folk jeg har måttet unngå, selv om jeg ikke vil si at vi har kuttet dem ut. Jeg har hørt andre bruke argumentet om at «syke barn er ikke de eneste ungene her». Som foreldre kan det være lett å tenke på seg og sitt, og glemme dem som er rundt.

– Jeg bekymrer meg for økt vaksineskepsis. Kommer sykdommene tilbake, vet jeg at den lille jenta mi ikke kommer til å tåle det.

Solem forteller at hun er blitt mer bevisst på hvor viktig vaksiner er, etter at hun fikk Andrea.

– Jeg bekymrer meg mye for at hun skal bli syk. Jeg har vel sittet ved sengekanten hennes halvparten av nettene i hennes liv, sier Solem.

– Men Andrea er en tøff jente.

Publisert: 11.04.19 kl. 09:51 Oppdatert: 11.04.19 kl. 10:04